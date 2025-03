VisorTech WLAN-6-Überwachungsrekorder DSC-500.nvr V3, 10,1"-Touchscreen-Monitor, 2x 2K-Kameras

Plug-&-Play-Überwachungssystem: Anschluss und Aufnahme von bis zu 8 Kameras

WLAN-Internetanbindung und WiFi 6 für Verbindung zwischen Rekorder und Kameras

Aufnahme auf microSD bis 128 GB oder NVMe-SSD bis 2 TB, LAN-Anschluss (RJ-45)

Inklusive 2x 2K-Outdoor-Kameras mit 2 IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 20 Meter

Kostenlose App "ELESION" für weltweiten Zugriff, Live-View und mehr

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Plug-&-Play-Überwachungsrekorder DSC-500.nvr V3 für Outdoor-IP-Kamera DSC-505.cam

für Outdoor-IP-Kamera DSC-505.cam Hochauflösende Aufnahme mit bis zu 2304 x 1296 Pixel (2K / 1296p)

Unterstützt Anschluss von bis zu 8 Kameras gleichzeitig (2 Kameras enthalten, weitere bitte dazu bestellen)

(2 Kameras enthalten, weitere bitte dazu bestellen) 25,7 cm (10,1") Touchscreen-Monitor mit 1280 x 800 Pixel (800p): für einfache Bedienung und direkte Aufnahmen-Wiedergabe

für einfache Bedienung und direkte Aufnahmen-Wiedergabe WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für weltweite Einstellungen, Aufnahmen, Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera, Live-Bild

für weltweite Einstellungen, Aufnahmen, Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera, Live-Bild Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden Lautsprecher und Mikrofon integriert: für 2-Wege-Kommunikation über Kamera(s)

Bildübertragung per HDMI auch auf Monitor und TV-Gerät

Aufnahme auf microSD-Karte bis 128 GB oder NVMe-SSD (M2 SSD mit Schnittstelle "Key B" oder "Key B+M") bis 2 TB (Speicherkarte und/oder Festplatte bitte dazu bestellen)

Multiplex-Funktion: gleichzeitige Aufnahme von allen angeschlossenen Kameras

gleichzeitige Aufnahme von allen angeschlossenen Kameras Anschlüsse: LAN (RJ-45), USB, Netzteil

Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil

Maße: 27 x 16,5 x 3 cm, Gewicht: 591 g (ohne Festplatte)

Funk-Überwachungsrekorder inkl. Netzteil, Standfuß, Wandhalterung, Netzwerkkabel (100 cm) und dt. Anleitung

Hohe Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (2K 1296p)

Brennweite: 2,8 mm, Bildwinkel: 120°

2 IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 20 Meter

WLAN-6-Technologie für besonders stabile Verbindung

Repeater-Funktion: Reichweitenverlängerung durch die Verbindung von Kamera zu Kamera

Reichweitenverlängerung durch die Verbindung von Kamera zu Kamera Wetterfestes Gehäuse: IP66

Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil

Maße: je 150 x 80 x 70 mm, Gewicht: je 191 g

2x Wireless Outdoor-IP-Kamera inkl. Netzteil, Montagematerial und dt. Anleitung - IR Überwachungskameras - Außerdem relevant oder passend zu: Tablets

- IR Überwachungskameras - Außerdem relevant oder passend zu: Tablets EAN: 4022107909068

Das WLAN-6-Überwachungssystem DSC-500.nvr V3 von VisorTech bietet mit einem 10,1-Zoll-Touchscreen-Monitor und zwei 2K-Kameras eine umfassende Sicherheitslösung für das Zuhause oder Unternehmen. Dank der Plug-and-Play-Funktion können bis zu acht Kameras einfach angeschlossen und verwaltet werden. Die moderne WiFi-6-Technologie sorgt für eine stabile und schnelle Verbindung zwischen Rekorder und Kameras, während die Repeater-Funktion das Signal für eine lückenlose Überwachung auch in großen Bereichen verstärkt. Die Infrarot-LEDs ermöglichen eine Nachtsicht von bis zu 20 Metern. Mit der kostenlosen App "ELESION" kann weltweit auf Livebilder und Einstellungen zugegriffen werden. Das System ist zudem mit den Geräten Smart Life und Tuya kompatibel, was eine nahtlose Integration in Ihr bestehendes Smart Home ermöglicht.Das Überwachungssystem von VisorTech ermöglicht eine hochauflösende Echtzeitüberwachung mit einem 1280 x 800 Pixel Touchscreen-Monitor. Die einfache Installation und die drahtlose Signalübertragung über das integrierte WLAN sorgen für eine komfortable Nutzung.Das System kann mit der Outdoor-IP-Kamera DSC-505.cam erweitert werden, so dass bis zu acht Bereiche gleichzeitig überwacht werden können. Diese Lösung ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und bietet eine flexible Anpassung an unterschiedliche Überwachungsanforderungen.Die im Lieferumfang enthaltenen Kameras nutzen die moderne WLAN-6-Technologie, um eine schnelle und stabile Verbindung zu gewährleisten. Eine integrierte Repeater-Funktion verlängert das Signal von Kamera zu Kamera, so dass auch große Flächen lückenlos abgedeckt werden können.Für eine zuverlässige Überwachung bei Dunkelheit sind die Kameras mit Infrarot-LEDs ausgestattet, die sich bei Dämmerung automatisch aktivieren. So bleibt das Geschehen auch bei schlechten Lichtverhältnissen bis zu 20 Meter sichtbar.Über die App „ELESION“ können alle Funktionen des Systems weltweit gesteuert und Einstellungen angepasst werden. Zudem ist eine Integration in bestehende Smart-Home-Systeme möglich. Durch die Kompatibilität mit Smart-Life- und Tuya-Geräten können verschiedene smarte Anwendungen miteinander vernetzt und zentral gesteuert werden.Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5760-1322.shtml * Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de