Xcase Smarter Schlüssel-Safe SAF-150.app, Touch-PIN, Fingerprint, Transponder, Bluetooth

Bluetooth für Verbindung zu Mobilgerät

Weltweite Steuerung & Code-Versand per optionalem WLAN-Gateway möglich

Robustes und spritzwassergeschütztes Metall-Gehäuse

Bis zu 1 Jahr Batterielaufzeit

Kostenlose App ELESION zum Öffnen, Erstellen & Verwalten von PIN-Codes u.v.m.

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Idealer Schutz für wichtige Schlüssel zu Hause, im Büro, im Geschäft u.v.m.

Flexible Zugriffs-Möglichkeiten: per Zahlencode, Fingerabdruck, Transponder und App

Bluetooth 5 für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC, bis zu 10 m Reichweite

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Öffnen, Vergeben permanenter und zeitlich begrenzter Zugriffs-Berechtigungen sowie zum Verwalten von Zahlencodes, Transpondern und Fingerabdrücken

Weltweit steuerbar mit optionalem WLAN-Gateway (bitte dazu bestellen)

Speicher für bis zu 150 Zahlencodes, 6- bis 10-stellig

Extralange Batterielaufzeit: 1 Jahr

Tastenfeld für manuelle Code-Eingabe, Fingerabdruck-Scanner und Scan-Feld für Transponder

Betriebstemperatur: -25 bis +55 °C

Robustes und spritzwassergeschütztes Metall-Gehäuse: IP54

Stromversorgung: 4 Batterien Typ AAA / Micro oder per USB-Notstromversorgung (Batterien, Netzteil und/oder Powerbank bitte dazu bestellen)

Maße (ohne Haltebügel): 123 x 72 x 50 mm, Gewicht: 800 g

Schlüssel-Safe SAF-150.app inklusive 2 Transpondern, Montagematerial, USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

Mit dem smarten Schlüssel-Safe SAF-150.app von Xcase bewahrt man seine Schlüssel sicher auf. Über die kostenlose App „ELESION“ lässt sich der Zugangscode generieren und an unerwarteten Besuch oder auch Feriengäste weitergeben. Mit dem optional erhältlichen WLAN-Gateway auch von überall in der Welt!Schluss mit unsicheren Schlüssel-Verstecken unter Steinen und Blumentöpfen oder in der hintersten Ecke der Schublade. Im Mini-Schlüssel-Safe mit Bluetooth & App von Xcase verwahrt man wichtige Schlüssel extra-sicher. Die bis zu 10-stelligen Zahlenkombinationen für das Sicherheitsschloss generiert man einfach per App. So legt man permanente oder temporäre Codes für sich und Eingeweihte fest. Auch Fingerabdrücke und die beiden Transponder verwaltet man bequem auf dem Smartphone oder Tablet-PC.Ferienunterkünfte kontaktlos vermieten: Einfach den Schlüssel in den Safe legen und den generierten Zahlencode an die Feriengäste verschicken. So muss man an stressigen Arbeitstagen oder bei weiter Entfernung für die Schlüssel-Übergabe nicht einmal persönlich anwesend sein!Nie mehr ausgesperrt: Ab jetzt ist es kein Problem mehr, wenn man den Schlüssel vergisst. Einfach den Safe im Bereich vor der Haus- oder Wohnungstür anbringen - auch versteckt! Dank Bluetooth ist der Safe jederzeit erreichbar, ganz ohne Einschalten.Feste und flexible Montage ganz nach Bedarf: Der Schlüssel-Tresor ist an der Rückseite vorgebohrt. So sind die Schrauben nach der Wandmontage im Inneren des Safes versteckt und von außen nicht zu lösen. Benötigen man nur zeitweise eine sichere Schlüssel-Aufbewahrung, dann befestigt man Iden Safe einfach mit dem stabilen Haltebügel, z.B. am Türknauf der Wohnungs- oder Bürotür. Bohren entfällt so komplett!Immer erreichbar dank Notstrom-Versorgung: Sollte man den Batteriewechsel einmal vergessen haben, muss man sich nicht um die Schlüssel sorgen. Denn mit dem mitgelieferten USB-Stromkabel und einer Powerbank oder einem passenden Netzteil öffnet man den Safe trotzdem jederzeit.Bestell-Nr. ZX-5336-625Inklusive WLAN-Gateway für weltweiten Zugriff:Steuerbar auch von weltweit: Durch das Gateway wird der Schlüssel-Safe Internet- und WLAN-fähig. So erstellt und versendet man beispielsweise Zugangscodes, auch wenn man gerade nicht zu Hause ist. Ideal, wenn Familie oder Freunde einen Überraschungsbesuch abstatten oder man zu spät dran sind, um den Handwerker hereinzulassen. Auch alle Einstellungen nimmt man bequem von weltweit vor.Bestell-Nr. ZX-5343-625*Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de finden Sie hier: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/