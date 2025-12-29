Xcase Handgepäck-Reiserucksack mit Laptopfach und USB-Anschluss

- Handgepäck-Reiserucksack mit Laptopfach und USB-Anschluss
Cleveres Design mit praktischen Features: Sollte nach spontanen Einkäufen der Platz knapp werden, lässt sich der Rucksack per Reißverschluss einfach um bis zu 10 cm erweitern, sollte nach spontanen Einkäufen der Platz knapp werden. Der integrierte USB-Anschluss ermöglicht das bequeme Laden von Smartphones unterwegs: Einfach das USB-Kabel anschließen, während die Powerbank praktisch im Rucksack verstaut bleibt.
Sicherer Schutz für Elektronik: Das integrierte Laptopfach bietet optimalen Schutz für Notebooks, iPads und Tablets. Technische Geräte bleiben unterwegs sicher verstaut und sind jederzeit griffbereit.
Multifunktionale Trageoptionen: Der Rucksack vereint die Vorteile mehrerer Gepäckstücke und bietet zahlreiche Tragemöglichkeiten. Das Hauptfach lässt sich wie bei einem Koffer komplett aufklappen, während der stabile Griff an der Oberseite ein komfortables Tragen ermöglicht. Zwei Fächer an der Vorderseite bieten ausreichend Stauraum für Kleinigkeiten wie Reisepapiere, Geldbeutel oder Hausschlüssel, auf die schnell zugegriffen werden kann.
Großzügiges Fassungsvermögen: Mit 40 Litern Kapazität bietet der Rucksack genügend Platz für Wäsche, Schuhe und alle notwendigen Reiseutensilien. Die großzügige Aufteilung macht den Rucksack ideal für Wochenendtrips, Spontanreisen und Geschäftsreisen.
- Handgepäck-Reiserucksack mit Laptopfach und USB-Anschluss
- Für Laptops bis 15,6" (39,6 cm)
- Mit USB-Anschluss für Ihr USB-Kabel
- Erweiterbar um 10 cm
- Kapazität: 40 Liter
- Mit anpassbaren Tragegurten
- Wasserfest
- Farbe: anthrazit
- Material: Polyester
- Maße: 30 x 41 x 17 cm, Gewicht: 1,16 kg
