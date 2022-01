newgen medicals Aroma-Luftbefeuchter LBF-610, Ionisator, Timer, warmer & kalter Nebel, 6 Liter

Wassernebel 3-stufig einstellbar: für warmen oder kalten Nebel

Ausschalt-Timer mit bis zu 12 Stunden Laufzeit

Ionisator für reinere Luft

Großer 6-Liter-Wasserbehälter: bequem von oben befüllbar

Bequeme Steuerung per LED-Touchscreen und Fernbedienung

Sorgt für ein gutes Raumklima: befeuchtet und reinigt die Raumluft

befeuchtet und reinigt die Raumluft Erzeugt warmen und kalten Verdunstungsnebel: für angenehme Luft im Sommer und Winter

für angenehme Luft im Sommer und Winter Fördert das Wohlbefinden von Atemwegen, Haut und Augen dank feuchter und sauberer Luft

Modernes Design: macht den Luftbefeuchter zum optischen Highlight

Ionisator: reinigt die Raumluft

reinigt die Raumluft Zwei Wasserdampf-Düsen für befeuchtete Luft in jeder Ecke: für ideale Ausrichtung jeweils um 360° drehbar

Aroma-Fach für ätherische Öle: für angenehmen Duft

für angenehmen Duft Sehr leise dank Ultraschall-Vernebler: max. 36 dB Geräuschentwicklung, ideal für Schlaf- und Arbeitszimmer

3 Verneblungs-Stufen: je nach Bedarf zwischen 180 und 500 ml Wasserverdunstung pro Stunde einstellbar, jeweils warm oder kalt

je nach Bedarf zwischen 180 und 500 ml Wasserverdunstung pro Stunde einstellbar, jeweils warm oder kalt Temperatur: bis 46 °C

bis 46 °C Gewünschte Ziel-Luftfeuchtigkeit einstellbar von 30 bis 85 % in 5-%-Schritten

Lange Laufzeit: bis zu 33 Std. Dauerbetrieb dank großem 6-Liter-Wassertank

Geeignet für Räume bis 30 m²

Timer: für automatische Abschaltung nach max. 12 Std., einstellbar in 1-Std.-Schritten

für automatische Abschaltung nach max. 12 Std., einstellbar in 1-Std.-Schritten Bequeme Bedienung über LED-Touchscreen oder Fernbedienung

über LED-Touchscreen oder Fernbedienung LED-Anzeige für Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Timer

Sicher im Betrieb: Abschalt-Automatik bei leerem Wassertank

Abschalt-Automatik bei leerem Wassertank Schlaf-Modus: schaltet Display und Beleuchtung aus

Gehäuse-Farbe: schwarz

Leistungsaufnahme: 56 Watt

Stromversorgung Luftbefeuchter: 230 Volt, Fernbedienung: 1 Knopfzelle Typ CR2025 (enthalten)

Maße: 19,5 x 27 x 18 cm, Gewicht: 3,5 kg

Digitaler Luftbefeuchter LBF-610 inklusive Fernbedienung mit Knopfzelle und deutscher Anleitung

Der Aroma-Luftbefeuchter LBF-610 von newgen medicalssorgt für ein gesundes Raumklima im Winter wie im Sommer und ist dabei sehr leise – ideal auch für das Arbeits- und Schlafzimmer! Dank Aromafach kann man mit Düften seine individuelle Wellness-Oase schaffen.Für ein gutes Raumklima: Trockene Luft kann für Atemwege, Haut und Augen zum Problem werden. Mit diesem digitalen Aroma-Luftbefeuchter von newgen medicals schafft man gezielt Abhilfe - bei trockener Heizungsluft im Winter ebenso wie bei sommerlicher Hitze.Gesunde Raumluft rundherum: Der integrierte Ionisator reinigt die Luft von Staub, Allergenen, Keimen und Gerüchen und verbessert so das Wohlbefinden. So atmet man entspannt durch und genießt allzeit wohltuende Luft.Einfache Bedienung: Die Temperatur und Menge an Verdunstungsnebel steuert man direkt am Touchscreen oder bequem per Fernbedienung. Sitzt man gerade gemütlich auf dem Sofa, muss man nicht einmal mehr aufstehen. Und per Timer stellt man den Ultraschall-Luftbefeuchter beispielsweise so ein, dass er sich nachts automatisch abschaltet.Zusätzlich guter Duft: Die Raumluft lässt sich obendrein mit dem Duft ätherischer Öle bereichern. Ist das Aromafach gefüllt, schafft man eine Atmosphäre wie in einer Wellness-Oase - ganz einfach zu Hause!Besonders sicher im Betrieb: Der Befeuchter schaltet sich automatisch ab, wenn das Wasser im 6-Liter-Tank nicht ausreichend ist und nachgefüllt werden muss.Flüsterleise dank Ultraschall-Vernebler: Bei kaum hörbarer 36 dB Geräuschentwicklung kann man den Raumklima-Experten mit ins Schlafzimmer nehmen und völlig ungestört schlafen. Auch tagsüber am Schreibtisch stört das Gerät nicht bei der Arbeit.