infactory Tischuhr in Röhren-Optik, RGB-LEDs, USB-A/C-Anschluss, USB-betrieben

Mit RGB-LEDs: Ziffern leuchten in 7 verschiedenen Farben

Keine Batterien notwendig: USB-Betrieb

Lädt auch Mobilgeräte dank je einem USB-A- und USB-C-Anschluss

Futuristische Röhren-Optik

Futuristische Tischuhr in Röhren-Optik

RGB-LEDs für 7 verschiedene Farben: rot, grün, türkis, dunkelblau, pink, gelb, weiß

rot, grün, türkis, dunkelblau, pink, gelb, weiß 3 Leucht-Modi: Ziffern leuchten dauerhaft in einer der 7 Farben, Farbwechsel 1 (Stunden und Minuten leuchten in der gleichen Farbe), Farbwechsel 2 (Stunden und Minuten leuchten in verschiedenen Farben)

Ziffern leuchten dauerhaft in einer der 7 Farben, Farbwechsel 1 (Stunden und Minuten leuchten in der gleichen Farbe), Farbwechsel 2 (Stunden und Minuten leuchten in verschiedenen Farben) Helligkeit in 3 Stufen anpassbar

Lädt auch Mobilgeräte dank USB-A- und USB-C-Anschluss: je 5 V bis 1 A / 5 Watt

je 5 V bis 1 A / 5 Watt Gesamt-Ladeleistung bei Verwendung beider Ports gleichzeitig: je 5 V bis 1 A / 5 Watt

Leistungsaufnahme: 10 Watt

Stromversorgung: per USB-C (Netzteil oder Powerbank bitte dazu bestellen)

Maße: 180 x 82 x 61 mm, Gewicht: 425 g

Tischuhr in Röhren-Optik inklusive USB-Kabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

EAN: 4022107430593

Die stylische Tischuhr in Röhren-Optik von infactory zeigt nicht nur die Zeit in sieben verschiedenen Farben und drei Leuchtmodi an, sondern lädt auch mobile Geräte auf. Ein Blickfang zu Hause, im Geschäft oder im BüroDie Tischuhr in futuristischem Design von i nfactory zeigt Ziffern in Röhrenoptik, die in bis zu sieben verschiedenen Farben leuchten. Diese optische Besonderheit macht die Uhr zu einem echten Highlight auf dem Schreibtisch, im Regal oder auf der Fensterbank. Die Helligkeit der LEDs kann in drei Stufen eingestellt werden.Für den Betrieb der Uhr werden keine Batterien benötigt. Über das mitgelieferte USB-Kabel und ein passendes Netzteil wird die Tischuhr mit Strom versorgt. Alternativ kann eine Powerbank angeschlossen werden.Zusätzlich dient die Uhr als Stromquelle für USB-Geräte. Dank USB-A- und USB-C-Anschlüssen können mobile Geräte direkt an der Uhr aufgeladen werden.Bestell-Nr. ZX-7541-625