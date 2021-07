Zavarius Nachtsichtgerät DN-850 binokular mit Full-HD-Video und bis 850 m Sichtweite

Binokulare Sicht dank großem LCD-Sucher

Extra-große Sichtweite: bis 850 m bei Dämmerung, bis 100 m bei Dunkelheit

2-fache optische Vergrößerung und 4-facher Digital-Zoom

Aufnahme von Fotos und Videos in Full-HD auf microSD-Karte

IR-Ausleuchtung mit Darstellung in Graustufen

Mit Anschlüssen für USB-Dauerstromversorgung und Cinch-Video-Ausgabe

Sichtweite: bis zu 850 m bei Dämmerung und 100 m bei Nacht

Infrarot-Beleuchtung: 5-stufig, bis zu 1,2 Watt, Darstellung in Graustufen

Auch bei Tag verwendbar

Binokularer LCD-Sucher, Auflösung: 320 x 240 Pixel

Sicht mit 2-facher optischer Vergrößerung, 4-facher Digital-Zoom

Foto-Auflösung: 976 x 580 / interpoliert 1280 x 960

Video-Auflösung: 1280 x 720 / interpoliert 1920 x 1080

1280 x 720 / interpoliert 1920 x 1080 Objektiv-Bildwinkel: 15°, Blende: 42 mm

Manuelles Scharfstellen per Drehrad am Objektiv

Übersichtliches Tastenfeld mit 6 Bedientasten

Steckplatz für microSD(HC)-Karten bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

USB-Anschluss zum Übertragen von Daten auf PC

Anschluss für Cinch-Video-Ausgabe

Abnehmbarer Nackenriemen für komfortables Tragen

Farbe: mattschwarz

Wettergeschütztes Gehäuse: IP54

Stromversorgung: 8 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen) für bis zu 4 Std. mobilen Betrieb

Optionale Dauerstromversorgung per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

per USB (Netzteil bitte dazu bestellen) Maße: 19,6 x 14,4 x 6,5 cm, Gewicht: 650 g

Nachtsichtgerät inklusive Tasche, Trage-Gurt, USB-Stromkabel, Cinch-Video-Kabel, microUSB-Datenkabel und deutscher Anleitung

EAN: 4022107388665

Mit dem Nachtsichtgerät DN-850 von Zavarius hat man bei Tag und bei immer die perfekte Sicht! Die Beobachtungen lassen sich auch als Foto oder Full-HD-Video festhalten und am PC oder TV-Gerät betrachten.Ob bei Tag oder bei Nacht: man hat immer die perfekte Sicht! Bis zu 850 m weit bei Dämmerung und bis zu 100 m weit im Dunkeln. Tagsüber nutzt man das Nachtsichtgerät von Zavarius als klassisches Fernglas mit 2-facher Vergrößerung und 4-fachem Digitalzoom. Nachts liefert es gestochen scharfe Graufstufen-Bilder auf dem großen binokularen LCD-Sucher. In 5 Stufen schaltet man bei Bedarf Infrarot-Licht zu und passt die Sichtverhältnisse optimal an jede Situation an.Jederzeit Aufnahmen machen: Ist eine microSD-Karte eingelegt, kann man auf der nächtlichen Pirsch Fotos schießen oder Videos drehen - und das sogar in Full HD! Um die Schnappschüsse zu verwalten, verbindet man das Nachtsichtgerät einfach mit dem PC. Oder man bestaunt seine Aufnahmen per Cinch-Video-Anschluss direkt am Fernseher oder Beamer.Sofort einsatzbereit: Einfach die Batterien einlegen und schon ist das Nachtsichtgerät bereit für seinen Einsatz! Alternativ versorgt man es bequem per USB mit Strom, z.B. via Powerbank oder Netzteil.Transportieren leicht gemacht: Dank gepolstertem Nackenriemen lässt sich das Binokular bei Ausflügen bequem um den Hals tragen.