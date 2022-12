auvisio Aktives Stereo-Regallautsprecher-Set MSS-230.usb, Holz-Gehäuse, Bluetooth 5, 200 Watt

Bi-amplified: getrennte Verstärker für Bässe und Höhen

Bluetooth 5.0 für kabellose Musik-Übertragung

Ideal auch für TV-Geräte mit HDMI ARC

Optischer TOSLINK- und Koaxial-Digital-Eingang

Klangregler für Bass und Höhen am Lautsprecher

Digitaler Signalprozessor (DSP) für starken, klaren und dynamischen Sound

Aktives 2.0-Stereo-Regallautsprecher-Set MSS-230.usb im Holzgehäuse

2-Wege-Soundsystem mit je einem Hoch- und Tieftöner und Bassreflex-Röhre

mit je einem Hoch- und Tieftöner und Bassreflex-Röhre Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und anderen Bluetooth-fähigen Geräten, bis 40 m Reichweite

für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und anderen Bluetooth-fähigen Geräten, bis 40 m Reichweite Musik-Wiedergabe von USB-Speichersticks (bis 512 GB): unterstützt MP3, WMA, WAV, AAC

(bis 512 GB): unterstützt MP3, WMA, WAV, AAC Audio-Anschluss für analoge Musik-Quellen wie HiFi-Receiver, PC, Notebook u.v.m

Integrierter Equalizer mit 3 Voreinstellungen: Film / Musik / Sprache, mit virtuellem Bass

mit 3 Voreinstellungen: Film / Musik / Sprache, mit virtuellem Bass Bi-amplified: getrennte Verstärker für Bässen und Höhen sorgen für noch kraftvolleren Stereo-Sound

getrennte Verstärker für Bässen und Höhen sorgen für noch kraftvolleren Stereo-Sound Digitaler Signalprozessor (DSP) für starken, klaren und dynamischen Sound

für starken, klaren und dynamischen Sound Ausgangsleistung (RMS): 2x 50 Watt, Musik-Spitzenleistung: 200 Watt

2x 50 Watt, Musik-Spitzenleistung: 200 Watt Frequenzgang: 30 - 30.000 Hz

30 - 30.000 Hz Einfache Steuerung per Fernbedienung und direkt am Lautsprecher, separate Klangregler für Bass und Höhen

per Fernbedienung und direkt am Lautsprecher, separate Klangregler für Bass und Höhen USB-Anschluss mit Ladefunktion: 5 V / 1 A, für Smartphone, MP3-Player, E-Book-Reader u.v.m.

für Smartphone, MP3-Player, E-Book-Reader u.v.m. Anschlüsse: Line-In (Cinch), optischer Digital-Eingang (Toslink), Koaxial-Eingang, HDMI ARC, USB

Stromversorgung: 100 - 240 Volt / 50/60 Hz (Netzteil mit Eurostecker)

Fernbedienung benötigt 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

Kompakte Maße: jeweils 27,8 x 24 x 16,8 cm, Gesamt-Gewicht: 7 kg

jeweils 27,8 x 24 x 16,8 cm, Gesamt-Gewicht: 7 kg Lautsprecher-Boxen-Duo inklusive Fernbedienung, Netzteil, Lautsprecher-Anschlusskabel, Audiokabel (Stereo-Cinch auf Stereo-Cinch), Audiokabel (3,5-mm-Klinke auf Stereo-Cinch), optischem Digitalkabel (Toslink) und deutscher Anleitung

EAN: 4022107404587

Mit den kompakten aktiven Stereo-Regallautsprechern MSS-230.usb von auvisio genießt man seine Musik wie aus einer großen HiFi-Anlage mit DSP und getrennten Verstärkern für Bässe und Höhen! Bluetooth 5.0 für kabellose Musik-Übertragung, USB-Anschluss sowie HDMI ARC, Optischer TOSLINK- und Koaxial stehen als Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung.Die Sound-Profis fürs Regal: Die Lautsprecher unterhalten mit bis zu 200 Watt Musik-Spitzenleistung! Dank integriertem Stereo-Verstärker sorgt man mit diesem Lautsprecher-Paar in Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Partykeller & Co. immer für den richtigen Sound.Die Musik kabellos wiedergeben: Per Bluetooth überträgt man seine Lieblings-Musik von Smartphone, Tablet-PC & Co. Über den USB-Anschluss spielt man zudem seine Lieblings-Hits einfach vom USB-Stick ab.Viele Anschluss-Möglichkeiten: Per analogem Line-Eingang finden PC, Notebook, Mediaplayer u.v.m. einfachen Anschluss. Über die beiden Digitaleingänge mit Toslink- und Koaxial-Anschluss verbindet man beispielsweise CD-, DVD- oder Blu-ray-Player für eine bestmögliche Klangqualität. Das TV-Gerät verbindet man besonders komfortabel über den HDMI-ARC-Eingang.Die aktiven Stereo-Regallautsprecher von auvisio lassen sich bequem per Fernbedienung steuern. So hat man auch vom Sofa aus die volle Kontrolle, regelt Lautstärke, Klang oder den gewünschten Eingang und steuert die Musik-Wiedergabe. Die Grundeinstellungen nimmt man auch direkt an der Lautsprecherbox vor.Voller Klang für jede Situation: Mit dem integrierten Equalizer lässt sich für die jeweilige Situation das gewünschte Klangbild einstellen. So kommen Musik, Filmsound oder das gesprochene Wort optimal raus. Die getrennten Verstärker für Bässe und Höhen sorgen dabei für einen noch kraftvolleren Stereo-Sound.USB-Anschluss mit Ladefunktion: Mobilgeräte wie Smartphone und E-Book-Reader lassen sich direkt am Lautsprecher laden! So tankt man die Mobilgeräte bequem beim Musikhören auf.Bestell-Nr. ZX-3313-625*:*Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de