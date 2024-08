VisorTech Smarter 2in1-WLAN-Rauchwarn-/CO-Melder RWM-210.duo, 10-Jahres-Batterie, 85 dB, App

Zuverlässige Rauch-Erkennung dank fotoelektrischem Sensor

Hohe Sicherheit: geprüft nach DIN EN14604:2005 (Rauch-Warnfunktion) / EN50291-1:2018 (CO-Warnfunktion)

Zusätzlicher optischer Alarm per LED

Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten einer Kamera bei Alarm u.v.m.

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Testknopf für Funktionsprüfung und Stummschaltung bei Fehlalarm

Der smarte 2in1-WLAN-Rauchwarn-/CO-Melder RWM-210.duo von VisorTech warnt zuverlässig vor Feuer und Kohlenmonoxid in der Wohnung. So kann man sich und seine Lieben rechtzeitig in Sicherheit bringen! Mit lauten 85 dB ist er kaum zu überhören. Durch die Einbindung ins WLAN und die kostenlose App „ELESION" wird man auch unterwegs gewarnt und kann so schnell Nachbarn und Bekannte bitten, nach dem Rechten zu sehen.Für doppelte Sicherheit zu Hause: Der WLAN-Rauch- und Kohlenmonoxid-Melder von VisorTech warnt zuverlässig vor Bränden. Zusätzlich überwacht er permanent die Raumluft auf eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration. Idealerweise stattet man wichtige Räume wie Flur, Schlaf- und Wohnzimmer mit dem Duo-Melder aus.Der kleine Lebensretter erkennt bereits geringe Rauchkonzentrationen bei Entstehungsbränden und schlägt lautstark Alarm. Denn die Rauchentwicklung ist weitaus gefährlicher als das Feuer selbst. So können im Ernstfall schnell die richtigen Maßnahmen ergriffen werden.Warnt auch bei Kohlenmonoxid: Das unsichtbare und geruchlose CO-Gas entsteht bei unvollständiger Verbrennung, z. B. in Gas- und Ölheizungen, Kaminöfen, Automotoren und beim Grillen. Eine CO-Vergiftung endet oft tödlich, weil sie nicht rechtzeitig erkannt wird. Auch davor kann der 2in1 Alarm schützen.Im Notfall kaum zu überhören: Mit lauten 85 dB lässt der Alarmton keine Zweifel aufkommen! Selbst im Schlaf oder beim Fernsehen hört man den Alarm. So kann man sich und seine Familie schnell in Sicherheit bringen. Und bei einem Fehlalarm sorgt ein Knopfdruck für Ruhe.Mit der App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle behalten: Per Smartphone-Benachrichtigung bekommt man einen Alarm auch dann mit, wenn man draußen den Garten pflegt oder im Wald spazieren geht. Und wenn man gerade verreist ist, können Freunde oder Nachbarn schnell nach dem Rechten sehen!Das Smarthome automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App verbunden, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte können sogar untereinander vernetzt werden: Zum Beispiel kann sich eine Kamera einschalten, wenn der Melder Alarm schlägt. So kann man sich schnell und einfach einen Überblick über die Situation verschaffen.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!