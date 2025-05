infactory WLAN-Funk-Wetterstation mit Widescreen-VA-Display FWS-750, Außensensor und App

Kontrastreiches Widescreen-VA-Farbisplay mit 41 cm und Hintergrundbeleuchtung

Zeigt Temperatur, Luftfeuchtigkeit und detaillierte Wettervorhersage für 5 Tage

Zeigt Luftdruck, UV-Index, Sonnenauf- und -untergang, Zeit, Wochentag und Datum

Erweiterbar auf bis zu 3 Außen-Sensoren

Per App einstellbarer Alarm für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff und Einstellungen

WLAN-Funk-Wetterstation mit Thermo- und Hygrometer

Temperatur-Messbereich innen: -10 bis +50 °C, außen: -40 bis +60 °C, wahlweise in °C / °F

Messbereich relative Luftfeuchtigkeit (innen und außen): 1 bis 99 % RH

Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Alarm am Gerät einstellbar (jeweils für innen und außen)

UV-Index-Vorschau und Wettertrend-Anzeige für 5 Tage

Hintergrundbeleuchtetes Ultrawide-VA-Farbdisplay: zeigt Innen- und Außentemperatur, Innen- und Außen-Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, UV-Index-Vorschau, Wettertrend, Sonnenauf- und untergang, Uhrzeit, Datum und Wochentag

Einstellbarer Wecker mit Schlummerfunktion, bis zu 3 Alarm-Zeiten einstellbar

WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Datenlogger-Funktion, zum Speichern, Vergleichen und Auswerten der Wetterdaten, für Verlaufs-Anzeige für Temperatur und Luftfeuchtigkeit (täglich, wöchentlich, monatlich), Temperatur-Alarm u.v.m.

Wetterstation um 2 zusätzliche Sensoren (bitte dzau bestellen) erweiterbar

Ausklappbare Füße für sicheren Stand und Öse zum Aufhängen

Stromversorgung Wetterstation: per 230-Volt-Netzteil oder über 3 Batterien Typ AAA / Micro (Batterien bitte dazu bestellen)

Stromversorgung Außensensor: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

Maße Wetterstation: 368 x 121 x 25 mm, Gewicht: 546 g

Maße Außensensor: 50 x 95 x 20 mm, Gewicht: 48 g

WLAN-Funk-Wetterstation FWS-750 inklusive Netzteil, Außensensor und deutscher Anleitung

Misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Bis 60 Meter Übertragungsreichweite

Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP44

Funk-Außensensor für WLAN-Funk-Wetterstation FWS-750.app

Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

Maße: 50 x 95 x 20 mm, Gewicht: 48 g

Funk-Außensensor inklusive deutscher Anleitung

Gerade in den Sommermonaten ist es für viele Menschen wichtig zu wissen, wie das Wetter wird: Die WLAN-Funk-Wetterstation FWS-750 mit Widescreen-VA-Display von infactoryzeigt Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Luftdruckwerte und Wettervorhersagen klar an. Der Außensensor sendet drahtlos Daten direkt an die Station. Mittels der App „ELESION“ kann man jederzeit bequem auf dem Smartphone auf die Werte zugreifen.Mit der WLAN-Funk-Wetterstation von infactory ist man bestens über das aktuelle Wetter informiert. Sie zeigt zuverlässig Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, UV-Index und mehr an. Aber auch Uhrzeit, Datum und Wochentag hat man auf zwei kontrastreichen VA-Displays jederzeit im Blick.Die eingebaute Wettervorhersage liefert eine ausführliche Prognose zur Wetterentwicklung für die nächsten fünf Tage und ermöglicht somit eine vorausschauende Planung von wetterabhängigen Aktivitäten.Über die Anwendung “ELESION” ist es außerdem möglich, Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit festzulegen, bei deren Erreichung automatisch eine Benachrichtigung gesendet wird. Alle gesammelten Daten können jederzeit über die App eingesehen werden. So ist man beispielsweise bestens informiert, wenn die Raumluft zu trocken wird und es Zeit zum Lüften ist.Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet die Heizung ein, wenn die gemessene Raumtemperatur unter den festgelegten Wert fällt.Die Wetterstation FWS-750 lässt sich ganz einfach in das bestehende Smart-Life- und Tuya-System: einbinden. So steuert man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Die infactory WLAN-Funk-Wetterstation mit Widescreen-VA-Display FWS-750 ist ab sofort bei pearl.de verfügbar und unter der Bestellnummer ZX-7761 zum Preis von 69,99 Euro erhältlich.Zusätzlicher Funk-Außensensor:Dieser Außensensor ist das perfekte Zubehör für die WLAN-Funk-Wetterstation FWS-750.app und erweitert das System um präzise Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen direkt aus der Umgebung.Der Sensor hat eine Funkreichweite von bis zu 60 Metern, sodass er auch in größeren Gärten einsetzbar ist.Der infactory Funk-Außensensor für WLAN-Funk-Wetterstation FWS-750.app ist ab sofort bei pearl.de verfügbar und unter der Bestellnummer ZX-7762 zum Preis von 9,99 Euro erhältlich.* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de