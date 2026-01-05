Kontakt
auvisio Open-Ear Clip-on-Stereo-Headset, Bluetooth 6.0, Freisprechen, Ladecase

Kabelloses Musikhören und Telefonieren mit hohem Tragekomfort

Kabelloser Sound und Telefonie für unterwegs: Das Open-Ear Clip-on-Stereo-Headset von auvisio kombiniert offene Bauweise mit Bluetooth 6.0-Technologie und einer Reichweite von bis zu zehn Metern. Die Ohrclips lassen sich direkt am Ohr befestigen und bieten auch bei längerer Nutzung einen hohen Tragekomfort. Das Headset unterstützt die Freisprechfunktion sowie den Sprachassistenten Siri und arbeitet mit Latenzzeiten von 300 ms im Musikmodus sowie 100 ms im Spielmodus. Der 10-mm-Treiber deckt einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz bei einer Impedanz von 32 Ω ab. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu fünf Stunden. Mit dem Ladecase kann der Akku des des Headsets unterwegs drei Mal nachgeladen werden.
  • Hoher Tragekomfort auch über längere Zeit: werden einfach ans Ohr geclippt
  • Bluetooth 6.0 mit bis zu 10 m Reichweite: unterstützt A2DP, AVDTP, HFP, HSP
  • Unterstützt Freisprech-Funktion fürs Handy und Siri-Sprachassistent
  • Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz, Impedanz: 32 Ω ±15 %, Treiber: Ø 10 mm
  • Niedrige Latenzzeiten: Musik-Modus 300 ms, Game-Modus 100 ms
  • Lange Akku-Laufzeit: bis 5 Stunden, praktisches Ladecase für einfaches Aufladen
Offenes Tragegefühl für natürliche Klangwahrnehmung: Die offene Bauweise des Clip-on-Stereo-Headsets von auvisio ermöglicht Musikgenuss und Telefonate, ohne die Umgebungsgeräusche komplett auszublenden. Das Gerät liegt angenehm auf dem Ohr auf, ohne den Gehörgang zu verschließen – geeignet für Spaziergänge, Sport oder den Alltag unterwegs.

Modernste Bluetooth 6.0-Technologie: Der neueste Bluetooth-Standard ermöglicht die kabellose Verbindung zu Smartphone oder Tablet mit stabiler Übertragung und geringem Energieverbrauch. Die Audioverbindung bleibt auch bei Bewegung zuverlässig bestehen.

Ergonomische Clip-on-Konstruktion: Die ergonomisch geformten Ohrclips bieten sicheren und leichten Halt. Das Design verhindert ein Verrutschen beim Training oder Laufen und vermeidet Druckstellen – auch bei längerer Nutzung im Büro oder unterwegs.

Gaming-taugliche Latenzzeiten: Mit einer Verzögerung von nur 100 ms im Gaming-Modus eignen sich die Ohrhörer auch für schnelle Spiele am PC oder Smartphone.

Touch-Steuerung am Ohrhörer: Die multifunktionale Touch-Fläche an den Ohrhörern ermöglicht die direkte Bedienung: Titelwechsel, Anrufannahme, Aktivierung des Siri-Sprachassistenten oder Umschaltung zwischen Musik- und Gaming-Modus erfolgen per Fingertipp.

Ladecase mit mehrfacher Nachladefunktion: Das mitgelieferte Ladeetui schützt die Kopfhörer beim Transport und lädt sie mehrfach nach – für durchgehende Einsatzbereitschaft beim Pendeln, im Homeoffice oder auf Reisen.

Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion: Das eingebaute Mikrofon sorgt für klare Sprachübertragung bei Anrufen. Die Freisprechfunktion ermöglicht gleichzeitiges Arbeiten, Autofahren oder Kochen während des Telefonats.
  • Kabelloses Open-Ear-Headset für Musik-Genuss und Freisprechen ohne völlige Abschirmung
  • Ideal fürs Auto, im Büro und zu Hause
  • Stromsparendes Bluetooth 6.0: für kabellose Verbindung zu Smartphones und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis zu 10 Meter Reichweite
  • Unterstützte Bluetooth-Profile: A2DP, AVDTP, HFP, HSP
  • Niedrige Latenzzeiten: Musik-Modus 300 ms, Gaming-Modus 100 ms
  • Unterstützt Siri-Sprachassistent
  • Hoher Tragekomfort auch über längere Zeit: werden einfach ans Ohr geklippt
  • Headsets schalten sich beim Laden in der Ladebox aus und koppeln sich nach dem Entnehmen aus der Box selbstständig
  • Robuste Powerbank-Box zum Laden, Aufbewahren und sicheren Transport des Headsets
  • Freisprechfunktion dank integriertem Mikrofon in jedem Ohrhörer
  • Praktische Einhand-Bedienung über Multifunktions-Touch-Button an jedem Ohrhörer: für Musiksteuerung und Anrufannahme
  • Auto Connect: automatische Verbindung mit Geräten, die bereits einmal gekoppelt waren
  • Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz, Impedanz: 32 Ω +/-15 %, Treiber: Ø 10 mm
  • Empfindlichkeit Ohrhörer: 121 dB (+/- 1,5 dB), Mikrofon: -38 dB (+/- 1 dB)
  • Stromversorgung Ohrhörer: jeweils integrierter Li-Ion-Akku mit 40 mAh, für bis zu 5 Stunden Laufzeit (Musik-Modus) bzw. 4 Stunden Laufzeit (Gaming-/Telefonie-Modus) und 200 Stunden Stand-by, lädt über Powerbank-Ladecase
  • Stromversorgung Powerbank-Ladecase: integrierter Li-Ion-Akku mit 300 mAh für über 3 Headset-Aufladungen, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße Ladecase: 64 x 49 x 29 mm, Gewicht: 73 g
  • Clip-on-Stereo-Headset inklusive Powerbank-Ladecase, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Das auvisio Open-Ear Clip-on-Stereo-Headset, Bluetooth 6.0 und Freisprechen mit Ladecase

ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3950-625 zum Preis von 19,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

auvisio 2er-Set Open-Ear Clip-on-Stereo-Headset, Bluetooth 6.0, Ladecase

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

