auvisio WLAN-Lichtwecker, Sonnenaufgang, CCT-LEDs und 7 Farben, App, 400 lm

Simuliert den natürlichen Sonnenaufgang für ein sanftes Aufwachen

RGB-LEDs für 7 einstellbare Lichtfarben

CCT-LEDs für warmweiß bis tageslichtweiß

17 natürliche Einschlaf- & Aufwach-Töne

Kostenlose App ELESION für Steuerung, Einstellung von Licht und Farbe u.v.m.

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

WLAN-LED-Lichtwecker mit Sonnenaufgangs-Simulation und App

Anpassbare Lichtfarbe: bis zu 7 Farben (RGB) sowie warmweiß bis tageslichtweiß (CCT) 2.000 - 5.700 K

Bis zu 4 Wecker für verschiedene Tage einstellbar

17 verschiedene Einschlaf-/Aufwecktöne per integriertem Lautsprecher

Entspannt aufwachen: bis zu 30 Minuten Sonnenaufgangs-Simulation

Uhrzeit mit Ihrem Smartphone synchronisierbar

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zur Steuerung und Einstellung des Lichts, der Farben und der Wecker

zur Steuerung und Einstellung des Lichts, der Farben und der Wecker Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Licht des Weckers per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

Licht des Weckers per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden Helligkeit: 400 Lumen

Leistungsaufnahme Lautsprecher: 3,5 Watt

Leistungsaufnahme LEDs: 6 Watt

Leistungsaufnahme gesamt: max. 10 Watt

Stromversorgung: 5 V DC 2 A per USB

Maße: 188 x 199 x 80 mm, Gewicht: 524 g

Smarter Lichtwecker inklusive USB-Netzteil, USB-Kabel und deutscher Anleitung

EAN: 4022107390934

Wenn es morgens dunkel ist, fällt das Aufstehen schwer. Abhilfe schafft der Sonnenaufgangs-WLAN-Lichtwecker von auvisio, der einen mit natürlichem Licht und Naturklängen sanft weckt. Dank kostenloser App ELESION lassen sich alle Funktionen wie Lichteffekte und Sounds per Smartphone steuern.Für einen entspannten Start in den Tag: Der WLAN-LED-Lichtwecker von auvisio simuliert am Morgen den Sonnenaufgang mit sanftem und wahlweise auch farbigem LED-Licht. Zusätzlich kann man aus zahlreichen natürlichen Sounds eine entspannende Geräuschkulisse wählen. So erwacht man beispielsweise mit leichtem Ozeanrauschen und gelb-orangenem Licht - wie im Urlaub!Ideale Einschlafhilfe: die Natur-Klänge und das sanfte Licht lassen sich auch zum Einschlafen nutzen! Einfach die Augen schließen und sich in das Wunsch-Szenario eigener Wahl fallen lassen. Dank Timer-Funktion schaltet sich der Wecker ab, ohne dass man noch einmal aus dem Schlaf gerissen wird.Per App "ELESION" die Kontrolle behalten: Anstelle der Tasten am Wecker nutzt man einfach das Smartphone! So stellt man den Wecker mit den gewünschten Lichteffekten und Sounds ganz einfach per App ein.Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für Lichtwecker ein. Schon kann man das Licht mit einer einfachen Anweisung ein- und ausschalten.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-5093-625* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL. GmbH / www.pearl.de Tuya Smart ist eine führende globale IoT-Entwicklungsplattform mit einem einzigartigen All-in-One-Angebot aus Cloud & Konnektivität & App, das es Marken, Einzelhändlern und OEMs einfach und erschwinglich macht, ihre Produkte intelligent zu machen. Auch die Smarthome-Lösungen der PEARL. GmbH greifen auf die Plattform zu. Weltweit sind mehr als 250.000 Produkt-Einheiten in Hunderten von Kategorien Smarthome-fähig gemacht worden und über 260.000 Entwickler greifen auf die TUYA-Lösungen zu. Tuya ist international tätig mit Hauptsitzen in den USA, Deutschland, Indien, Japan, Kolumbien und China.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Tuyas Website Twitter oder YouTube PEARL. GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, https://www.pearl.de

finden Sie hier: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/