newgen medicals Fitness-Smartwatch SW-490 mit EKG-, Herzfrequenz- und Blutdruck-Anzeige

Die Fitness-Smartwatch SW-490 von newgen medicals vereint viele fortschrittliche Gesundheitsfunktionen, darunter eine EKG-Anzeige zur genauen Überwachung des Herzens. Mit integrierter Herzfrequenz- und Blutdruckmessung bietet sie einen umfassenden Überblick über den körperlichen Zustand. Das elegante Design mit zwei Armbändern und die benutzerfreundliche Bedienung mit zahlreichen Multimedia-Funktionen machen sie zu einem praktischen Begleiter für ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement.Der smarte Begleiter am Handgelenk: Die neue Fitness-Smartwatch von newgen medicals hält einen immer auf dem Laufenden. Egal, ob man gerade Sport macht oder auf Reisen ist. Nützliche Extras wie Timer und Wecker helfen beim täglichen Zeitmanagement.Intelligentes und effektives Training: Das AMOLED-Touch-Display zeigt die zurückgelegten Schritte, den Kalorienverbrauch und vieles mehr an. So sieht man in Echtzeit, was man beim Sport leistet!Auf das Herz hören: Bei optimaler Herzfrequenz trainiert man besonders effektiv. Der hochwertige optische Sensor liefert Daten in Echtzeit. Das Armband zeigt auch den Stresslevel und die Sauerstoffsättigung des Blutes an. So kann man besser einschätzen, wie man sich gerade belastet.Immer auf dem Laufenden: Benachrichtigungen vom Smartphone direkt aufs Armband! Das Display zeigt SMS, Nachrichten von WhatsApp, Facebook & Co. sowie die Nummer des Anrufers. Mit der Freisprechfunktion kann man sogar über die Uhr telefonieren. So verpasst man zu keiner Zeit wichtige Informationen! Dank Always-On-Funktion bleibt das Display auf Wunsch sogar dauerhaft eingeschaltet.Bestell-Nr. ZX-5484-625

