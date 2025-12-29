Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1046814

PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Frau Dr. Eyla Hassenpflug +49 7631 360404
Logo der Firma PEARL GmbH

Xcase Handgepäck-Reiserucksack mit Laptopfach und USB-Anschluss

Das multifunktionale Handgepäck mit USB-Anschluss und sicherem Laptopfach

(lifePR) (Buggingen, )
Der Xcase Handgepäck-Reiserucksack mit Laptopfach und USB-Anschluss überzeugt durch die gelungene Kombination aus praktischen Reisefunktionen und Alltagstauglichkeit. Mit einem Volumen von 40 Litern bietet er reichlich Platz für Kleidung, Schuhe und persönliche Gegenstände und ist somit ideal für Wochenendtrips, Geschäftsreisen oder spontane Kurzreisen. Die Möglichkeit, das Volumen bei Bedarf, um bis zu 10 cm zu erweitern, macht ihn flexibel bei wechselnden Packbedürfnissen. Ein integriertes, gepolstertes Laptopfach schützt Geräte bis 15,6 Zoll, während der eingebaute USB-Anschluss das komfortable Laden eines Smartphones unterwegs ermöglicht. Der Rucksack lässt sich wie ein Koffer öffnen und dank eines Tragegriffs auch bequem wie ein Handgepäckstück transportieren. Wasserfestes Polyestermaterial und verstellbare Gurte runden die Ausstattung ab.
  • Handgepäck-Reiserucksack mit Laptopfach und USB-Anschluss
  • Praktisches Design: Erweiterbar um 10 cm
  • Simple Handhabung: Öffnen und Schließen wie einen Koffer
  • Kapazität: 40 Liter
  • Farbe: anthrazit
Maximale Flexibilität für jede Reise: Dieser durchdachte Handgepäck-Reiserucksack von Xcase ist perfekt für Kurztrips, Geschäftsreisen und Wochenendausflüge. Dank des intelligenten Erweiterungssystems lässt sich kann das Volumen bei Bedarf um 10 cm vergrößert werden. Diese Flexibilität bietet stets ausreichend Platz für alle Reiseutensilien – egal, ob man minimalistisch packt oder nach einem ungeplanten Shoppingtrip auf der Rückreise zusätzliches Gepäck dabei hat.

Cleveres Design mit praktischen Features: Sollte nach spontanen Einkäufen der Platz knapp werden, lässt sich der Rucksack per Reißverschluss einfach um bis zu 10 cm erweitern, sollte nach spontanen Einkäufen der Platz knapp werden. Der integrierte USB-Anschluss ermöglicht das bequeme Laden von Smartphones unterwegs: Einfach das USB-Kabel anschließen, während die Powerbank praktisch im Rucksack verstaut bleibt.

Sicherer Schutz für Elektronik: Das integrierte Laptopfach bietet optimalen Schutz für Notebooks, iPads und Tablets. Technische Geräte bleiben unterwegs sicher verstaut und sind jederzeit griffbereit.

Multifunktionale Trageoptionen: Der Rucksack vereint die Vorteile mehrerer Gepäckstücke und bietet zahlreiche Tragemöglichkeiten. Das Hauptfach lässt sich wie bei einem Koffer komplett aufklappen, während der stabile Griff an der Oberseite ein komfortables Tragen ermöglicht. Zwei Fächer an der Vorderseite bieten ausreichend Stauraum für Kleinigkeiten wie Reisepapiere, Geldbeutel oder Hausschlüssel, auf die schnell zugegriffen werden kann.

Großzügiges Fassungsvermögen: Mit 40 Litern Kapazität bietet der Rucksack genügend Platz für Wäsche, Schuhe und alle notwendigen Reiseutensilien. Die großzügige Aufteilung macht den Rucksack ideal für Wochenendtrips, Spontanreisen und Geschäftsreisen.


  • Handgepäck-Reiserucksack mit Laptopfach und USB-Anschluss
  • Für Laptops bis 15,6" (39,6 cm)
  • Mit USB-Anschluss für Ihr USB-Kabel
  • Erweiterbar um 10 cm
  • Kapazität: 40 Liter
  • Mit anpassbaren Tragegurten
  • Wasserfest
  • Farbe: anthrazit
  • Material: Polyester
  • Maße: 30 x 41 x 17 cm, Gewicht: 1,16 kg
Der Xcase Handgepäck-Reiserucksack mit Laptopfach ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2109-625 zum Preis von 53,99 Euro erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Bilderlinks*:

https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2109_01_Reiserucksack_USB-Anschluss.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2109_02_Reiserucksack_USB-Anschluss.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2109_03_Reiserucksack_USB-Anschluss.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2109_04_Reiserucksack_USB-Anschluss.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2109_05_Reiserucksack_USB-Anschluss.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2109_06_Reiserucksack_USB-Anschluss.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2109_07_Reiserucksack_USB-Anschluss.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2109_08_Reiserucksack_USB-Anschluss.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2109_09_Reiserucksack_USB-Anschluss.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2109_10_Reiserucksack_USB-Anschluss.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2109_11_Reiserucksack_USB-Anschluss.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2109_12_Reiserucksack_USB-Anschluss.jpg

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

Website Promotion

Website Promotion

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.