Zavarius Monokulares HD-Nachtsichtgerät DN-350 mit 5-facher Vergrößerung, bis 500 m

Digitales monokulares Nachtsichtgerät 8 x 40

Sichtweite: bis zu 500 m bei Dämmerung und 300 m bei Nacht

9-stufige Infrarot-Beleuchtung: bis zu 3 Watt

bis zu 3 Watt IR-Wellenlänge: 850 nm

Drehring für manuelles Scharfstellen

Auflösung des elektronischen Suchers: 223 x 176 Pixel

Bildwinkel: 5° x 3,75°

Austrittspupille: 40 mm

Lichtstark: Blende f/1,3 für Nachtsicht, f/5,1 für Tageslicht

CMOS-Sensor mit HD-Auflösung

Foto- und Videoaufnahme in HD-Auflösung : 1280 x 720 Pixel (720p)

: 1280 x 720 Pixel (720p) Video-Format: AVI (MJPEG) mit 30 Bildern/Sek.

Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

Spritzwassergeschützt: IP44

IP44 AV-Ausgang für direkte Wiedergabe an TV mit AV-Cinch-Anschluss

mit AV-Cinch-Anschluss Mini-USB-Anschluss für Datenaustausch mit PC

Stromversorgung: austauschbarer Li-Ion-Akku mit 800 mAh für bis zu 4 Stunden Laufzeit, lädt per USB

lädt per USB Maße: 56 x 86 x 200 mm, Gewicht: 500 g

Nachtsichtgerät DN-350 inklusive Akku, USB-Kabel, USB-Netzteil, Videokabel (AV-Cinch), Reinigungstuch, Tasche und deutscher Anleitung

Bei Dämmerung bis 500 m und nachts bis 300 m weit sehen – ideal für die Beobachtung von Tieren! Dank Foto- und Videofunktion lassen sich die Eindrücke auch aufnehmen und können sogar später am TV-Gerät noch einmal in Ruhe angesehen werden.Auch bei Nacht alles ganz genau sehen: Durch das digitale Monokular sieht man bei Dämmerung bis zu 500 m. Und bei stockfinsterer Nacht sogar noch bis zu 300 m weit! Dazu einfach in 9 Stufen das Infrarot-Licht zuschalten. So passt man die Sichtverhältnisse optimal an.Digital mit elektronischem Sucher: Im Gegensatz zu Geräten mit Bildwandler-Röhre ist dieses Monokular von Zavarius unempfindlich gegenüber Sonnenlicht. Tagsüber nutzt man es als klassisches Fernglas. Und nachts bringt es Licht ins Dunkel.Alles noch näher ranholen: Dank 5-facher optischer und 8-facher digitaler Vergrößerung macht man rasch auch kleine Details sichtbar!Alles in Fotos und Videos festhalten: Eine Speicherkarte einstecken und den Auslöser drücken. Schon schießt man Fotos und dreht Videos in High Definition!Direkte Wiedergabe am TV: Das Monokular wird per analogem AV-Cinch-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Schon schaut man sich bequem die Aufnahmen an. Und um diese zu sichern, verbindet man das Monokular einfach per USB mit dem PC.Transportieren leichtgemacht: In der praktischen Tasche mit Tragegurt bewahrt man das Monokular sicher auf. Und auf der nächtlichen Pirsch trägt man es bequem um die Schulter gehängt.NX-4954-625*Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL. GmbH / www.pearl.de **Bitte beachten Sie, dass Modelbilder nur maximal zwei Jahre nach dem Aussand der Presse-Information veröffentlicht werden dürfen.PEARL. GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, https://www.pearl.de finden Sie hier: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/