Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036741

PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Frau Dr. Eyla Hassenpflug +49 7631 360404
Logo der Firma PEARL GmbH

auvisio Faltbares Klavier, 88 halbgewichtete Leuchttasten, MIDI, App, Tasche

Überall Klavierspielen: einfach zusammenklappen & bequem mitnehmen

(lifePR) (Buggingen, )
Das faltbare Klavier von auvisio vereint eine vollständige Klaviatur mit Mobilität: 88 halbgewichtete, beleuchtete Tasten bieten ein authentisches Spielerlebnis und unterstützen visuell beim Üben. Über USB-C, USB-MIDI oder Bluetooth lässt sich das Keyboard flexibel mit Computer, Tablet oder Smartphone verbinden und nahtlos in Musiker-Setups integrieren. Mit dem mitgelieferten Sustain-Pedal, 128 Sounds, 128 Rhythmen, 15 Demo-Songs sowie Akkord- und Metronomfunktionen stehen Anfängern und Fortgeschrittenen vielfältige musikalische Werkzeuge zur Verfügung. Der integrierte Akku sorgt für bis zu acht Stunden Laufzeit und ist somit perfekt für Sessions unterwegs. Dank des faltbaren Designs und der robusten Transporttasche ist der Aufwand beim Verstauen gering. Eine Kopfhörerbuchse ermöglicht rücksichtvolles Üben in den späteren Abendstunden, während das LED-Licht der Tasten das Lernen erleichtert. Alltagstauglich und vielseitig ausgestattet zeigt das Keyboard hohe Funktionalität in kompakter, reisefreundlicher Form.
  • Faltbares Klavier mit 88 halbgewichteten beleuchteten Tasten (volle Klaviatur)
  • Mit USB-C, MIDI-USB, Bluetooth, Sustain-Pedal, Multifunktionstasten
  • 128 Rhythmen, 15 Demo-Songs, 128 Klänge, Metronom, Akkord-Funktion u.v.m.
  • Leistungsstarker Akku für bis zu 8 Stunden Laufzeit
  • Robuste Tasche zum sicheren Aufbewahren und Transportieren
  • Bequeme Lern-App für iOS und Android, kompatibel zu Apple GarageBand
Authentisches Spielgefühl mit 88 halbgewichteten Leuchttasten: Das faltbare E-Piano von auvisio bietet 88 halbgewichtete Leuchttasten, die ein echtes Klavierspiel mit authentischem Spielgefühl ermöglichen. Die sanfte Dynamik und die visuelle Unterstützung mit leuchtenden Tasten erleichtern Anfängern und Fortgeschrittenen gleichermaßen das Üben.

Dank der platzsparenden Faltmechanik lässt sich das Keyboard kompakt zusammenfalten und in der mitgelieferten Tragetasche verstauen. Die robuste Transporttasche sorgt für sicheren mobilen Transport und eignet sich optimal für den Musikunterricht, kleine Wohnräume oder spontane Sessions unterwegs.

USB-MIDI-Integration für digitale Musikproduktion: Über den USB-MIDI-Anschluss kann das Keyboard direkt mit Computern und Tablets verbunden werden, um Musiksoftware und Kompositionsprogramme zu verwenden. Die MIDI-Kompatibilität eröffnet umfassende digitale Möglichkeiten für die Musikproduktion und Lern-Apps.

Der Kopfhöreranschluss und das Sustain-Pedal erweitern den Ausdruck: Der integrierte Kopfhöreranschluss ermöglicht störungsfreies Üben zu jeder Tageszeit. Das mitgelieferte Sustain-Pedal erweitert die Ausdrucksmöglichkeiten für gefühlvolle Melodien. Die intuitive Bedienung erleichtert den Einstieg ins Lernen erheblich.

Komplettes Zubehör für mobile Nutzung: Im Lieferumfang sind eine robuste Tragetasche, ein USB-Ladekabel und ein Sustain-Pedal enthalten, sodass das Instrument sofort einsatzbereit ist. Das Set bietet alles, was man für das mobile Musizieren an jedem Ort benötigt.
  • Faltbares Klavier mit 88 halbgewichteten Tasten
  • Lässt sich dank Faltmechanik platzsparend zusammenklappen
  • Ideal für das Musizieren zu Hause und auf Reisen, für Straßenmusik u.v.m.
  • Inklusive Sustain-Pedal
  • Unzählige Funktionen: 128 Klänge, 128 Rhythmen, 15 Demo-Songs, automatische Akkorde
  • Einfache Lernfunktion, um Klavierspielen zu erlernen
  • Tempo und Lautstärke einstellbar
  • Praktischer Notenständer zum Aufstecken auf das Klavier
  • MIDI-kompatibel per USB-C-Anschluss
  • Bluetooth für Verbindung mit Smartphone oder Tablet-PC
  • Kostenlose App für iOS und Android: für bequemes Einstellen, unzählige Demo-Songs, Schritt-für-Schritt-Erlernen, Begleiten von Stücken u.v.m.
  • Anschlüsse: USB-C (Aufladen / MIDI-Verbindung zu Computer, Smartphone oder Tablet-PC), Sustain-Pedal, Audio-Ausgang 3,5-mm-Klinkenbuchse (für Kopfhörer oder externe Lautsprecher), Mikrofon-Eingang (Klinke 3,5 mm), MP3-Anschluss (Klinke 3,5 mm)
  • Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 1.000 mAh, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße: aufgeklappt 126,6 x 18,7 X 5,2 cm, zusammengeklappt: 63,3 x 18,7 x 10,4 cm, Gewicht: 2,7 kg
  • Faltbares Klavier inklusive Sustain-Fußpedal, Notenständer, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), Transporttasche und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107451970
Das faltbare auvisio Klavier mit 88 halbgewichteten Leuchttasten ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-8959-625 zum Preis von 169,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Das faltbare auvisio Klavier mit 88 halbgewichteten Leuchttasten ist auch als Set mit einem doppelstrebigem E-Piano-Ständer mit Befestigungsriemen erhältlich:

https://www.pearl.de/a-JX8007-4475.shtml

Bilderlinks*:

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8959_01_Faltbares_Klavier.jpg

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8959_02_Faltbares_Klavier.jpg

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8959_03_Faltbares_Klavier.jpg

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8959_04_Faltbares_Klavier.jpg

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8959_05_Faltbares_Klavier.jpg

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8959_06_Faltbares_Klavier.jpg

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8959_07_Faltbares_Klavier.jpg

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8959_08_Faltbares_Klavier.jpg

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8959_09_Faltbares_Klavier.jpg

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8959_10_Faltbares_Klavier.jpg

App-Sreens:

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-8959_App-Screens.jpg

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de

Zu unseren Pressemitteilungenhttps://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/

PEARL-Logo zum Download: https://www.pearl.de/Presse/PEARL.GmbH_Logo.zip

Website Promotion

Website Promotion

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.