auvisio Vertikale Design-Stereoanlage MSX-620.dab, FM/DAB+, Bluetooth, CD, MP3, AUX, 40 Watt

28.02.19

Spielt Audio-, MP3- und WMA-CDs

MP3- und WMA-Wiedergabe auch von USB-Stick

Kabellose Musikwiedergabe von Smartphone & Co.

20 Sender-Speicher für die Lieblings-Radiosender

Elegantes vertikales Design

Für die Wandmontage geeignet

Design-Stereo-Kompaktanlage MSX-620.dab für Musik per Bluetooth, CD, USB, Radio und Audiokabel

Bluetooth 3.0 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis 10 m Reichweite

von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis 10 m Reichweite Vertikaler CD-Player, unterstützt Wiedergabe von Audio-CDs (CDA) sowie MP3- und WMA-CDs

unterstützt Wiedergabe von MP3- und WMA-Wiedergabe mit ID3-Tag-Anzeige auch von USB-Stick bis 64 GB (bitte dazu bestellen)

(bitte dazu bestellen) Große Sendervielfalt dank Empfang per FM/UKW und DAB+

dank Empfang per FM/UKW und DAB+ RDS (Radio Data System) zeigt zusätzliche Sender-Informationen

FM-Frequenzbereiche: UKW 87,5 - 108 MHz, DAB: 174 - 239 MHz

Je 10 Speicherplätze für UKW und DAB+

AUX-Eingang (3,5-mm-Klinkenbuchse) für Wiedergabe von externen Audioquellen

Ausgangsleistung (RMS): 2x 10 Watt, Musik-Spitzenleistung: 40 Watt

Ausschalt-/Sleep-Timer: bis 90 Minuten Laufzeit (einstellbar in 10-Minuten-Schritten)

bis 90 Minuten Laufzeit (einstellbar in 10-Minuten-Schritten) Einfache Bedienung per Tasten auf der Oberseite oder per Fernbedienung

Blau beleuchtetes LCD-Display: zeigt Modus, Sender-Informationen und Uhrzeit

zeigt Modus, Sender-Informationen und Uhrzeit Stabiler, abnehmbarer Standfuß und Aufhänge-Ösen für platzsparende Wandmontage

Stromversorgung Anlage: 230 Volt (Eurostecker), Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

Maße mit / ohne Standsockel: 45,3 x 19,5 / 17,6 x 10,2 cm, Gewicht: 2,1 kg

Stereo-Anlage inklusive Fernbedienung, Standsockel und deutscher Anleitung

Schickes Multitalent zum Aufstellen oder Aufhängen: Die Lieblings-Musik hört man von nahezu jeder Audioquelle - in bestem Stereo-Sound mit 40 Watt Spitzenleistung. Die elegant designte Anlage von auvisio lässt sich wahlweise an die Wand hängen oder per Standfuß auf den Tisch stellen.Die volle Radio-Programmvielfalt: genießen Per DAB+ empfängt man die Programme in bester digitaler Qualität! Alternativ schaltet man einfach auf das bewährte analoge Radio um. Je 10 digitale und analoge Sender können als Favoriten gespeichert werden. Schon findet man seine Lieblingssender jederzeit schnell wieder.So vielseitig wie die Musiksammlung: Der vertikale CD-Player spielt nicht nur herkömmliche Audio-CDs ab. Dank integriertem Mediaplayer genießt man seine Lieblings-Musik auch im MP3- und WMA-Format - von CD und USB-Stick.Streamen mit oder ohne Kabel: Per Bluetooth überträgt man Musik kabellos von Smartphone und Tablet-PC. Abspielgeräte ohne Bluetooth verbindet man einfach per Klinken-Kabel mit der Mini-Anlage.Bestell-Nr. ZX-1785-625