auvisio Mobiler Streaming-Full-HD-Bildschirm ST-238 mit 23,8 Zoll, HDMI, Akku, Touch

Stromversorgung: Monitor 7.800 mAh Li-Ion Akku oder per Netzteil 100-240 Volt, AC 50/60 Hz; Fernbedienung 2 AAA-Batterien 1.5 Volt

Maße: 1160 x 540 x 340 mm, Gewicht: 12 kg

Monitor inklusive Standfuß, Basisplatte mit Rollen, Montagematerial, Fernbedienung, Netzteil und deutscher Anleitung

Der auvisio Streaming-Full-HD-Bildschirm ST-238 überzeugt mit einem schwenkbaren 60,5 cm (23,8") Full-HD-Display und einem Standfuß mit praktischen Rollen für flexible Mobilität. Der integrierte Akku mit 7.800 mAh ermöglicht bis zu 3,5 Stunden kabellosen Betrieb. Dank Multitouch-Display und HDMI-Anschluss kann es sowohl als Streaming-Gerät als auch als PC-Monitor genutzt werden. Mit Android 13, WLAN und Bluetooth bietet das Gerät zeitgemäße Konnektivität. Eine Fernbedienung ermöglicht die komfortable Steuerung aus der Ferne. Die maximale Helligkeit von 300 cd/m² sorgt für ein brillantes Bild, ideal für App-Streaming und multimediale Inhalte.Entertainment-Alleskönner: Der mobile Streaming-Bildschirm von auvisio ist mehr als nur ein Monitor. Mit seinem Android-Betriebssystem ist er ein Unterhaltungsgerät der Extraklasse. Er ermöglicht das Streamen von Serien und Filmen sowie die Wiedergabe selbst aufgenommener Bilder und Videos, unabhängig von weiteren Geräten.Touchscreen-Bedienung: Das große Multitouch-Display lässt sich ganz einfach mit dem Finger bedienen. So kann man auch ohne Maus oder Tastatur bequem auswählen, was man sich als nächstes ansehen möchte.Fernbedienung: TV-Feeling gefällig? Per Fernbedienung steuert man den Streaming-Bildschirm einfach von der Couch aus.Multifunktional: Ist der Streaming-Monitor per HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) an einen Laptop oder PC angeschlossen, kann man ihn als Bildschirm verwenden. So erweitert man die Anzeigefläche beim Arbeiten oder Surfen zu Hause im Handumdrehen.WLAN und Bluetooth: Die Verbindung mit Geräten oder ins Heimnetzwerk erfolgt schnell und zuverlässig - natürlich ohne Kabel.Mobil einsetzbar: Dank eingebautem Akku lässt sich der Bildschirm auch fernab von Steckdosen betreiben. Und mit den Rollen am Standfuß lässt er sich mühelos bewegen und umstellen. So nutzt man den Bildschirm tagsüber einfach als zweiten PC-Monitor im Home-Office und abends als Streaming-Bildschirm für den Serien-Feierabend.Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5670-1120.shtml * Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de