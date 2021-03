newgen medicals 14in1-Körperanalysewaage aus Glas, Bluetooth, App, Nutzer-Erkennung

Geeignet bis 180 kg Körpergewicht

Analysiert 13 Körperdaten wie Körpergewicht, BMI, BMR u.v.m.

Messwert-Speicherung und Analyse per App

Automatische Erkennung der Nutzer per App

Kompatibel mit Apple Health und Google Fit

Großes LED-Display

Robuste Oberfläche aus Glas mit 4 integrierten Metall-Sensoren für präzise Ergebnisse und Körperanalyse

Zeigt Körpergewicht, BMI (Body-Mass-Index), Körperfett-Anteil, fettfreies Körpergewicht, Unterhaut-Fettgewebe, viszerales Fett, Körperwasser, Skelett-Muskel-Verhältnis, Muskelmasse, Knochenmasse, Proteinhaushalt, BMR (Ruhe-Energiebedarf), biologisches Alter

Automatische Benutzer-Erkennung über die App: für bis zu 24 Benutzer

Schaltet sich beim Betreten automatisch ein

Messbereich: 6 - 180 kg, Messung in 100-g-Schritten

Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro

Maße: 26 x 26 x 2,2 cm, Gewicht: 1,24 kg

Körperanalyse-Waage inklusive 3 Batterien und deutscher Anleitung

EAN: 4022107382458

Mit der 14in1-Körperanlysewaage von newgen medicals hat man alle Körperdaten wie Gewicht, Muskelmasse, biologisches Alter, Anteil an Körperfett, Muskel- und Knochenmasse, Wasser u.v.m. per App für bis zu 24 Benutzer im Blick. Die App-Auswertung ist kompatibel zu Apple Health und Google Fit!Den eigenen Körper kennenlernen: Die Körperanalysewaage von newgen medicals misst nicht nur das Gewicht. Dank integrierter Elektroden in der Glasplatte analysiert sie den ganzen Körper. So kennt man ab jetzt auch seinen BMI, das fettfreie Körpergewicht, den Anteil an Körperfett, Muskel- und Knochenmasse, Wasser u.v.m.Kostenlose App für beste Übersicht und Auswertung: Alle wichtigen Werte hat man auf dem Smartphone sofort im Blick. Über Diagramme für Wochen, Monate sowie Jahre vergleicht und analysiert man diese ganz bequem!Ideal für die ganze Familie: In der App lassen sich individuelle Nutzer-Profile festlegen. Die Waage erkennt diese automatisch und ordnet die Messergebnisse selbsttätig dem richtigen Profil zu.Kompatibel zu Apple Health und Google Fit: Die Messwerte werden auch in die Gesundheits-App des Smartphones übernommen. So hat man Körperdaten, Bewegungs-Aktivitäten u.v.m. immer zusammen im Überblick.Dieses Produkt nicht verwenden, wenn man Herzschrittmacher und/oder andere medizinische Vorrichtungen oder Geräte trägt und verwendet.