VisorTech Überwachungs-Kamera Funk IPC-490 WLAN, IP-Kamera Batterie

Ultraweiter 140°-Bildwinkel für beste Übersicht

Kostenlose App für weltweiten Zugriff

100 % kabellos dank Akkubetrieb

Push-Benachrichtigung und Kamera-Übertragung in Echtzeit

PIR-Bewegungssensor für automatische Aufnahme

Spritzwassergeschütztes Gehäuse

Video-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p) mit 25 Bildern/Sek.

mit 25 Bildern/Sek. Lichtstarkes Objektiv mit Blende f/2,0, Ultraweiter Bildwinkel: 140° (horizontal)

(horizontal) Nachtsicht dank Infrarot-LED, bis zu 10 m Reichweite

bis zu 10 m Reichweite PIR-Bewegungssensor mit 100° Erfassungswinkel und bis zu 6 m Reichweite: startet automatisch die Aufnahme

mit 100° Erfassungswinkel und bis zu 6 m Reichweite: startet automatisch die Aufnahme H.264-Videokompression: detailreiche Videos bei geringem Speicherbedarf

WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) Gratis-App "Elesion" für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild

informiert weltweit bei Bewegung vor der Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m. Lautsprecher und Mikrofon integriert: für 2-Wege-Kommunikation per Mobilgerät mit installierter App

für 2-Wege-Kommunikation per Mobilgerät mit installierter App Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (Class 10 empfohlen, bitte dazu bestellen)

LED für Funktions- und Statusanzeige

Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP54

IP54 Stromversorgung: 2 Akkus Typ 18650 (2.000 mAh empfohlen, bitte dazu bestellen), für bis zu 6 Monate Laufzeit bei 5 Live-Übertragungen täglich mit je bis zu 30 Sekunden

Alternative Dauer-Stromversorgung per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße Kamera: 55 x 123 x 35 mm, Gewicht: 135 g

Kamera IPC-490 inklusive USB-Stromkabel, Schrauben und Dübel, Reset-Nadel und deutscher Anleitung

Mit der Full HD-Kamera IPC-490 überwacht man alles weltweit ohne Strom- und Netzwerkanschluss, auch nachts und im Freien.Die neue Sicherheits-Kamera stellt man ganz flexibel dort auf, wo man sie braucht. Mit eingelegten Batterien sind weder ein Netzteil noch Netzwerkkabel und Ähnliches im Weg!Per Bewegungs-Erkennung nimmt der Überwachungshelfer selbstständig auf, sobald sich etwas in seinem Blickfeld bewegt. Und das in hochauflösendem und gleichzeitig platzsparendem Format!Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen leuchtet eine Infrarot-LED das Bild automatisch aus. So nimmt die Kamera von VisorTech auch das auf, was sich im Dunkeln tut!Per WLAN verbindet sich die Kamera mit dem Heimnetz. Schon hat man mit der App "Elesion" von praktisch überall auf der Welt Zugriff! So macht man sich ein Bild über die aktuelle Situation vor der Kamera, oder schaut sich Aufnahmen an.Läuft jemand durch den Sichtbereich der Kamera, erhält man auf Wunsch eine Push-Benachrichtigung auf das Smartphone und Tablet-PC. Und mit einem Klick verschafft man sich einen Überblick!Per Mikrofon und Lautsprecher in der Kamera schreckt man ganz einfach z.B. Hausierer und potentielle Einbrecher ab. Oder heißt die Familie und Freunde willkommen!Mit zwei 2.000-mAh-Akkus bleibt die Kamera bis zu 6 Monate lang mobil. Und für die Dauer-Überwachung schließt man sie einfach an ein USB-Netzteil an.Bestell-Nr. NX-4591-625 https://www.pearl.de/Presse/NX-4591_04_VisorTech_Full-HD-IP-Ueberwachungskamera_IPC-490.jpg

Auch als Set mit zwei 18650 Akkus unter der Bestellnummer NX-4604 erhältlich:Bestell-Nr. NX-4604-625