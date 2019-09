newgen medicals 7in1-Curved-Vibrationsplatte WBV-435.3D mit Oszillation & Expander, bis 120 kg

Ganzkörper-Training durch effektive Massage-Wirkung

10 Minuten entsprechen einem 90-Minuten-Workout

30 einstellbare Frequenz-Stufen

Ausschalt-Timer mit bis zu 10 Minuten Laufzeit

Unterstützt Koordinations- und Muskeltraining: 10 Minuten Vibrationstraining entsprechen 90 Minuten herkömmlichen Workouts

7in1 dank 7 Trainingsmodi: horizontale Schwingungen, vertikale Schwingungen, Vibration sowie jeweils in Kombination inklusive aller 3 Modi gleichzeitig

30 Frequenz-Stufen, manuell regulierbar

3 Trainingsprogramme: automatischer Wechsel der Modi und Geschwindigkeit

Ausschalt-Timer: 1 - 10 Minuten (in Minuten-Schritten einstellbar)

2 Expander für gleichzeitiges Training von Armen und Oberköper

Curved-Standfläche: in der Mitte nach unten gewölbte Platte für besonders effektives Training

LCD-Display für Modus, Geschwindigkeit, Trainingszeit und Timer

Anleitung mit Trainingsvorschlägen

Rutschfeste Gummi-Standmatte

Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten, für Betriebsmodus, Geschwindigkeit und Timer

Belastbarkeit: max. 120 kg

Leistungsaufnahme: 435 Watt

Stromversorgung Platte: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

Maße: 72 x 40 x 17 cm, Gewicht: 17 kg

Vibrationsplatte WBV-435.3D inklusive 2 Expandern, Fernbedienung, Matte und deutscher Anleitung

effektives Ganzkörpertraining ohne Anstrengung!Die Muskulatur mit oszillierenden Schwingungen kräftigen: Der neue Fitness-Trainer von newgen medicals erzeugt kraftvolle Vibrationen. Dazu oszilliert er vertikal und horizontal. Diese Schwankungen gleicht am automatisch durch Reflexe aus. So werden die Muskeln und die Koordination wirkungsvoll stimuliert. Die in der Mitte nach unten gewölbte Platte intensiviert den Trainings-Effekt zusätzlich!Einbeinig stehen, sitzen oder im Liegestütz: Für ein intensives Training kombiniert man die Schwingungen mit zusätzlichen Übungen. In verschiedenen Positionen trainieren, um unterschiedliche Körperregionen zu stärken. Anregungen dazu findet man in der Anleitung.Expander für zusätzliches Oberkörper-Training: Mit den zwei dehnbaren Widerstandsbändern trimmt man besonders die Arm-, Rücken- und Oberkörper-Muskulatur.Effektiv und gelenkschonend: Durch starkes Rütteln werden selbst tieferliegende Muskelgruppen schonend beansprucht. Bereits 10 Minuten Vibrationstraining entsprechen 90 Minuten herkömmlichen Workouts. Damit trainiert man den ganzen Körper optimal und nahezu ohne Belastung!Individuelles Training: Aus 7 voreingestellten Trainingsmodi wählt man zwischen Vibration, vertikaler Oszillation, horizontaler Oszillation oder einer Kombination. 3 Programme sorgen für automatische Abwechslung. Und mit insgesamt 30 Frequenzen sowie einstellbarem Timer verbessert man systematisch die Kraft und Beweglichkeit.