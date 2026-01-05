auvisio Open-Ear Clip-on-Stereo-Headset, Bluetooth 6.0, Freisprechen, Ladecase

- Hoher Tragekomfort auch über längere Zeit: werden einfach ans Ohr geclippt
- Bluetooth 6.0 mit bis zu 10 m Reichweite: unterstützt A2DP, AVDTP, HFP, HSP
- Unterstützt Freisprech-Funktion fürs Handy und Siri-Sprachassistent
- Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz, Impedanz: 32 Ω ±15 %, Treiber: Ø 10 mm
- Niedrige Latenzzeiten: Musik-Modus 300 ms, Game-Modus 100 ms
- Lange Akku-Laufzeit: bis 5 Stunden, praktisches Ladecase für einfaches Aufladen
Modernste Bluetooth 6.0-Technologie: Der neueste Bluetooth-Standard ermöglicht die kabellose Verbindung zu Smartphone oder Tablet mit stabiler Übertragung und geringem Energieverbrauch. Die Audioverbindung bleibt auch bei Bewegung zuverlässig bestehen.
Ergonomische Clip-on-Konstruktion: Die ergonomisch geformten Ohrclips bieten sicheren und leichten Halt. Das Design verhindert ein Verrutschen beim Training oder Laufen und vermeidet Druckstellen – auch bei längerer Nutzung im Büro oder unterwegs.
Gaming-taugliche Latenzzeiten: Mit einer Verzögerung von nur 100 ms im Gaming-Modus eignen sich die Ohrhörer auch für schnelle Spiele am PC oder Smartphone.
Touch-Steuerung am Ohrhörer: Die multifunktionale Touch-Fläche an den Ohrhörern ermöglicht die direkte Bedienung: Titelwechsel, Anrufannahme, Aktivierung des Siri-Sprachassistenten oder Umschaltung zwischen Musik- und Gaming-Modus erfolgen per Fingertipp.
Ladecase mit mehrfacher Nachladefunktion: Das mitgelieferte Ladeetui schützt die Kopfhörer beim Transport und lädt sie mehrfach nach – für durchgehende Einsatzbereitschaft beim Pendeln, im Homeoffice oder auf Reisen.
Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion: Das eingebaute Mikrofon sorgt für klare Sprachübertragung bei Anrufen. Die Freisprechfunktion ermöglicht gleichzeitiges Arbeiten, Autofahren oder Kochen während des Telefonats.
