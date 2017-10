VisorTech Schlüsselloses Vorhängeschloss V2, Bluetooth 4.0, Metallgehäuse, IP47

Robustes Vorhängeschloss mit App-Steuerung

Stabiles Metallgehäuse aus rostfreiem Edelstahl

aus rostfreiem Edelstahl Stahlbügel mit 7-mm-Stärke

Öffnen und Schließen per kostenloser App für Android und iOS, erhältlich bei Google Play und im App Store, auch für Einstellungen

Weder Schlüssel noch Zahlenkombination nötig

Morse-Code-Funktion: zum Öffnen des Schlosses per Drück-Kombination ohne Handy

Schloss lässt sich auf Knopfdruck öffnen, wenn das Handy in Reichweite ist (etwa 5 Meter) Warnsignal per App bei niedriger Batterieleistung

Taste mit Status-LED für Verbindungsanzeige und Schließ-Status

Micro-USB-Anschluss für Notfallstromversorgung: zum Öffnen auch bei leerer Batterie

Wasserdichtes Gehäuse: IP47

Stromversorgung: 1 Knopfzelle Typ CR2032, 3 Volt, ca. 18 Monate Batterielaufzeit (nicht enthalten)

Maße Gehäuse (Ø x T): 52 x 25 mm, Bügel (Ø x H): 7 x 39 mm, Gewicht: 206 g

Das Eigentum vor Diebstahl schützen: Kellerabteil, Spind & Co. lassen sich mit dem schlüssellosen Schloss von VisorTech mit Bluetooth sichern. Geöffnet wird es bequem per Smartphone-App.Daran beißen sich Diebe die Zähne aus: Dank stabilem Metallgehäuse und 7-mm-Stahlbügel ist das Schloss nicht leicht zu knacken. Das wasserdichte Schloss ist auch für den Außenbereich geeignet.Nie wieder den Schlüssel verlieren- denn das Schloss braucht keinen. Es bleibt so lange fest verschlossen, bis es per App geöffnet wird. Auf Wunsch funktioniert das auch auf Knopfdruck, wenn man in Bluetooth-Reichweite ist. So muss man sein Smartphone nicht aus der Tasche holen.Sicherheit: Das Schloss lässt sich auch öffnen, wenn die Batterie leer ist. Entweder gibt man einfach den individuell festgelegten Morse-Code per Druckknopf ein. Oder sorgt über den Micro-USB-Anschluss für eine Notfall-Stromversorgung - mit USB-Netzteil oder Powerbank.