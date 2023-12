auvisio In-Ear-Stereo-Headset IHS-730.app mit ANC, Bluetooth 5.2, Ladebox, App, schwarz

Active Noise Cancelling mit 22 dB für ungestörten Musik-Genuss

Dualmikrofone mit Rauschunterdrückung ENC für Person am anderen Ende der Leitung

Laufzeit bis zu 6 Stunden pro Akku-Ladung

Kostenlose App "ELESION" für individuelle Equalizer-Steuerung, Soundprofile u.v.m.

Anti-Lost-Funktion mit Kartenansicht in der App

Sprachbefehl-Steuerung per Siri und Google Assistant

Kabellose In-Ear-Bauweise für vollen Klang ohne störende Außengeräusche

True Wireless: komplett kabelfrei für größtmögliche Bewegungsfreiheit

Bluetooth 5.2 mit bis zu 40 m Reichweite, Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Kabellose Audio-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten

Auto Connect: automatische Verbindung mit Bluetooth-Gerät, das bereits einmal gekoppelt war

Rauschfreie Freisprechfunktion (ENC) dank integriertem Dual-Mikrofon in jedem Ohrhörer: insgesamt 4 Mikrofone unterdrücken Rauschen für Gesprächsteilnehmer am anderen Ende

Active Noise Cancelling (ANC): unterdrückt Stör- und Umgebungs-Geräusche um bis zu 22 dB

Transparenzmodus: Umgebungsgeräusche bleiben wahrnehmbar

Multifunktions-Touchtaste an jedem Ohrhörer für bequeme Steuerung

Direkter Zugriff auf Sprachassistenten: kompatibel zu Siri bzw. Google Assistant

kompatibel zu Siri bzw. Google Assistant Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz

Empfindlichkeit Ohrhörer: 90 dB (+/- 3 dB), Mikrofon: -38 dB (+/- 1 dB)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Lautstärkeregelung, Equalizer-Funktion und Ohrhörer-Find-Funktion

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Robuste Powerbank-Box zum Laden und Aufbewahren des Headsets

Ohrhörer schalten sich beim Laden in der Ladebox aus und koppeln sich nach dem Entnehmen aus der Box selbstständig

Stromversorgung Headset: integrierter LiPo-Akku mit 35 mAh je Ohrhörer, für bis zu 6 Stunden Musikgenuss/Telefonie (ohne ANC) / 4 Stunden (mit ANC)

Stromversorgung Ladebox: integrierter LiPo-Akku mit 350 mAh Kapazität für bis zu 5 Headset-Aufladungen, lädt über USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

Bis zu 35 Stunden Gesamtlaufzeit (bei voller Ladung von Headset von Powerbankbox)

(bei voller Ladung von Headset von Powerbankbox) Maße Ladebox: 61 x 41 x 30 mm, Gewicht: 42 g

Farbe: schwarz

Headset IHS-730.app mit 2 Ohrhörern, Powerbank-Ladebox, Silikon-Aufsätze in 3 Größen, USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

Mit dem In-Ear-Stereo-Headset IHS-730.app von auvisio genießt man Musik und Telefonate in bester digitaler Qualität. Eine aktive Geräuschunterdrückung von 22 dB sorgt für ungestörten Musikgenuss. Über die kostenlose App „ELESION" können individuelle Equalizer-Steuerung, Klangprofile und vieles mehr eingestellt werden. Auch eine Sprachsteuerung über Siri und Google Assistant ist möglich. Im Verlustfall hilft die Anti-Lost-Funktion mit Kartenansicht in der App!Wirklich kabelloses Musik-Vergnügen in Stereo: Diese True-Wireless-Ohrhörer mit Geräuschunterdrückung von auvisio kommen völlig ohne Kabel aus. Denn sie koppeln sich kabellos miteinander und per Bluetooth mit dem Mobilgerät!Musikgenuss ohne störende Außengeräusche - dank aktiver Geräusch-Unterdrückung um bis zu 22 dB! So wird der Umgebungslärm effektiv gemindert - ob auf der Straße, im Zug, Bus oder Flugzeug.Extralange Laufzeit: Mit einer Akku-Ladung genießt man bis zu 6 Stunden Musik oder telefoniert. Der Powerbank-Ladebox-Akku sorgt für fünf weitere komplette Ladungen des Headsets. So kommt man auf eine sagenhafte Laufzeit von bis zu 35 Stunden, ohne dazwischen an die Steckdose zu müssen.Ideal auch zum rauschfreien Telefonieren: dank ENC! Hierfür ist in jedem Ohrhörer ein Dual-Mikrofon integriert, welches Rauschen unterdrückt, sodass einen der Gesprächsteilnehmer am anderen Ende bestens versteht! Gespräche nimmt man direkt am Headset an - die Musikwiedergabe pausiert automatisch.Zugriff auf Siri und Google Assistant per Knopfdruck: Die digitalen Sprachassistenten lassen sich ganz einfach nutzen, ohne das Handy in die Hand zu nehmen. Über eine Multifunktionstaste melden sich Siri oder Google Assistant und stehen für Anfragen bereit.Per App "ELESION" die volle Kontrolle behalten: Man kann die Lautstärke regulieren, mit dem Equalizer der gewünschten Klang einstellen und die Kopfhörer mit der Suchfunktion finden.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-3479-625AppScreenVariante in weiß:Bestell-Nr. ZX-3480-625