auvisio Over-Ear-Stereo-Headset OHS-240 für Kinder, Lautstärke-Begrenzung, Bluetooth 5

Ideal für Kinder: Lautstärke begrenzt auf 85 dB

Voller Stereo-Sound mit hervorragender Bass-Wiedergabe

Passt Kleinkindern und Teenagern

Audio-Anschlüsse für Verbindung mit Audio-Geräten und einem zweiten Kopfhörer

Hoher Tragekomfort: gepolsterte Ohrmuscheln und einstellbare Bügellänge

Platzsparend verstaubar dank faltbarer Bügel

Stromsparendes Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, Reichweite 10 m

Unterstützte Bluetooth-Profile: A2DP, AVCTP, AVRCP, HFP, SMP, GAP, GATT, RFCOMM, SDAP

2x 3,5-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss von Audio-Geräten ohne Bluetooth und zum Anschluss eines weiteren Kopfhörers: für gemeinsames Musikhören (Achtung: Lautstärke beim angeschlossenen Kopfhörer nicht begrenzt)

Integriertes Mikrofon zum Telefonieren per Smartphone

Hoher Tragekomfort dank gepolsterter Ohrmuscheln und einstellbarer Bügellänge

Impedanz: 32 Ohm +/- 15 % bei 1 KHz

Stromversorgung: integrierter Li-Po-Akku mit 420 mAh für bis zu 16 Stunden Laufzeit, 100 Stunden Standby, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße: 165 x 160 x 70 mm, Gewicht: 159 g

Headset OHS-240 inklusive USB-Ladekabel, Audiokabel (2x 3,5-mm-Klinkenstecker) und deutscher Anleitung

EAN: 4022107390118

Dank der Lautstärke-Begrenzung ist das Over-Ear-Stereo-Headset OHS-240 von auvisio ideal für Kinder und Jugendliche – egal ob fürs Musikhören, den Filmgenuss oder Videospiele!Jetzt kann man seine Kinder mit einem guten Gefühl Musik hören, Filme anschauen und Videospiele spielen lassen. Denn das Kinder-Headset von auvisio begrenzt die Lautstärke auf maximal 85 dB. So erlebt der Nachwuchs vom Kleinkind bis zum Teenager bestes Entertainment - mit gut geschützten Ohren.Für kabellose Freiheit: Dank Bluetooth 5 mit einer Reichweite von 10 Metern bewegen sich die Kids völlig frei und nach Belieben, während sie Musik, Hörspiele und mehr hören. Ideal für alle Kinder mit großer Bewegungsfreude.Auch geeignet für Audio-Geräte ohne Bluetooth: Über den Audio-Eingang verbindet man das Headset im Nu mit Geräten, die einen Kopfhörer-Anschluss besitzen, z.B. dem Fernseher, einen Bildschirm oder dem Radio. Und an den zweiten Audio-Eingang schließt man einfach einen weiteren Kopfhörer an - so wird Musik-Genuss zum echten Gemeinschaftserlebnis! Ideal für lange Autofahrten oder entspannte Nachmittage daheim.Leichtgewicht mit hohem Tragekomfort: Dank einstellbarer Kopfhörer-Bügel und gepolsterter Ohrmuscheln passt sich das Headset optimal an jeden Träger an. Zudem ist es sehr leicht. So ist das Headset extra-bequem - auch bei längerer Tragezeit.Komfortabel telefonieren: Eingehende Anrufe nimmt man direkt am Kopfhörer an. Die Musik verstummt automatisch! Und dank integriertem Mikrofon bleibt das Smartphone in der Tasche.