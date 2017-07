auvisio Digitaler pearl.tv HD-Sat-Receiver (DVB-S/S2), HDMI, Scart, S/PDIF

Zukunftssicherer HD-Satelliten-Receiver DSR-460

Sonder-Edition mit pearl.tv-Direktwahl-Taste

Empfang von unverschlüsselten digitalen TV-/HDTV- und Radio-Programmen über DVB-S und -S2

über DVB-S und -S2 Full-HD-Mediaplayer: spielt Multimedia von USB-Sticks bis 32 GB und externen Festplatten bis 2 TB (bitte dazu bestellen)

spielt Multimedia von USB-Sticks bis 32 GB und externen Festplatten bis 2 TB (bitte dazu bestellen) Unterstützte Formate: MPEG-4/2/1, MP3, JPEG

Unterstützte TV-Auflösungen: 1080i/p, 720p, 576i/p (PAL), 480i/p (NTSC), Bildformate: 16:9 oder 4:3

Einfache Bedienung per Fernbedienung oder über 3 Tasten zum Ein- und Ausschalten sowie für Kanalwechsel +/- am Receiver

per Fernbedienung oder über 3 Tasten zum Ein- und Ausschalten sowie für Kanalwechsel +/- am Receiver Komfortable Extras: vorprogrammierte Senderliste, elektronische Programmübersicht (EPG), Teletext, intuitives Menü, Wetter-Anzeige (bei Netzwerk-Anschluss)

elektronische Programmübersicht (EPG), Teletext, intuitives Menü, Wetter-Anzeige (bei Netzwerk-Anschluss) Aufnahmefunktion freischaltbar: manuelle und zeitgesteuerte TV-Aufnahmen auf USB-Speicher (Freischalt-CD und USB-Speicher nicht enthalten)

manuelle und zeitgesteuerte TV-Aufnahmen auf USB-Speicher (Freischalt-CD und USB-Speicher nicht enthalten) Anschlüsse: SAT-Anschluss in/out, HDMI, SCART, S/PDIF, LAN, USB (in der Front)

Stromverbrauch: nur 5 Watt bei Satelliten-Empfang, max. 12 Watt mit angeschlossenem USB-Speicher

Stromversorgung Receiver: 230 V (Eurostecker, Kabellänge: 100 cm), Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (enthalten)

Mini-Maße (mit Anschlüssen): 169 x 37 x 102 mm, Gewicht: 334 g

Sat-Receiver inklusive Fernbedienung mit Batterien und deutscher Anleitung

Firmware-Upgrade zur Aufnahme-Aktivierung für HD-Sat-Receiver DSR-460 (pearl.tv-Edition)

TV-Aufnahmen per Timer oder manuell

Erweitert Receiver um Timeshift-Funktion für zeitversetztes Fernsehen

Wiedergabe auch an PC und Notebook z.B. per VLC Media Player (Software kostenlos im Internet erhältlich)

Bitte beachten: Zum Upgraden des Receivers benötigt man einen USB-Stick oder eine externe Festplatte (bis 2 TB, bitte dazu bestellen) sowie einen PC mit CD-ROM-Laufwerk zum Überspielen der Software auf den USB-Speicher.

Zukunftsichere Satelliten-TV-Ausstattung: Jetzt empfängt man Fernseh-Sender auch hochauflösend in HD! Per HDMI werden sie in bester Qualität auf den TV übertragen.Mit einem Klick zu unserem beliebten Shopping-Kanal: Per Direktwahl-Taste gelangt man jederzeit mit nur einem Tastendruck zum unterhaltsamen Programm von pearl.tv.Multimedia-Wiedergabe: Über einen USB-Speicher schaut man Urlaubsvideos und Fotos an. Oder man hört bequem seine Lieblings-Musik.Ideal für alle Fernsehgeräte: Per Scart lässt sich der moderne Receiver von auvisio auch mit dem alten Röhrenfernseher verbinden. Natürlich profitiert man dabei weiterhin von allen Funktionen - ob HD-Empfang oder Multimedia-Wiedergabe!Auf Wunsch mit Videorecorder-Funktion: Dank Upgrade-Software zum Freischalten der Aufnahme-Funktion (s.u.) nimmt man seine Lieblings-Sendungen digital auf - in bester Bild- und Tonqualität!Der Videorecorder kann in Rente gehen: Der moderne Sat-Receiver lässt sich einfach um eine Aufnahme-Funktion erweitern. Die Lieblingssendungen nimmt man jetzt in bester digitaler Bild- und Tonqualität auf!Dank Timeshift gestaltet man das Fernsehprogramm nach Wunsch und kann jederzeit Pausen einlegen, oder einfach später einschalten und trotzdem die ganze Sendung sehen.