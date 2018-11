VisorTech WLAN-Wassermelder XMD-105.wm mit externem Sensor und App-Benachrichtigung

30.11.18

Alarmiert bei Wasserlecks

Weltweite Benachrichtigung per App

Flexible Montage an Wand oder Boden

Koppelbar z.B. mit Sirene

Ideal für Keller, Küche, Badezimmer u.v.m.

Alarmiert automatisch bei Wasserlecks per Signalton, LED-Lichtsignal und App-Benachrichtigung

per Signalton, LED-Lichtsignal und App-Benachrichtigung Koppelbar z.B. mit der App-kompatiblen Sirene der Serie XMD

XMD Flexible Montage an Wand oder Boden

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11/b/g/n (2,4 GHz)

für WLAN-Standards IEEE 802.11/b/g/n (2,4 GHz) Kostenlose App für Android und iOS: weltweite Benachrichtigung bei Alarm, Kopplung mit anderen App-kompatiblen Geräten

weltweite Benachrichtigung bei Alarm, Kopplung mit anderen App-kompatiblen Geräten Einfache App-Einrichtung

Kabelgebundener externer Sensor: wasserdicht IP67

Anschluss: 3,5-mm-Klinkenbuchse für externen Sensor

Stromversorgung: 1 Batterie Typ CR2 mit bis zu 4 Jahren Laufzeit

Maße (Ø; x H): 68 x 26 mm, Gesamt-Gewicht (mit Batterie): 80 g

Wassermelder XMD-105.wm inklusive Halterung, externen Sensor, Montagematerial, Batterie und deutscher Anleitung

Warnt zuverlässig bei austretendem Wasser z.B. bei Rohrbruch, Schlauchschäden und undichten Stellen - ob bei der Spülmaschine in der Küche, der Waschmaschine im Bad oder der Heizung im Keller. So beugt man schlimmeren Schäden vor.Flexible Montage: Der Sensor von VisorTech wird überall dort angebracht, wo Wasser unbemerkt auslaufen könnte - am Boden oder an der Wand. So sichert man alle sensiblen Bereiche im Haus oder in der Wohnung.Weltweite Benachrichtigung: Per Internet-Verbindung und App wird man über jeden Alarm informiert, egal wo man sich gerade befindet. So kann man rasch eingreifen und Bekannte oder Nachbarn nach dem Rechten sehen lassen.Wassermelder für das XMD-Alarm-System: Wird der Sensor mit der App-kompatiblen Sirene der XMD-Serie gekoppelt, erweitert man ganz einfach das Alarm-System.Bestell-Nr. NX-4520-625* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL.GmbH / www.pearl.de finden Sie hier: http://bit.ly/PEARL-Pressemitteilungen

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, https://www.pearl.de