Xcase Smarter Tresor mit biometrischer Fingerabdruckerkennung, App

Öffnen per biometrischer Fingerabdruck-Erkennung, PIN, App, oder Schlüssel

Weltweite Steuerung per optionalem WLAN-Gateway möglich

Zum Anschrauben oder sichern per Stahlseil

Sicherer Schutz für Geld, Schmuck, Dokumente und Wertsachen

Kostenlose App ELESION zum Öffnen, Erstellen und Verwalten von PIN-Codes u.v.m

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Idealer Schutz für wichtige Dokumente, Schmuck, Geld u.v.m.

Öffnen per Fingerabdruck-Erkennung, PIN-Code, App oder Not-Schlüssel

Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC

Permanent erreichbar: kein Einschalten notwendig

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Entriegeln und Verwalten von Fingerabdrücken und PIN-Codes

zum Entriegeln und Verwalten von Fingerabdrücken und PIN-Codes Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden Weltweite Steuerung per optionalem WLAN-Gateway (bitte dazu bestellen, Bundle s.u.)

Speicher für bis zu 10 Fingerabdrücke und 20 PIN-Codes

Zum Anschrauben oder Sichern per Stahlseil

Robustes Stahl-Gehäuse

Stromversorgung: 4 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen) für bis zu 12 Monate Laufzeit

Maße: 32,5 x 29 x 10 cm , Gewicht: 4,8 kg

Tresor inklusive 2 Schlüssel, Stahlseil zur Diebstahlsicherung, Montagematerial und Bedienungsanleitung

EAN: 4022107428507

Mit dem smarten Tresor von Xcase sind Wertsachen sicher aufbewahrt. Der Zugang erfolgt über biometrische Fingerabdruckerkennung, PIN, App oder Schlüssel. So kann man den Safe nicht nur selbst öffnen, sondern auch anderen Personen wie Familienmitgliedern oder Kollegen die Freigabe erteilen. Dank optionalem Gateway sogar von überall auf der Welt!Die Wertsachen sicher wegschließen: Der smarte Tresor mit biometrischer Fingerabdruckerkennung von Xcase punktet mit einer Kombination aus solidem Stahl und intelligenter Schließtechnik! So sind Bargeld, Schmuck, Dokumente und vieles mehr effektiv vor Langfingern geschützt.Sichere Montage: Der Safe ist an der Unterseite vorgebohrt. So sind die Schrauben nach der Montage verdeckt und können von außen nicht gelöst werden. Wer den Safe nicht dauerhaft befestigen möchte, kann ihn alternativ mit einem Stahlseil sichern.Mit der App "ELESION" alles im Griff: Der Tresor lässt sich nicht nur per Fingerabdruck, sondern auch bequem per App entriegeln. Zudem können bis zu 20 Nutzer-PINs und 10 Fingerabdrücke hinterlegt werden, um beispielsweise Familienmitgliedern Zugang zu gewähren.Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone!Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!