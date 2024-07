Xystec Software-Controller & Dock mit Touch-Display, 4K-HDMI-Port, 3xUSB, LAN

PEARL GmbH

Die PEARL.GmbH gehört mit ca. 6 Millionen Kunden zu den größten Versandhäusern für Technikprodukte in Europa. Im Jahr 1989 gegründet, hat PEARL seinen Hauptsitz heute im südbadischen Buggingen. Von hier erfolgt der Versand europaweit. Zum Produktsortiment des Versandhauses gehören vor allem Computerzubehör, Unterhaltungselektronik, Druckerzubehör, Navigationsgeräte, Smartphones, Tablet-PCs und Software. Unter den 15.000 Produkten finden sich aber auch viele Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle sowie Freizeit- und Funprodukte. Der Onlineshop www.pearl.de und der Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, sind die Hauptabsatzkanäle. Außerdem werben Anzeigen in PC-Fachmagazinen und Regionalzeitungen, Werbung in Radio und TV und Onlinekanäle für das Versandhaus. Seit Anfang 2012 hat Pearl einen eigenen Verkaufssender, der über Astra 19.2 ausgestrahlt wird. Der Shopping und Beratungssender Pearl.tv kann auch über einen Livestream www.pearl.tv empfangen werden. Wenige Kilometer vom Hauptsitz entfernt, in Auggen, können die Kunden auf einer Fläche von 2.000 m² viele Produkte im PEARL Factory Outlet auch direkt erwerben.



Die PEARL.GmbH firmierte bis zum 25. Mai 2012 unter PEARL Agency Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH.

