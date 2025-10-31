auvisio Clip-on-Ohrhörer und KI-Echtzeitübersetzer für 115 Sprachen, App

- Bluetooth 5.4 und kostenlose Übersetzer-App: übersetzt auch Bildtexte
- Ohrhörer im Open-Ear-Design: hören Sie die Übersetzung & Ihren Gesprächspartner
- Mit Equalizer und 2 Klang-Profilen für Standard-Musikwiedergabe und Gaming
- Freisprech-Funktion für Telefonate und Sprachassistent-Unterstützung
- Ladebox mit 3,7 cm / 1,47" großem Touchdisplay für einfache Menü-Steuerung
- Bis zu 5 Stunden Laufzeit der Ohrhörer und 30 Stunden Akku-Gesamtlaufzeit
Komfortables Clip-on-Design für ganztägiges Tragen: Die leichten Ohrhörer werden außen am Ohr befestigt und verzichten auf Druck im Gehörgang. Diese Bauweise eignet sich für stundenlanges Tragen bei Gesprächen, Besprechungen oder Stadtrundgängen.
Einfache Steuerung per App: Eine zugehörige Smartphone-App ermöglicht die Steuerung der Übersetzungsfunktionen. Sprachwechsel, Lautstärkeanpassungen und Übersetzungsabfragen lassen sich direkt über die Anwendung vornehmen.
Musikwiedergabe in hoher Klangqualität: Neben der Dolmetschfunktion dienen die Ohrhörer als kabellose Audio-Begleiter für Musik unterwegs, beim Sport oder zur Entspannung.
- Ohrhörer im Open-Ear-Design: weiterhin Umgebungsgeräusche hören, z.B. den Gesprächspartner
- Equalizer für verschiedene Hörprofile und einstellbares Gaming-Profil
- Ladecase mit Farb-LCD-Touchscreen mit 3,7 cm / 1,47" für einfache Steuerung
- Display zeigt Akkustand, Zeit, Datum wählbares Hintergrundbild
- Bluetooth 5.4 für kabellose Verwendung mit Smartphone und Tablet
- Kostenlose App mit Live-Übersetzung für 115 Sprachen und digitaler Sprachausgabe: ideal für Auslandsreisen, Meetings, Telefongespräche und zur Unterstützung beim Sprachen-Lernen
- Weitere Extras: Kopfhörer finden, Taschenlampe über Ladecase-Display, Foto-Fernauslöser, Sprachassistent-Nutzung, Erinnerungs-Timer und ein Spiel zum Zeitvertreib
- Stromversorgung Ohrhörer: je Li-Ion-Akku mit 30 mAh für bis zu 5 Std. Musik-Laufzeit
- Stromversorgung Lade-Etui: Li-Ion-Akku mit 500 mAh für bis zu 6 Ohrhörer-Ladungen, aufladbar per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße Ladecase: 61 x 47 x 27 mm, Gesamtgewicht: 110 g
- In-Ear-Kopfhörer inklusive Lade-Etui, USB-Kabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Auch als 2er-Set erhältlich:
auvisio 2er-Set Clip-on-Ohrhörer & KI-Echtzeitübersetzer für 115 Sprachen, App
Bilderlinks*:
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und https://www.emall.com