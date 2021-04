Xcase Mini-Schlüssel-Safe SAF-100.app mit Bluetooth und App, IP54

Dank App jederzeit neue Zugangs-Codes programmieren

Gerät ist permanent erreichbar - kein Einschalten nötig

Weltweite Steuerung per Bluetooth-Gateway möglich

Wetterfestes und stabiles Metallgehäuse

Ideal für den Außenbereich

Idealer Schutz für wichtige Schlüssel zu Hause, im Büro, im Geschäft u.v.m.

Bluetooth 4.2 für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android : zum Öffnen sowie Vergeben permanenter und zeitlich begrenzter Codes

Weltweit steuerbar mit optionalem Bluetooth-Gateway (s.u.)

Extralange Batterielaufzeit: 1 Jahr

1 Jahr Tastenfeld für manuelle Code-Eingabe

Robustes und spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP54

Stromversorgung: 4 Batterien Typ AAA / Micro oder per USB-Notstromversorgung (Batterien, Netzteil und/oder Powerbank bitte dazu bestellen)

Maße: 145 x 105 x 52 mm, Gewicht: 700 g

Schlüssel-Safe inklusive Montage-Material und deutscher Anleitung

EAN: 4022107388412

Schnell einsetzbar: Einfach in die Steckdose stecken und per App konfigurieren

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Steuern kompatibler Geräte, z.B. elektrische Türschließzylinder oder Schlüssel-Safes

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) WLAN-Reichweite: bis zu 25 m

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Geräte per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

Bluetooth-Mesh 4.2 / 5 für die Verbindung zwischen Gateway und Geräten

für die Verbindung zwischen Gateway und Geräten Bluetooth-Reichweite: bis zu 45 m

Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

Leistungsaufnahme: 1 Watt

Farbe: weiß

Maße: 57 x 57 x 22 mm, Gewicht: 53 g

WLAN-Gateway inklusive deutscher Anleitung

EAN: 4022107941471

In dem Mini-Schlüssel-Tresor SAF-100.app von Xcase sind Schlüssel nicht nur sicher aufgehoben, sondern man kann ausgewählten Personen per Code jederzeit Zugriff gewähren. Dank optional verfügbarem WLAN-Gateway auch von überall weltweit – ideal für Ferienwohnungen!Wichtige Schlüssel extrasicher verwahren: Der Schlüssel-Safe von Xcase bietet den besten Schutz für Schlüssel, die auf keinen Fall in falsche Hände geraten dürfen. Die 4-stellige Zahlenkombination des Sicherheitsschlosses generiert man einfach per App. So legt man permanente oder temporäre Codes für sich und Eingeweihte fest.Ferienunterkünfte kontaktlos vermieten: Einfach den Schlüssel in den Safe legen und den generierten Zahlen-Code an seine Feriengäste schicken. So muss man an stressigen Arbeitstagen oder bei weiter Entfernung für die Schlüssel-Übergabe nicht einmal persönlich anwesend sein!Nie mehr ausgesperrt: Ab jetzt ist es kein Problem mehr, wenn man den Schlüssel vergisst. Einfach den Safe im Bereich vor der Haus- oder Wohnungstür anbringen. Dank Bluetooth ist der Safe jederzeit erreichbar - ganz ohne Einschalten.Ideal für innen und außen: Schluss mit unsicheren Schlüssel-Verstecken unter der Fußmatte oder dem Blumentopf! Stattdessen den Schlüssel-Safe an einer geeigneten Stelle befestigen, die noch dazu versteckt sein kann.Sichere Wandmontage: Der Schlüssel-Tresor ist an der Rückseite vorgebohrt. So sind die Schrauben nach der Montage verdeckt und nicht von außen zu lösen.Immer erreichbar dank Notstrom-Versorgung: Sollte man den Batteriewechsel einmal vergessen haben, muss man sich nicht um seine Schlüssel sorgen. Denn mit einem micro-USB-Stromkabel und einer Powerbank oder einem passenden Netzteil öffnet man den Safe trotzdem jederzeit.Bestell-Nr. NX-4964-625Mit WLAN-Gateway für die Anbindung ans Internet:Die Smart-Home-Erweiterung: Mit dem WLAN-Gateway werden die Bluetooth-kompatiblen ELESION-Geräte Internet-und WLAN-fähig: für einfachen Zugriff von weltweit! Per App kann man dann den Schlüssel-Safe auch von unterwegs bedienen.Schlüsselsafe NX-4964 s.o.undGateway zur Verbindung mit Bluetooth-kompatiblen ELESION-Geräten über das WLAN im Smart-Home (ZX-5012):Bestell-Nr. NX-4988-625