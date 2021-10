auvisio Lernfähige IR-Fernbedienung URC-180.app, Temperatur-/Luftfeuchtesensor, App, Alexa

Weltweite Steuerung von mehr als 5.000 IR-Geräten per App

Programmierbar und lernfähig

Misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Auch per Sprachbefehl steuerbar mit Amazon Alexa oder Google Assistant

Smarte Aktionen programmierbar: z.B. Lüfter ab bestimmter Temperatur aktivieren

Erreicht alle Geräte dank 360°-Abstrahlwinkel

Lernfähige Universal-Infrarot-Fernbedienung URC-180.app

Mit integriertem Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Sensor

Kostenlose App "ELESION" für Android und iOS: zum Anlernen von Befehlen, zur weltweiten Steuerung aller IR-Geräte, z.B. TV, Heimkino-Geräte, Set-Top-Boxen, HiFi-Anlagen, Leuchten, Klimaanlagen

zum Anlernen von Befehlen, zur weltweiten Steuerung aller IR-Geräte, z.B. TV, Heimkino-Geräte, Set-Top-Boxen, HiFi-Anlagen, Leuchten, Klimaanlagen Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant : Geräte per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

: Geräte per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten Automatische Funktionen programmierbar, B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten der Klimaanalage ab einer bestimmten Temperatur, u.v.m.

B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten der Klimaanalage ab einer bestimmten Temperatur, u.v.m. Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

360°-Infrarot-Abstrahlwinkel mit bis zu 10 m Reichweite bei Sichtkontakt

Timer-Funktion per App einstellbar

per App einstellbar Stromversorgung: per USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

Farbe: schwarz

Maße: 60 x 60 x 20 mm, Gewicht: 33 g

Infrarot-Universal-Fernbedienung inklusive USB-Kabel und deutscher Anleitung

EAN: 4022107392587

Per Sprachsteuerung oder App lassen sich jetzt mit der lernfähigen IR-Fernbedienung URC-180.app von auvisio alle Infrarot-Geräte wie beispielsweise TV, Set-Top-Boxen, Leuchten, etc. bedienen.Alles in einer App: So spart man sich die Suche nach der Infrarot-Universal-Fernbedienung! Die clevere Infrarot-Box ersetzt sie alle. Die WLAN-Universal-Fernbedienung von auvisio verbindet sich einfach über das WLAN mit den IR-Geräten und man steuert ab sofort die Geräte von weltweit bequem per kostenloser App "ELESION".Das Raumklima zu Hause immer im Blick: Dank des integrierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensors weiß man sofort, wann es Zeit wird zum Lüften oder zum Heizen. Und mit den passenden Szenen aktiviert man Heiz- und Klima-Geräte sowie Luftentfeuchter sogar ganz automatisch.Erreicht alle Geräte: Dank des 360°-Abstrahlwinkels empfangen alle Geräte im Umkreis von bis zu 10 Metern das Infrarot-Signal der Box. Einfach den Gerätetyp in der großen App-Datenbank suchen - ob Fernseher, Set-Top-Box oder Klimaanlage.Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für seine Infrarot-Universal-Fernbedienung ein. Schon schaltet man die verbundenen IR-Geräte mit einer einfachen Anweisung ein und aus. Beim Heimkino-Abend greift man also einfach zur Chipstüte statt zur Fernbedienung.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-5104-625* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL. GmbH / www.pearl.de Tuya Smart ist eine führende globale IoT-Entwicklungsplattform mit einem einzigartigen All-in-One-Angebot aus Cloud & Konnektivität & App, das es Marken, Einzelhändlern und OEMs einfach und erschwinglich macht, ihre Produkte intelligent zu machen. Auch die Smarthome-Lösungen der PEARL. GmbH greifen auf die Plattform zu. Weltweit sind mehr als 250.000 Produkt-Einheiten in Hunderten von Kategorien Smarthome-fähig gemacht worden und über 260.000 Entwickler greifen auf die TUYA-Lösungen zu. Tuya ist international tätig mit Hauptsitzen in den USA, Deutschland, Indien, Japan, Kolumbien und China.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Tuyas Website Twitter oder YouTube PEARL. GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, https://www.pearl.de finden Sie hier: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/