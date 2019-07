auvisio 3in1-Digital-Receiver DCR-200 für DVB-C, DVB-T2 & Webradio, Mediaplayer, H.265

Für digitalen Kabel- und Antennen-Empfang

Receiver DCR-200 inklusive Fernbedienung mit 2 Batterien und deutscher Anleitung

Digitales Fernsehen über Kabel oder DVB-T2 auf jedem Gerät genießen - ob Flachbild-TV oder alter Röhren-Fernseher - plus Internet-Radio!Den besten digitalen TV-Empfang wahlweise per Kabel oder Antenne erhalten. Natürlich jeweils in bester Bild- und Ton-Qualität - je nach Sender in Auflösungen bis Full HD!Digitales Fernsehen auf jedem Gerät - ob Flachbild-TV oder alter Röhren-Fernseher: Dank HDMI- und SCART-Anschluss erlebt man die ganze Welt des digitalen Fernsehens auf fast jedem TV-Gerät!Immer wissen, was gerade läuft: Der elektronische Programmführer informiert ausführlich über das aktuelle Fernseh-Programm. So wählt man gezielt den Sender aus, auf dem gerade die Lieblings-Sendung läuft.Zur Abwechslung den Lieblings-Radiosender hören: Hunderte digitale Sender empfängt man über DVB-C. Und noch viele Programme mehr per Internet! Dazu wird der Receiver einfach per Netzwerkkabel mit dem Heimnetzwerk verbunden. Schon hat man Zugriff auf weltweite Webradio-Stationen!Inhalte auch von USB abspielen: Per integriertem Media-Player genießt man Filme, Videos, Urlaubsfotos und mehr von USB-Stick und externer Festplatte direkt auf dem TV.Aufnahme-Funktion freischaltbar: Mit der separat bestellbaren Upgrade-CD (s.u.) verwandelt man den Receiver von auvisio im Handumdrehen in einen Videorekorder. Sogar mit Time-Shift für zeitversetztes Fernsehen! Die Aufnahmen speichert man einfach per USB auf einem Stick oder einer externen Festplatte.Bestell-Nr. PX-2448-625PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, https://www.pearl.de finden Sie hier: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/