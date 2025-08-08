Kontakt
auvisio Schallplattenspieler & -Digitalisierer UPL-200.mp, Stereo-Lautsprecher, Bluetooth

Musikgenuss wie früher - mit der Möglichkeit, alte Aufnahmen zu digitalisieren

Der Schallplattenspieler & -Digitalisierer UPL-200.mp von auvisio kombiniert klassische Schallplattenwiedergabe mit moderner Digitalisierungstechnik. Er wandelt Vinyl-Aufnahmen direkt in MP3-Dateien mit 128 kBit/s um. Das Gerät unterstützt alle gängigen Abspielgeschwindigkeiten von 33, 45 und 78 U/min und bietet mit Bluetooth 5.3 kabelloses Musikstreaming vom Smartphone oder Tablet. Über den integrierten Mediaplayer können MP3- und WMA-Dateien von Speicherkarte oder USB-Stick wiedergegeben werden. Mit dem Cinch-Anschluss lässt sich der Plattenspieler mit der HiFi-Anlage verbinden. Zudem lässt sich ein Kopfhörer anschließen.
  • Auch zum Digitalisieren von Schallplatten in MP3-Dateien mit 128 Kbit/s
  • Bluetooth 5.3 für Musikstreaming vom Smartphone und Tablet
  • Mediaplayer-Wiedergabe für MP3s und WMAs von Speicherkarte & USB-Stick
  • Cinch-Anschluss für Wiedergabe über HiFi-Anlage + Kopfhörer-Anschluss
  • 3 Umdrehungsgeschwindigkeiten für Schallplatten mit 33, 45 und 78 U/Min.
  • Auto-Stopp-Funktion für Schallplatten und Staubschutz-Deckel
Der Schallplattenspieler und -Digitalisierer von auvisio ist ein Multitalent: Man genießt seine alten Lieblings-Schallplatten aber auch Musik von USB-Stick, Speicherkarte sowie kabellose per Bluetooth 5.3 vom Smartphone und Tablet. Zwei Lautsprecher liefern dabei besten Stereo-Sound!

Dank Digitalisier-Funktion werden die alten Schätze einfach als MP3-Dateien mit 128 Kbit/s aufgenommen und so für die Ewigkeit gerettet. Und damit hat man sie auch unterwegs dabei - beispielsweise auf dem Smartphone.

Dank integriertem Mediaplayer überträgt man seine Lieblings-Musik in MP3 und WMA auf Speicherkarte oder USB-Stick. Schon wird sie über den Schallplattenspieler wiedergegeben.

Die Schallplatten lassen sich für die originalgetreue Wiedergabe in drei Geschwindigkeiten mit 33, 45 oder 78 U/Min. abspielen - ein Musikerlebnis wie früher.

Auch für das HiFi-System: Per Stereo-Cinch lässt sich der Plattenspieler verbinden. Oder man schließt einen Kopfhörer an und schwelgt in seiner Musik, ohne von der Umwelt gestört zu werden!
  • Schallplattenspieler und -Digitalisierer UPL-200.mp mit Mediaplayer
  • Direkte MP3-Aufnahmen von Schallplatte: im MP3-Format mit 128 Kbit/s
  • Plattenspieler mit 3 Geschwindigkeiten: 33, 45 und 78 U/Min.
  • Bluetooth 5.3 für kabelloses Musikstreaming vom Smartphone und Tablet, Reichweite: bis zu 10 m
  • Mediaplayer-Funktion von USB-Stick und SD-Speicherkarte mit je bis zu 128 GB (bitte dazu bestellen): unterstützt Wiedergabe von MP3- und WMA-Dateien
  • Integrierte Stereo-Lautsprecher mit 2x 3 Watt RMS, Musik-Spitzenleistung: 12 Watt
  • Cinch-Anschluss für Musik-Wiedergabe auch über HiFi-Anlage
  • Auto-Stopp-Funktion für Schallplatten und Staubschutz-Deckel
  • Anschlüsse: Line-out (Stereo-Cinch-Ausgang), Kopfhörer-Anschluss (3,5-mm-Klinkenbuchse), USB-Anschluss und SD-Steckplatz
  • Farbe: braun (Nussbaum-Optik)
  • Maße: 32,2 x14 x 19,5 cm, Gewicht: ca. 2 kg
  • Schallplattenspieler inklusive 45-rpm-Adapter, Nadelschutz, Netzteil und deutscher Anleitung
Der auvisio Schallplattenspieler & -Digitalisierer UPL-200.mp ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3862 zum Preis von 64,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

