Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040904

PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Frau Dr. Eyla Hassenpflug +49 7631 360404
Logo der Firma PEARL GmbH

auvisio Clip-on-Ohrhörer und KI-Echtzeitübersetzer für 115 Sprachen, App

Freihändige Bedienung dank Ohrbügel-Design: für Telefonie, Übersetzung und Musik

(lifePR) (Buggingen, )
Die Clip-on-Ohrhörer von auvisio übersetzen via KI-gestützter App in Echtzeit zwischen 115 Sprachen und erfassen dabei auch Text auf Bildern per Bluetooth 5.4. Das Open-Ear-Design ermöglicht gleichzeitiges Hören der Übersetzung und der Originalstimme des Gesprächspartners. Ein integrierter Equalizer bietet zwei Klangprofile für Musikwiedergabe und Gaming, ergänzt durch Freisprechfunktion und Sprachassistenten-Unterstützung. Die Ohrhörer laufen bis zu 5 Stunden pro Ladung, die mitgelieferte Ladebox mit 3,7-cm-Touchdisplay verlängert die Gesamtlaufzeit auf 30 Stunden. Menüsteuerung und Einstellungen erfolgen über das Touch-Display der Box.
  • Bluetooth 5.4 und kostenlose Übersetzer-App: übersetzt auch Bildtexte
  • Ohrhörer im Open-Ear-Design: hören Sie die Übersetzung & Ihren Gesprächspartner
  • Mit Equalizer und 2 Klang-Profilen für Standard-Musikwiedergabe und Gaming
  • Freisprech-Funktion für Telefonate und Sprachassistent-Unterstützung
  • Ladebox mit 3,7 cm / 1,47" großem Touchdisplay für einfache Menü-Steuerung
  • Bis zu 5 Stunden Laufzeit der Ohrhörer und 30 Stunden Akku-Gesamtlaufzeit
Übersetzen in Echtzeit - ganz ohne Sprachbarrieren: Die Clip-on-Ohrhörer von auvisio dolmetschen Gespräche in Echtzeit zwischen bis zu 115 Sprachen. Das Open-Ear-Design lässt Umgebungsgeräusche durch, sodass sowohl die Übersetzung als auch die Originalstimme des Gesprächspartners hörbar bleiben. Diese Funktion erleichtert die Verständigung auf Reisen, bei Geschäftsterminen oder in internationalen Kontakten.

Komfortables Clip-on-Design für ganztägiges Tragen: Die leichten Ohrhörer werden außen am Ohr befestigt und verzichten auf Druck im Gehörgang. Diese Bauweise eignet sich für stundenlanges Tragen bei Gesprächen, Besprechungen oder Stadtrundgängen.

Einfache Steuerung per App: Eine zugehörige Smartphone-App ermöglicht die Steuerung der Übersetzungsfunktionen. Sprachwechsel, Lautstärkeanpassungen und Übersetzungsabfragen lassen sich direkt über die Anwendung vornehmen.

Musikwiedergabe in hoher Klangqualität: Neben der Dolmetschfunktion dienen die Ohrhörer als kabellose Audio-Begleiter für Musik unterwegs, beim Sport oder zur Entspannung.
  • Ohrhörer im Open-Ear-Design: weiterhin Umgebungsgeräusche hören, z.B. den Gesprächspartner
  • Equalizer für verschiedene Hörprofile und einstellbares Gaming-Profil
  • Ladecase mit Farb-LCD-Touchscreen mit 3,7 cm / 1,47" für einfache Steuerung
  • Display zeigt Akkustand, Zeit, Datum wählbares Hintergrundbild
  • Bluetooth 5.4 für kabellose Verwendung mit Smartphone und Tablet
  • Kostenlose App mit Live-Übersetzung für 115 Sprachen und digitaler Sprachausgabe: ideal für Auslandsreisen, Meetings, Telefongespräche und zur Unterstützung beim Sprachen-Lernen
  • Weitere Extras: Kopfhörer finden, Taschenlampe über Ladecase-Display, Foto-Fernauslöser, Sprachassistent-Nutzung, Erinnerungs-Timer und ein Spiel zum Zeitvertreib
  • Stromversorgung Ohrhörer: je Li-Ion-Akku mit 30 mAh für bis zu 5 Std. Musik-Laufzeit
  • Stromversorgung Lade-Etui: Li-Ion-Akku mit 500 mAh für bis zu 6 Ohrhörer-Ladungen, aufladbar per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße Ladecase: 61 x 47 x 27 mm, Gesamtgewicht: 110 g
  • In-Ear-Kopfhörer inklusive Lade-Etui, USB-Kabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
Der auvisio Clip-on-Ohrhörer und KI-Echtzeitübersetzer für 115 Sprachen ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3960-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

auvisio 2er-Set Clip-on-Ohrhörer & KI-Echtzeitübersetzer für 115 Sprachen, App

Bilderlinks*:

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_01_Clip-on-Ohrhoerer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_02_Clip-on-Ohrhoerer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_03_Clip-on-Ohrhoerer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_04_Clip-on-Ohrhoerer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_05_Clip-on-Ohrhoerer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_06_Clip-on-Ohrhoerer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_07_Clip-on-Ohrhoerer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_08_Clip-on-Ohrhoerer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_09_Clip-on-Ohrhoerer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_10_Clip-on-Ohrhoerer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_11_Clip-on-Ohrhoerer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_12_Clip-on-Ohrhoerer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_13_Clip-on-Ohrhoerer.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_14_Clip-on-Ohrhoerer.jpg

App-Screens:

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_AppScreen_01.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_AppScreen_02.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_AppScreen_03.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_AppScreen_04.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_AppScreen_05.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_AppScreen_06.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_AppScreen_07.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_AppScreen_08.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3960_AppScreen_09.jpg

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

Website Promotion

Website Promotion

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.