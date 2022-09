infactory Funk-Wetterstation FWS-220 mit Profi-Außensensor, Wettervorschau & Hygrometer

Genaue Daten für Temperatur, Regenmenge, Windstärke/Windrichtung und Luftdruck

Hygrometer: bestimmt auch die Luftfeuchtigkeit

Wettervorschau

Funkuhr und Kalender

Funk-Wetterstation FWS-220 mit Profi-Außensensor, Wettervorschau & Hygrometer

Zeigt Innen- und Außentemperatur, gefühlte Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlagsmenge, Windstärke, Windrichtung, Luftdruck, Zeit, Datum und Tag

Speichert Minimal- und Maximalwerte für absolute und gefühlte Innen- und Außen-Temperatur sowie für Luftfeuchtigkeit

Wecker mit 2 einstellbaren Weckzeiten

Einfache Bedienung über 5 Tasten für Einstellungen

Profi-Außensensor zum Messen von Temperatur, Regenmenge, Windgeschwindigkeit und -Richtung

Funk-Anbindung an Basis-Station, Reichweite: bis zu 100 m

Stromversorgung Basisstation: 2 Batterien Typ AA / Mignon, Außensensor: 3 Batterien Typ AA / Mignon (Batterien bitte dazu bestellen)

Außensensor mit integriertem Solarpanel: für alternative Stromversorgung per Sonnenenergie

Maße Basis-Station: 14,5 x 8,5 x 4,5 cm, Gewicht (ohne Batterien): 713 g

Maße Display: 94 x 64 mm (4,9")

Maße Außensensor: ca. 34,5 x 12 x 36,5 mm, Gewicht (ohne Batterien): 687 g

Funk-Wetterstation FWS-220 inklusive Außensensor (Thermo-Hygrometer, Windmesser, Regenmesser) und deutscher Anleitung

EAN: 4022107393553

Analyse wie ein Profi: Mit der Funk-Wetterstation FWS-220 von infactory hat man immer den Überblick über Temperatur, Niederschlagsmenge sowie Windstärke und Windrichtung. So informiert verlässt man gut vorbereitet das Haus!Dem Wetterdienst einen Schritt voraus: Mit der Funk-Wetterstation mit Außensensor und Regenmesser von infactory ist man ab sofort über das Wetter an seinem Wohnort rundum bestens informiert!Umfangreiche und präzise Auswertung: Neben der Innen- und Außentemperatur kann man auch die gefühlte Außentemperatur ablesen. Zudem sieht man die Niederschlagsmenge sowie Windstärke mit Windrichtung. So verlässt man auf jedes Wetter bestens vorbereitet das Haus!Einfache, kabellose Installation: Der Profi-Außensensor mit Thermo-Hygrometer sowie Regen- und Windmesser kann an einer Wand, auf einem Mast oder an einer Haltestange montiert werden. Und schon werden die Wetterdaten drahtlos per Funk an die Basis-Einheit im Haus übermittelt!Holt einen morgens pünktlich aus dem Schlaf: Es lassen sich bis zu 2 Weckzeiten einstellen. Das ist praktisch, denn so wird man z.B. am Wochenende erst später geweckt als an Arbeitstagen.Bestell-Nr. ZX-7117-625