newgen medicals Fitness-Smartwatch PW-550 schwarz mit 1,93" Display, Freisprechen, 100 Sportmodi, App

Full-Touch-Display mit 1,93" / 4,9 cm und 240 x 288 Pixeln

Freisprech-Funktion per integriertem Mikrofon und Lautsprecher

100 Sportmodi, Multi-Trainingsmodus, Herzfrequenz, Schlafanalyse, u.v.m.

Kostenlose App für Android und iOS für Einstellungen und Auswertungen

Kompatibel mit Apple Health und Google Fit

Wasserdicht nach IP67

Großes Full-Touch-Display mit 1,93" / 4,9 cm, Auflösung: 240 x 288 Pixel

1,93" / 4,9 cm, Auflösung: 240 x 288 Pixel Zeigt über optischen Sensor (Typ Vcare LC09A) Herzfrequenz, Blutsauerstoff-Sättigung

(Typ Vcare LC09A) Herzfrequenz, Blutsauerstoff-Sättigung Fitness-Funktionen: Schrittzähler, Kalorienrechner, Schlafanalyse, zurückgelegte Distanz

100 kompatible Sportmodi: Radfahren, Laufen, Fußball und mehr

Radfahren, Laufen, Fußball und mehr Bluetooth für kabellose Verbindung mit Smartphone und Tablet-PC

Zeigt Push-Nachrichten vom Mobilgerät: WhatsApp, Facebook, Instagram, Anruf, SMS, E-Mail u.v.m.

WhatsApp, Facebook, Instagram, Anruf, SMS, E-Mail u.v.m. Kostenlose App für Android und iOS: für Einstellungen und Auswertung der Fitness-Daten

für Einstellungen und Auswertung der Fitness-Daten Kompatibel mit Apple Health und Google Fit

Freisprech-Funktion: Mikrofon und Lautsprecher in Uhr integriert

Mikrofon und Lautsprecher in Uhr integriert Zahlreiche Extras: Wetter-Anzeige, Taschenrechner, Musiksteuerung, u.v.m.

Wetter-Anzeige, Taschenrechner, Musiksteuerung, u.v.m. Wasserdicht nach IP67

Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Arabisch, Russisch, Ukrainisch, vereinfachtes Chinesisch

Uhrenfarbe: schwarz, Armbandfarbe: schwarz

Stromversorgung: LiPo-Akku mit 250 mAh für bis zu 3 Tage Akkulaufzeit bei normaler Nutzung, 10 Tage Stand-by, aufladbar über magnetisches USB-Ladekabel (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

Verstellbare Armbandlänge: 15,5 - 23,5 cm

Maße gesamt: 265 x 42 x 12 mm, Gewicht: 42 g

Smartwatch-Fitnessuhr inklusive magnetischem USB-Ladeadapter und deutscher Anleitung

Die Fitness-Smartwatch PW-550 von newgen medicals bietet ein 1,93 Zoll großes Display, 100 Sportmodi, Freisprechfunktion und App-Konnektivität. Die moderne Fitnessuhr misst Schritte, Herzfrequenz und Schlafdauer und verbindet elegantes Design mit umfangreichen Tracking-Funktionen für Sport und Gesundheit. Sie ist erhältlich in den Farben schwarz, anthrazit und gold.Die Smartwatch Fitnessuhr mit Telefon-Freisprechfunktion von newgen medicals vereint Fitness-Tracking, Gesundheitsüberwachung und praktische Alltagsfunktionen in einem kompakten Gerät. Dank umfangreicher Sensorik und intuitiver Bedienung bietet sie einen Überblick über wichtige Vital- und Aktivitätsdaten sowie eine Vielzahl weiterer Anwendungen direkt am Handgelenk.Die Smartwatch misst über einen optischen Sensor den Sauerstoffgehalt im Blut und die Herzfrequenz. Sie zählt Schritte und unterstützt über 100 verschiedene Sportmodi. So lassen sich sportliche Aktivitäten wie Laufen, Radfahren oder Fußball genau aufzeichnen und auswerten. Der Trainingsfortschritt kann detailliert verfolgt werden.Das integrierte Schlafmonitoring liefert Daten zur Schlafqualität. Anhand dieser Informationen können mögliche Ursachen für unruhige Nächte erkannt werden, um das Schlafverhalten langfristig zu verbessern.Die zugehörige App ermöglicht umfangreiche Auswertungen und Einstellungen. Die Fitnessdaten werden in übersichtlichen Diagrammen dargestellt. Darüber hinaus lassen sich Funktionen wie Musikwiedergabe, Wetteranzeige und weitere Apps bequem über die Smartwatch steuern.Die Smartwatch ist mit einem integrierten Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet. Damit ist freihändiges Telefonieren direkt über die Uhr möglich, ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen.Die Smartwatch synchronisiert die Messwerte auf Wunsch mit Gesundheits-Apps wie Apple Health und Google Fit. So stehen Vitaldaten und Aktivitätsaufzeichnungen gebündelt zur Verfügung.Bestell-Nr. ZX-5674-625Variante in anthrazit:Bestell-Nr. ZX-5675-625Variante in gold:Bestell-Nr. ZX-5676-625* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de