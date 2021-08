minea Home Control WLAN-Unterputz-Lichtschalter & Dimmer LHC-201.dimm mit Dreh- & Drück-Funktion, App

Mit Druck-/Drehschalter für einfachste Bedienung

Steuerung auch per App und per Sprachbefehl

WiFi-kompatibel für 2,4-GHz-WLAN

Timer-Funktion

Dimm-Funktion bei geeigneten Leuchtmitteln

Kompatibel zu Amazon Alexa & Google Assistant

WLAN-Lichtschalter & Dimmer LHC-201.dimm mit Dreh-/Drück-Funktion und App

Stufenlose Dimmung per Drehschalter bei geeigneten Leuchtmitteln

Steuerung auch per kostenloser App für Android und iOS: zum Ein- und Ausschalten, Dimmen und für Zeitsteuerung (Timer)

WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: per Sprachbefehl ein- und ausschalten (benötigt Amazon Echo bzw. Google Home oder ein kompatibles System)

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Material: Kunststoff

Passend für Standard-Unterputz-Steckdosen

Stromversorgung: 230 Volt (3-adriger Direkt-Anschluss an Lichtleitung)

Maße: 86 x 86 x 54 mm, Gewicht: 120 g

Lichttaster und -Dimmer inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

Da schaut man gemütlich einen Film und das Licht stört? Mithilfe des WLAN-Unterputz-Lichtschalters & Dimmers LHC-201.dimm von Luminea Home Control schaltet und dimmt man das Licht ganz bequem vom Sofa aus – ohne aufzustehen, einfach per ELESION-App oder Sprachbefehl.Dieser smarte Unterputz-Lichtschalter vereint das Beste aus zwei Welten: Man nutzt den WLAN-Lichtschalter von Luminea Home Control entweder ganz klassisch per Knopfdruck und dimmt* kompatible Lampen ganz nach Wunsch per Drehung, oder man bedient ihn über eine App und Sprachkommando.Bei der Bedienung per Smartphone und Tablet-PC bleibt man einfach auf dem Sofa sitzen - oder gemütlich im Bett liegen. Mit der kostenlosen App für Android und iOS steuert man das Licht bequem mit dem Mobilgerät.Noch bequemer geht's nur per Sprachkommando: Mit wenigen Klicks in den jeweiligen Apps profitiert man von Amazon Alexa und vom Google Assistant. Und mit einem einfachen Befehl wird es heller - oder dunkler!Die praktische Timer-Funktion per App nutzt man beispielsweise, um das Licht während der Abwesenheit zu bestimmten Zeiten ein- und auszuschalten. So schreckt man potenzielle Einbrecher ab!Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte im Zuhause, die per entsprechender App gesteuert werden, dann haben wir die gute Nachricht - Unsere ELESION-Geräte sind mit Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So steuert man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!*Hinweis: Bitte die angeschlossene LED-Leuchte auf Dimmbarkeit vorher prüfen.

