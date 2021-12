VisorTech WLAN-Kohlenmonoxid-Melder, LCD-Display, App, 85dB, gem. DIN EN 50291-1

Alarmiert bei Gefahr durch Gas mit lauten 85 dB

LCD-Display mit 3 Kontroll-LEDs für Betrieb, Alarm und Sensorfehler

Mit langlebigem, elektrochemischem Sensor und 10-Jahres-Batterien

Kostenlose App ELESION für weltweite Information bei Alarm und mehr

Automatische Szenen per App programmierbar

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Ständige Messung des CO-Gehalts in der Raumlauft, warnt vor giftigem CO

Durchdringendes Alarmsignal mit 85 dB

Langlebiger, elektrochemischer Sensor

LCD-Display für Konzentration, Temperatur und Batteriestand

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: informiert weltweit bei Alarm

3 Kontroll-LEDs für Betrieb, Alarm und Sensorfehler

Entspricht DIN EN 50291-1

Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA / Mignon (enthalten) für 10 Jahre Laufzeit

Maße: 13 x 7,5 x 3,5 cm, Gewicht: 280 g

WLAN-CO-Melder inklusive 4 Batterien, Montage-Material und deutscher Anleitung

EAN: 4022107390903

Der WLAN-Kohlenmonoxid-Melder von VisorTech warnt vor dem giftigen Kohlenmonoxid, dank App „ELESION“ auch, wenn man nicht zu Hause ist. So kann man auch im Urlaub drohende Gefahren durch die Information von Nachbarn oder Bekannten abwenden.Das unsichtbare, geruchlose und hochgefährliche Kohlenmonoxid entsteht bei unvollständiger Verbrennung, z.B. bei Gas- und Ölheizungen, Kaminöfen, Automotoren und Grills. Eine CO-Vergiftung endet oft tödlich, weil sie nicht rechtzeitig erkannt wird.Jetzt für mehr Sicherheit im Zuhause sorgen! Dieser zuverlässige WLAN-Kohlenmonoxid-Melder alarmiert bei erhöhten CO-Konzentrationen in der Raumluft mit einem nicht zu überhörenden, schrillen Pfeifton mit 85 dB. So ergreift man schnell geeignete Maßnahmen und bringt sich in Sicherheit.Per App "Elesion" behält man weltweit die volle Kontrolle: Man sieht auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts sofort, dass der Melder von VisorTech Alarm schlägt. So kann man auch im Urlaub schnell auf drohende Gefahren reagieren und Nachbarn oder Bekannte bitten, im Haus oder in der Wohnung nach dem Rechten zu sehen.Auf dem übersichtlichen LCD-Display sieht man auf einen Blick die aktuelle CO-Konzentration sowie die Raumtemperatur und den Batteriestand. Für zusätzliche Sicherheit sorgen die Selbsttest-Taste, 3 Status-LEDs sowie die akustische Warnung bei schwacher Batterie.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Das Gerät erkennt nur Kohlenmonoxid (CO) und ist kein Ersatz für einen Rauchwarnmelder. Der Austausch des Gerätes sollte nach November 2025 erfolgen.Bestell-Nr. ZX-3068-625Auch als 2er-Set erhältlich:Bestell-Nr. ZX-3124-625*Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL. GmbH / www.pearl.de Tuya Smart ist eine führende globale IoT-Entwicklungsplattform mit einem einzigartigen All-in-One-Angebot aus Cloud & Konnektivität & App, das es Marken, Einzelhändlern und OEMs einfach und erschwinglich macht, ihre Produkte intelligent zu machen. Auch die Smarthome-Lösungen der PEARL. GmbH greifen auf die Plattform zu. Weltweit sind mehr als 250.000 Produkt-Einheiten in Hunderten von Kategorien Smarthome-fähig gemacht worden und über 260.000 Entwickler greifen auf die TUYA-Lösungen zu. Tuya ist international tätig mit Hauptsitzen in den USA, Deutschland, Indien, Japan, Kolumbien und China.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Tuyas Website Twitter oder YouTube PEARL. GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de

