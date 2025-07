auvisio KI-Echtzeitzeitübersetzer & In-Ear-Kopfhörer, 135 Sprachen, ANC, 28 dB

Geräuschunterdrückung (ANC) mit bis zu 28 dB gegen störende Außengeräusche

Der neue KI-Echtzeit-Übersetzer und In-Ear-Kopfhörer von auvisio übersetzt Gespräche sofort in eine von 135 Sprachen und kann gleichzeitig als Freisprecheinrichtung für Telefonate verwendet werden. Dank des integrierten 1-GB-Speichers und des MP3-Players kann Musik auch ohne Smartphone abgespielt werden, während die 28-dB-ANC-Funktion störende Hintergrundgeräusche ausblendet. Die mitgelieferte USB-Ladebox verfügt über ein 5,1 cm großes Touch-Farbdisplay, mit dem sich der Kopfhörer ohne zusätzliches Gerät steuern lässt. Diese Kombination aus Übersetzer, Musikplayer und Telefon-Headset erweist sich besonders auf Reisen als praktischer Allrounder. Das Gerät macht Smartphones für viele Funktionen überflüssig und ermöglicht internationale Kommunikation ohne Sprachbarrieren.Störquellen einfach ausblenden: Der smarte Übersetzer mit In-Ear-Kopfhörern von auvisio reduziert per aktiver Geräuschunterdrückung Umgebungsgeräusche um bis zu 28 dB. So bleiben Straßenlärm, Stimmengewirr oder Maschinenbrummen außen vor - und man hört nur das, was wichtig ist.Telefonate ohne Hintergrundgeräusche: Vier integrierte ENC-Mikrofone filtern Umgebungsgeräusche wirkungsvoll aus den Gesprächen. Selbst in belebten Räumen oder an Verkehrsknotenpunkten bleiben die Worte klar verständlich.Live-Übersetzung per App: Über die kostenlose App werden Unterhaltungen, Meetings und Telefonate in bis zu 135 Sprachen in Echtzeit übersetzt. Sprachbarrieren verschwinden und man versteht den Inhalt.Musik genießen ohne Smartphone: Ein integrierter MP3-Player mit 1 GB Speicher für bis zu 300 Songs macht den mobilen Assistenten zur autarken Klangquelle. Die Playlists begleiten einen kabellos durch Büro, Alltag oder kurze Pausen zwischendurch.So individuell wie der eigene Tagesablauf: Man kann aus fünf Equalizer-Profilen auswählen, verlegte Kopfhörer auf Knopfdruck orten und sich auch mit einer von 21 Einschlafmelodien sanft in den Schlaf begleiten.Alles im Griff - auf Fingertipp: Die Ladebox besitzt ein 5,1 cm großes Touch-Farbdisplay für direkte Steuerung. Hier lassen sich Einstellungen wie den Wechsel des Songs oder das Klangprofil direkt am Etui ganz ohne Umweg über das Handy vornehmen.Der KI-Echtzeitzeitübersetzer & In-Ear-Kopfhörer von auvisio ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3900-625 zum Preis von 29,99 EUR EUR erhältlich.