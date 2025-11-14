newgen medicals 17in1-Körperanalysewaage aus Glas, BT, App für iOS & Android, 180 kg

- 17in1-Körperanalysewaage mit edler Glasoberfläche
- Mit Bluetooth und kostenloser App für iOS und Android
- Kompatibel mit FitBit, Google Fit und Apple Health
- Verbindung mehrerer Smartphones gleichzeitig - bis zu 15 Nutzer möglich
- Belastbar bis zu 180 kg
- Kompakte Maße (28,5 x 28,5 cm), passt in jedes Bad
Automatische Datensynchronisation via Bluetooth:Die Messwerte werden kabellos per Bluetooth an die Smartphone-App übertragen. Kompatibilität besteht zu FitBit, Google Fit und Apple Health, sodass die Daten sowohl auf Android- als auch auf iOS-Geräten verwaltet werden können.
Grafische Auswertung in kostenloser App:Die zugehörige App für iOS und Android stellt die Messdaten grafisch dar und macht Entwicklungen sichtbar. Die Waage lässt sich mit mehreren Smartphones koppeln, sodass jedes Familienmitglied ein eigenes Nutzerkonto führen kann.
Flaches Design mit LED-Anzeige:Die extraflache Glasplattform mit LED-Display trägt bis zu 180 Kilogramm Körpergewicht. Die Bauweise eignet sich für den täglichen Einsatz durch mehrere Personen im Haushalt.
- Robuste Oberfläche aus Glas mit 4 integrierten Sensoren für präzise Ergebnisse und Körperanalyse
- 17in1: analysiert 17 Körperdaten
- Großes LCD-Display: Anzeige von Gewicht, Temperatur und Batteriestand
- Bluetooth für kabellose Daten-Übertragung an Smartphone und Tablet-PC
- Kostenlose App für iOS und Android: zum Speichern und Auswerten der Messwerte
- Zeigt in der App: Körpergewicht, BMI (Body-Mass-Index), Körperfett-Anteil (%), Körperfett-Masse (kg), Skelett-Muskulatur-Anteil (%), Skelett-Muskulatur-Masse (kg), Muskelmasse-Anteil (%), Muskulaturmasse (kg), Körperwasser-Anteil (%), Körperwasser-Gewicht (kg), viszerales Fett, Knochenmasse (kg), Stoffwechsel (Ruhe-Energiebedarf), Eiweiß (%), Fettleibigkeitsgrad (%), Stoffwechselalter (biologisches Alter), fettfreies Körpergewicht (kg)
- Bis zu 15 Nutzer-Konten in der App anlegen
- Gleichzeitige Verbindung mit mehreren Mobilgeräten gleichzeitig
- Kompatibel mit Fitbit, Google Fit und Apple Health
- Schaltet sich beim Betreten automatisch ein
- Messbereich: bis zu 180 kg, Messung in 10-g-Schritten
- Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)
- Maße: 28,5 x 28,5 x 2,3 cm, Gewicht: 1,18 kg
- Körperanalyse-Waage inklusive deutscher Anleitung
Die newgen medicals 17in1-Körperanalysewaage aus Glas ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8023-625 zum Preis von 14,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:
newgen medicals 2er-Set 17in1-Glas-Körperanalysewaagen, App für iOS & Android,
180 kg
newgen medicals 4er-Set 17in1-Glas-Körperanalysewaagen, App für iOS & Android,
180 kg
