infactory Funk-Wetterstation FWS-400 mit 3 Funksensoren für innen/außen, LCD-Display

Digitales Thermometer und Hygrometer

Gleichzeitige Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für innen und außen

Wettervorhersage über anschauliche 6 Symbole

Minimum-/Maximum-Speicher

Funkuhr mit Weckfunktion

Funk-Sensoren mit bis zu 60 Meter Reichweite

Gleichzeitige Anzeige von Temperatur (innen und Sensoren), Luftfeuchte (innen und Sensoren), Uhrzeit, Datum, Wochentag sowie Wettertrend

Temperatur (innen und Sensoren), Luftfeuchte (innen und Sensoren), Uhrzeit, Datum, Wochentag sowie Wettertrend Großes beleuchtetes LCD-Display: 127 x 80 mm

127 x 80 mm Luftfeuchtigkeits-Komfortindex-Anzeige über 3 Symbole

über 3 Symbole Wetterprognose über 6 Symbole: sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, regnerisch, Gewitter, Schnee

sonnig, leicht bewölkt, bewölkt, regnerisch, Gewitter, Schnee Minimum-/Maximum-Speicher für Temperatur und Luftfeuchte

Messbereiche: Raum-Temperatur -9,9 bis +50 °C, Außentemperatur -25 bis +50 °C, Luftfeuchtigkeit 20 bis 95%

Raum-Temperatur -9,9 bis +50 °C, Außentemperatur -25 bis +50 °C, Luftfeuchtigkeit 20 bis 95% Temperatur-Anzeige wahlweise in °C / °F, relative Luftfeuchtigkeit in %

Automatische Zeiteinstellung über DCF77-Funksignal, umschaltbar im 12-/24-Stunden-Format

über DCF77-Funksignal, umschaltbar im 12-/24-Stunden-Format Funk-Wecker mit 2 Weckzeiten und Schlummer-Funktion

und Schlummer-Funktion Kalenderfunktion mit Anzeige von Datum und Wochentag (7 Sprachen wählbar)

mit Anzeige von Datum und Wochentag (7 Sprachen wählbar) Leicht zugängliche Bedienelemente auf der Oberseite

3 Funk-Außensensoren mit LCD-Display (19 x 11 mm): zeigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit an, Reichweite: bis zu 60 Meter, 433-MHz-Technologie

(19 x 11 mm): zeigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit an, Reichweite: bis zu 60 Meter, 433-MHz-Technologie Funk-Sensoren ideal für außen, Keller, Hobbyraum, Wintergarten u.v.m.

Wetterstation zum Aufstellen: ausklappbare Standfüße

Außensensoren zum Aufstellen oder Aufhängen, mit Standfuß und Aufhänge-Öse

Stromversorgung Wetterstation und Außensensoren: je 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte jeweils dazu bestellen)

Farbe: schwarz

Maße Wetterstation: 161 x 115 x 33 mm, Gewicht: 220 g, Außensensoren: je 47 x 93 x 22 mm, Gewicht: je 52 g

Funk-Wetterstation FWS-400 inklusive 3 Sensoren für innen oder außen und deutscher Anleitung

EAN: 4022107359542

Wir alle interessieren uns für das Wetter: Müssen wir den Regenschirm mitnehmen oder reicht die leichte Jacke? Können wir uns draußen verabreden? Mit der Funk-Wetterstation von infactory sind wir über das Wetter genau und aktuell informiert.Mit dieser Wetterstation von infactory holt man sich einen Wetterfrosch nach Hause: Zuverlässig informiert die Wetterstation über die aktuelle Wetterlage vor Ort im Innen- und Außenbereich. Über 6 anschauliche Symbole sieht man zudem, welches Wetter einen erwartet.Auf einen Blick erfasst man alle wichtigen Daten: Die Station misst zuverlässig Temperatur und Luftfeuchte innen sowie über 3 externe Funk-Sensoren innen oder außen. Außerdem zeigt sie Datum, Wochentag, Uhrzeit und den Wettertrend an. Maximal- und Minimalwerte für Temperatur und Luftfeuchte werden gespeichert.Der zuverlässige Wecker holt einen morgens pünktlich aus dem Schlaf! Bis zu 2 Weckzeiten können eingestellt werden, so dass man beispielsweise am Wochenende erst später geweckt wird als an Arbeitstagen.Einfach aufstellen: Dank ausklappbarer Standfüße stellt man die Wetterstation auf. Die 3 Sensoren lassen sich ebenfalls am Wunschort aufstellen oder aber auch aufhängen. Durch den Batteriebetrieb ist man flexibel in der Platzwahl, denn man braucht keine Steckdose.Preis: 37,99 EURBestell-Nr. NX-6302-625Produktlink: https://www.pearl.de/... Bilderlinks*:* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL. GmbH / www.pearl.de Bezugsquelle: PEARL. GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, https://www.pearl.de Unsere Pressemitteilungen finden Sie hier: https://www.lifepr.de/... PEARL-Logo zum Download: https://www.pearl.de/...