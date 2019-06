auvisio Plattenspieler/Digitalisierer MHX-620.dab, DAB+, CD, Bluetooth, MC, USB, MP3, 80 Watt

Spielt Musik von Schallplatte, CD und Kassette

Kabellose Musikwiedergabe von Smartphone & Co.

MP3- und WMA-Wiedergabe von USB-Stick und SD-Karte

20 Sender-Speicher für Ihre Lieblings-Radiosender

Überspielt Musik auf USB-Stick und SD-Karte

Automatischer Tonarm mit justierbarem Gewicht und hochwertiger Nadel

Kompaktanlage und Audio-Digitalisierer MHX-620.dab mit 2 separaten Lautsprechern

Schallplatten-Spieler für LPs und Singles mit 33 1/3 und 45 Umdrehungen pro Minute

Pitch-Regler am Schallplatten-Teller: +/- 10 % Geschwindigkeit

Automatischer Metall-Tonarm mit einstellbarem Auflagegewicht und hochwertigem Tonabnehmer

Bluetooth 4.2 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis zu 10 m Reichweite

CD-Player für Wiedergabe von MP3- und Audio-CDs (CDA)

DAB+ und FM-Radio mit 20 Speicherplätzen, Frequenz UKW: 87,5 - 108 MHz, DAB: 174 - 240 MHz

MP3- und WMA-Wiedergabe von USB-Stick und SD(HC)-Speicherkarte bis 32 GB (jeweils bitte dazu bestellen)

Kassettenspieler für die MC-Sammlung

AUX-Eingang (3,5-mm-Klinkenbuchse) für Wiedergabe von externen Audioquellen

Digitalisiert Musik von Schallplatten, Kassetten sowie AUX und überspielt CDs auf USB-Stick und SD-Karte

Digitalisiert Musik von Schallplatten, Kassetten sowie AUX und überspielt CDs auf USB-Stick und SD-Karte

Bequeme Bedienung direkt an der Anlage oder per Fernbedienung

Equalizer mit 5 Voreinstellungen: Neutral, Klassik, Rock, Pop, Jazz

Equalizer mit 5 Voreinstellungen: Neutral, Klassik, Rock, Pop, Jazz

Ausgangsleistung: 2x 20 Watt RMS, Musik-Spitzenleistung: 80 Watt

Kopfhörer-Anschluss (3,5-mm-Klinkenbuchse) für ungestörten Musik-Genuss

Kopfhörer-Anschluss (3,5-mm-Klinkenbuchse) für ungestörten Musik-Genuss

Stromversorgung Anlage: 230 Volt (Eurostecker), Fernbedienung: Knopfzelle Typ CR2025

Maße Anlage: 43 x 15,5 x 39,3 cm, Lautsprecher: je 15,3 x 24,4 x 20,4 cm

Gesamt-Gewicht: 8,7 kg

Systemvoraussetzungen für Audio Restaurator Pro 10: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Systemvoraussetzungen für Audio Restaurator Pro 10: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

Kompaktanlage inklusive 2 Lautsprechern, Fernbedienung mit Knopfzelle, Musik-Software (Audio Restaurator Pro 10) und deutscher Anleitung

Der Plattenspieler und Digitalisierer MHX-620.dab mit DAB+ und Bluetooth 4.2 spielt die Lieblingsmusik von verschiedensten Medien und rettet alte Schätze in das digitale Zeitalter!Der "Klassiker" unter den modernen HiFi-Anlagen: Die Lieblings-Musik mit der Anlage von auvisio in besten Tönen genießen - ob digital von CD, USB-Stick und Speicherkarte oder nostalgisch von Schallplatte und Kassette!Für höchsten Vinyl-Genuss: Der gewichtete Tonarm mit hochwertigem Abnehmer sorgt für beste Wiedergabe-Qualität beim Abspielen und Digitalisieren der Schallplatten-Schätze. Dank Pitch-Regler justiert man zudem die Abspiel-Geschwindigkeit extra-präzise.Die Lieblings-Radiosender hören: Per DAB+ empfängt man die meisten Sender deutschlandweit in bester digitaler Qualität. Und hat man ausnahmsweise einmal schlechten Empfang, wechselt man einfach auf das lokale UKW-Radioprogramm. Bis zu 20 Sender lassen sich zum schnellen Senderwechsel als Favoriten abspeichern!Unterstützt sogar Streaming: Per Bluetooth überträgt man kabellos die Musik-Bibliothek von Smartphone und Tablet-PC. Audiogeräte ohne Bluetooth verbindet man einfach per Audiokabel mit der HiFi-Anlage.Die betagten Musik-Schätze retten: Tonaufnahmen von Schallplatte, Kassette, CD und externen Audioquellen überträgt man auf Wunsch direkt auf USB-Stick und Speicherkarte!Musik-Software für den letzten Schliff: Mit dem Audio Restaurator Pro 10 lassen sich beispielsweise Rauschen oder lästige Knackser beseitigen, MP3-Aufnahmen mit ID3-Tags versehen u.v.m.