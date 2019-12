VisorTech Überwachungssystem DSC-2500.app mit HDD-Rekorder & 4 IP-Kameras, Super HD, PoE, App

Überwacht in Super-HD-Auflösung mit 5 Megapixel

PoE für Stromversorgung über das Netzwerkkabel

Weltweiter Fernzugriff per App für Android und iOS

Bis zu 25 m Nachtsicht

Bewegungs-Erkennung für automatischen Aufnahmestart

Wetterfeste Kameras für den Außenbereich

Überwachungs-Komplett-Set DSC-2500.app inklusive Festplattenrekorder, Netzteil, 4 Kameras, 5 Netzwerkkabeln (4x 20 m + 1x 1 m) , Maus, Montagematerial und deutscher Anleitung

Bildübertragung auf Monitor oder TV über VGA und HDMI

Multiplex-Funktion: gleichzeitige Aufnahme von allen angeschlossenen Kameras

gleichzeitige Aufnahme von allen angeschlossenen Kameras 265-Video-Kompression: für hohe Aufnahme-Qualität bei geringem Speicherbedarf

Pentaplex-Funktion: unterstützt Aufnahme, Wiedergabe, Live-Ansicht, Backup und Netzwerk-Zugriff gleichzeitig

unterstützt Aufnahme, Wiedergabe, Live-Ansicht, Backup und Netzwerk-Zugriff gleichzeitig Intuitives Menü, per Maus bedienbar

Kostenlose App für Android und iOS: für weltweiten Zugriff mit Live-Ansicht auf Smartphone, iPhone, iPad und Tablet-PC

für weltweiten Zugriff mit Live-Ansicht auf Smartphone, iPhone, iPad und Tablet-PC Aufnahme auf SATA-Festplatte mit bis zu 6 TB (2,5" oder 3,5", bitte dazu bestellen)

Aufnahme-Auflösung: bis 2560 x 1920 Pixel (5 Megapixel) bei 15 Bildern/Sek. (mit 4 Kameras gleichzeitig)

bei 15 Bildern/Sek. (mit 4 Kameras gleichzeitig) Anschlüsse: 5x LAN, VGA, HDMI, 2x USB (für Maus oder Backup-Speicher), Netzteil

Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil (Eurostecker)

Maße: 258 x 45 x 210 mm, Gewicht: 700 g (ohne Festplatte)

Auflösung: 2560 x 1920 Pixel (Super HD, 5 Megapixel)

Fix-Fokus-Objektiv mit Brennweite 2,8 mm, Bildwinkel: 110° horizontal

Bewegungs-Erkennung für automatischen Aufnahme-Start per Rekorder

für automatischen Aufnahme-Start per Rekorder 3 Hochleistungs-LEDs für Nachtsicht bis zu 25 Meter, automatische Aktivierung bei Dämmerung und Dunkelheit

automatische Aktivierung bei Dämmerung und Dunkelheit Wetterfest: IP66

Montage-Sockel mit 360° Kugelkopf

Stromversorgung: per Power-over-Ethernet (PoE, per Netzwerkkabel über Rekorder)

Maße: 71 x 77 x 173 mm, Gewicht: 393 g

Alles in Super-HD-Auflösung überwachen und aufnehmen!Jetzt mit extra-vielen Details überwachen Denn das Profi-System von VisorTech bietet eine 2,5-fach höhere Überwachungs-Auflösung als Full HD! Der Festplatten -Rekorder hält jedes Geschehen vor den Kamera-Linsen mit 5 Megapixeln in Super-HD-Auflösung fest - auch von allen 4 Kameras gleichzeitig. Natürlich automatisch, sobald sich etwas vor den Kameras tut!Perfekt für Haus, Hof, Einfahrt & Co.: Dank wetterfestem Gehäuse sind die Kameras ideal für den Einsatz im Freien geeignet. Und man bringt die Kameras flexibel dort an, wo man sie braucht. Eine Steckdose oder separate Stromversorgung wird nicht benötigt, da die Stromversorgung direkt über das Netzwerkkabel erfolgt!Mit Nachtsicht bis zu 25 Meter weit: Bei zunehmender Dunkelheit schalten sich automatisch die Infrarot-LEDs an und sorgen für optimale Sicht.Über jedes Geschehen im Bilde sein: Einfach den Fernseher oder separaten Überwachungs-Monitor per HDMI und VGA anschließen und schon nimmt man bequem alle Einstellungen vor - per Maus wie an einem PC. Jetzt sieht man, was vor den IP-Kameras passiert.Weltweite Live-Übertragung per Internet: Dank kostenloser App schaut man jederzeit per Smartphone und Tablet-PC nach dem Rechten.