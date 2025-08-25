Kontakt
Zavarius Fernglas mit Eagle-Eye-Technologie, 10x50, BAK4, 2 mm HD-Augenmuscheln

Eagle Eye-Technologie für gestochen scharfe Sicht - auch für Brillenträger

Ideal für Naturbeobachtung und Outdoor-Erlebnisse: Das Fernglas von Zavarius kombiniert Eagle-Eye-Technologie mit 10x50-Optik für präzise Bildqualität auf bis zu 1.000 Meter Sichtweite. BAK4-Prismen und FMC-Beschichtung sorgen für brillante Farben und klare Kontraste, während 22 mm HD-Augenmuscheln komfortables Sehen auch für Brillenträger ermöglichen. Ein Universal Smartphone-Connector macht digitale Fotos und Videos durch das Fernglas möglich. Das Gerät eignet sich für Natur- und Outdoor-Erlebnisse sowie astronomische Beobachtungen.
  • Durch Universal Smartphone-Connector perfekt für digitale Fotos
  • Eagle-Eye-Technologie: Präzision und Klarheit in 10x50-Optik
  • 22 mm HD-Augenmuscheln für maximalen Komfort und Sicht
  • BAK4 und FMC: Perfekt für brillante Farben
  • Perfekt für Brillenträger geeignet
  • 1.000 m Sichtweite: Ideal für Natur- und Outdoor-Erlebnisse
Kristallklare Sicht mit Eagle-Eye-Technologie: Mit dem Fernglas von Zavarius kann man Präzision und Klarheit in beeindruckender 10x50-Optik erleben: Perfekt für die nächsten Outdoor-Abenteuer oder Naturbeobachtungen. Dank der 22-mm-HD-Augenmuscheln genießt man dabei höchsten Tragekomfort und nutzt das Fernglas selbst als Brillenträger ohne Einschränkungen.

Brillante Farben in jeder Situation: Die hochwertige BAK4-Optik und FMC-Beschichtung sorgen für lebendige und kontrastreiche Bilder, die jedes Detail hervorheben. Mit 1.000 m Sichtweite eröffnet es neue Perspektiven und man hält selbst große Distanzen bequem im Blick!

Inklusive Smartphone-Halter: Die besten Momente lassen sich als Foto oder Video direkt auf dem Handy festhalten.
  • Fernglas mit 10-facher Vergrößerung: ideal für Details auf mittleren bis langen Distanzen
  • Eagle-Eye-Technologie: Präzision und Klarheit in 10x50-Optik
  • 50-mm-Objektiv: helle und kontrastreiche Bilder, auch bei weniger Licht
  • 22 mm HD-Augenmuscheln für maximalen Komfort und Sicht: auch für Brillenträger geeignet
  • BAK4 und FMC (Fully Multi-Coated): Perfekt für brillante Farben
  • Bis 1.000 m Sichtweite: Ideal für Natur- und Outdoor-Erlebnisse
  • Inklusive Handyhalter: Einfach fotografieren und filmen per Smartphone
  • Maße: 189 x 170 x 65 mm, Gewicht: 1058 g
  • Fernglas inklusive Reinigungstuch, Trageriemen, Linsenabdeckung, Smartphone-Halter, Tragetasche und deutscher Anleitung
Das Zavarius Fernglas mit Eagle-Eye-Technologie ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2113-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

