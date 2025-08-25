Zavarius Fernglas mit Eagle-Eye-Technologie, 10x50, BAK4, 2 mm HD-Augenmuscheln

- Durch Universal Smartphone-Connector perfekt für digitale Fotos
- Eagle-Eye-Technologie: Präzision und Klarheit in 10x50-Optik
- 22 mm HD-Augenmuscheln für maximalen Komfort und Sicht
- BAK4 und FMC: Perfekt für brillante Farben
- Perfekt für Brillenträger geeignet
- 1.000 m Sichtweite: Ideal für Natur- und Outdoor-Erlebnisse
Brillante Farben in jeder Situation: Die hochwertige BAK4-Optik und FMC-Beschichtung sorgen für lebendige und kontrastreiche Bilder, die jedes Detail hervorheben. Mit 1.000 m Sichtweite eröffnet es neue Perspektiven und man hält selbst große Distanzen bequem im Blick!
Inklusive Smartphone-Halter: Die besten Momente lassen sich als Foto oder Video direkt auf dem Handy festhalten.
- Fernglas mit 10-facher Vergrößerung: ideal für Details auf mittleren bis langen Distanzen
- Eagle-Eye-Technologie: Präzision und Klarheit in 10x50-Optik
- 50-mm-Objektiv: helle und kontrastreiche Bilder, auch bei weniger Licht
- 22 mm HD-Augenmuscheln für maximalen Komfort und Sicht: auch für Brillenträger geeignet
- BAK4 und FMC (Fully Multi-Coated): Perfekt für brillante Farben
- Bis 1.000 m Sichtweite: Ideal für Natur- und Outdoor-Erlebnisse
- Inklusive Handyhalter: Einfach fotografieren und filmen per Smartphone
- Maße: 189 x 170 x 65 mm, Gewicht: 1058 g
- Fernglas inklusive Reinigungstuch, Trageriemen, Linsenabdeckung, Smartphone-Halter, Tragetasche und deutscher Anleitung
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2113_01_Fernglas_Eagle-Eye-Technologie.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2113_02_Fernglas_Eagle-Eye-Technologie.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2113_03_Fernglas_Eagle-Eye-Technologie.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2113_04_Fernglas_Eagle-Eye-Technologie.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2113_05_Fernglas_Eagle-Eye-Technologie.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2113_06_Fernglas_Eagle-Eye-Technologie.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2113_07_Fernglas_Eagle-Eye-Technologie.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2113_08_Fernglas_Eagle-Eye-Technologie.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2113_09_Fernglas_Eagle-Eye-Technologie.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2113_10_Fernglas_Eagle-Eye-Technologie.jpg
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de