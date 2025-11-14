Kontakt
newgen medicals 17in1-Körperanalysewaage aus Glas, BT, App für iOS & Android, 180 kg

Körperwerte per App im Überblick

Die 17-in-1-Körperanalysewaage mit Glasoberfläche und Bluetooth-Anbindung von newgen medicals misst neben dem Körpergewicht 16 weitere Werte, wie beispielsweise BMI, Körperfett, Muskelmasse und Wasseranteil, und überträgt die Daten an eine kostenlose App für iOS und Android. Die Waage ist mit Fitbit, Google Fit und Apple Health kompatibel und ermöglicht die gleichzeitige Verbindung mehrerer Smartphones für bis zu 15 Nutzerkonten. Mit einer Tragfähigkeit von 180 Kilogramm und kompakten Maßen von 28,5 x 28,5 Zentimetern eignet sich das Gerät für die ganze Familie. Die grafische Aufbereitung der Messdaten in der App ermöglicht die Verfolgung gesundheitlicher Entwicklungen über längere Zeiträume.
  • 17in1-Körperanalysewaage mit edler Glasoberfläche
  • Mit Bluetooth und kostenloser App für iOS und Android
  • Kompatibel mit FitBit, Google Fit und Apple Health
  • Verbindung mehrerer Smartphones gleichzeitig - bis zu 15 Nutzer möglich
  • Belastbar bis zu 180 kg
  • Kompakte Maße (28,5 x 28,5 cm), passt in jedes Bad
17 Körperwerte mit einer Messung erfassen:Die Glaswaage von newgen medicals ermittelt neben dem Körpergewicht 16 weitere Gesundheitswerte: BMI, Körperfett, Muskelmasse, Wasseranteil, Knochenmasse und zusätzliche Fitness-Indikatoren. Die Analyse liefert eine umfassende Bewertung des körperlichen Zustands.

Automatische Datensynchronisation via Bluetooth:Die Messwerte werden kabellos per Bluetooth an die Smartphone-App übertragen. Kompatibilität besteht zu FitBit, Google Fit und Apple Health, sodass die Daten sowohl auf Android- als auch auf iOS-Geräten verwaltet werden können.

Grafische Auswertung in kostenloser App:Die zugehörige App für iOS und Android stellt die Messdaten grafisch dar und macht Entwicklungen sichtbar. Die Waage lässt sich mit mehreren Smartphones koppeln, sodass jedes Familienmitglied ein eigenes Nutzerkonto führen kann.

Flaches Design mit LED-Anzeige:Die extraflache Glasplattform mit LED-Display trägt bis zu 180 Kilogramm Körpergewicht. Die Bauweise eignet sich für den täglichen Einsatz durch mehrere Personen im Haushalt.
  • Robuste Oberfläche aus Glas mit 4 integrierten Sensoren für präzise Ergebnisse und Körperanalyse
  • 17in1: analysiert 17 Körperdaten
  • Großes LCD-Display: Anzeige von Gewicht, Temperatur und Batteriestand
  • Bluetooth für kabellose Daten-Übertragung an Smartphone und Tablet-PC
  • Kostenlose App für iOS und Android: zum Speichern und Auswerten der Messwerte
  • Zeigt in der App: Körpergewicht, BMI (Body-Mass-Index), Körperfett-Anteil (%), Körperfett-Masse (kg), Skelett-Muskulatur-Anteil (%), Skelett-Muskulatur-Masse (kg), Muskelmasse-Anteil (%), Muskulaturmasse (kg), Körperwasser-Anteil (%), Körperwasser-Gewicht (kg), viszerales Fett, Knochenmasse (kg), Stoffwechsel (Ruhe-Energiebedarf), Eiweiß (%), Fettleibigkeitsgrad (%), Stoffwechselalter (biologisches Alter), fettfreies Körpergewicht (kg)
  • Bis zu 15 Nutzer-Konten in der App anlegen
  • Gleichzeitige Verbindung mit mehreren Mobilgeräten gleichzeitig
  • Kompatibel mit Fitbit, Google Fit und Apple Health
  • Schaltet sich beim Betreten automatisch ein
  • Messbereich: bis zu 180 kg, Messung in 10-g-Schritten
  • Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)
  • Maße: 28,5 x 28,5 x 2,3 cm, Gewicht: 1,18 kg
  • Körperanalyse-Waage inklusive deutscher Anleitung
Hinweis: Dieses Produkt soll nicht versendet werden, wenn man Herzschrittmacher und/oder andere medizinische Vorrichtungen oder Geräte trägt und verwendet.

Die newgen medicals 17in1-Körperanalysewaage aus Glas ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8023-625 zum Preis von 14,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

newgen medicals 2er-Set 17in1-Glas-Körperanalysewaagen, App für iOS & Android,
180 kg

newgen medicals 4er-Set 17in1-Glas-Körperanalysewaagen, App für iOS & Android,
180 kg

