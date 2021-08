auvisio Mobiler Full-HD-IPS-Monitor EZM-210, 39,6 cm (15.6"), USB Typ C, HDMI

Screen Mirroring: AirPlay & Miracast möglich per optionalem WLAN-Adapter

Mit Full-HD-Auflösung und Stereo-Lautsprechern

Kompatibel mit Samsung DeX Tablets und Smartphones

Perfekt als Gaming- oder Zweitmonitor

Zum Verbinden mit Smartphones, Nintendo Switch, Laptops und MacBooks

Perfekt als Gaming-Monitor für Smartphones und Nintendo Switch oder als Zweitmonitor für Notebooks und MacBooks

Monitor mit 39,6 cm / 15,6" Bildschirmdiagonale, Seitenverhältnis: 16:9

Helligkeit: 200 cd/m

Für Smartphones und Notebooks mit USB-C-Anschluss, z.B. Samsung Galaxy, Huawei Mate 10/20 Pro und Apple MacBook

Kompatibel mit Samsung DeX: zum Verbinden mit Samsung Galaxy S8/9/10(+), Note 8/9/10(+) u.v.m.

per USB-A-WLAN-Dongle Schnittstellen: USB-A, USB Typ C, HDMI, 3,5-mm-Klinkenbuchse

USB-A, USB Typ C, HDMI, 3,5-mm-Klinkenbuchse Integrierte Stereo-Lautsprecher: 2x 1 Watt

2x 1 Watt Robust und aufstellbar: dank magnetischem Schutz- und Stand-Cover

dank magnetischem Schutz- und Stand-Cover Einfache Bedienung über 5 Tasten

Stromversorgung: per USB (Netzteil enthalten)

Maße: 368 x 225 x 9 mm, Gewicht: 788 g

Monitor EZM-210 inklusive Netzteil, USB-A-zu-USB-C-Stromkabel, HDMI-Kabel, USB-C-zu-USB-C-Kabel, magnetischem Schutz- und Stand-Cover und deutscher Anleitung

EAN 4022107389310

Highspeed-Internetverbindung dank neuestem WLAN-Standard 802.11ac

dank neuestem WLAN-Standard 802.11ac WiFi-kompatibel: unterstützt alle WLAN-Standards (IEEE 802.11ac/a/b/g/n)

mit 5 GHz (433 Mbit/s) und 2,4 GHz (150 Mbit/s) Sichere WLAN-Verschlüsselung: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

für Windows Vista/7/8/8.1/10, OS X / macOS, Linux Maße: 22 x 17 x 8 mm, Gewicht: federleichte 3 g

EAN: 4022107939423

Der mobile Full-HD-IPS-Monitor EZM-210 von auvisio ist ideal als Zweitmonitor für entspanntes Arbeiten und auch perfekt als Gaming-Monitor für Smartphones und Nintendo Switch geeignet.Der Zweit-Bildschirm von auvisio für gehobene Ansprüche: Einfach die Desktop-Oberfläche des Laptops oder MacBooks per HDMI- und USB-Typ-C-Anschluss erweitern - so wird das Arbeiten am Rechner viel bequemer. Dank Full HD und Stereo-Lautsprechern verwandelt man seine Endgeräte sogar in ein kleines Heimkino.Screen Mirroring per AirPlay und Miracast: Mit einem optionalen USB-A-WLAN-Dongle rüstet man den Bildschirm im Handumdrehen auf und spiegelt den Bildschirm auch via AirPlay und Miracast. So genießt man die Vorteile eines Zweitmonitors ganz ohne Kabelsalat!Am Smartphone mit bester Sicht aufs Geschehen zocken und Spiele sogar unterwegs auf dem großen Bildschirm genießen- auch mit der Nintendo Switch. Dank schlanker Maße und flexibler Stromversorgung über das Smartphone, eine Powerbank, das Notebook oder einfach an einer Steckdose ist der Monitor überall der ideale Begleiter.Im Handumdrehen verbunden per Samsung DeX: Das kompatible Smartphone kommt im Desktop-Modus ganz groß raus - einfach USB-C-Kabel anschließen, fertig!Bestell-Nr. ZX-5067-625Auch ältere Geräte aufrüsten und älteren PCs und Notebooks mit USB-2.0-Anschluss flotten WLAN-Zugriff - per WLAN-Stick gönnen! Dank seiner Dual-Band Technologie für Netzwerke mit 2,4 und 5 GHz sowie Unterstützung für alle bekannten WLAN-Standards geht man wirklich in jedem WLAN online.Extrakompakt und immer dabei: Der WLAN-Stick ist so klein und leicht, dass er überall Platz findet - auch in der vollen Notebook-Tasche.Set aus Monitor EZM-210 inklusive Netzteil, USB-A-zu-USB-C-Stromkabel, HDMI-Kabel, USB-C-zu-USB-C-Kabel und magnetischem Schutz- und Stand-Cover und WLAN-Stick WS-602.ac inklusive Mini-Installations-CD sowie deutscher Anleitungen.Bestell-Nr. ZX-5076-625Monitor:WLAN-Stick