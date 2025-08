VisorTech Mini-Rauchwarnmelder RWM-180.mini, 85 dB Feueralarm, 10 Jahre Batterie, EN 1460

Integrierte Batterie mit 10 Jahren Laufzeit

Zuverlässig dank fotoelektrischer Rauch-Erkennung

Geprüft nach DIN EN 14604

Alarm mit 85 dB: deutlich hörbar auch in großen Räumen

Passt mit nur 5,2 cm Durchmesser in jeden Raum, ohne störend zu wirken

Zuverlässige Raucherkennung: fotoelektrischer Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer

Überwacht Räume mit bis zu 40 m²

Akustischer Alarm: laute 85 dB

Hohe Sicherheit: geprüft nach DIN EN 14604

geprüft nach DIN EN 14604 Extra-kompaktes Design mit nur 5,2 cm Durchmesser

Optischer Alarm: LED leuchtet bei Alarm auf

Testknopf für Funktionsprüfung und Stummschaltung bei Fehlalarm

Warnung bei niedrigem Batteriestand

Stromversorgung: integrierte Batterie Typ CR123A (Li-MnO2 mit 3 Volt DC, nicht austauschbar)

Maße (Ø x H): 52 x 52 mm, Gewicht: 67 g

Rauchwarnmelder inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

Der DIN-geprüfte Mini-Rauchwarnmelder RWM-180.mini von VisorTech erkennt dank fotoelektrischem Sensor rechtzeitig Rauch und warnt mit seinem 85 dB starken Alarmton zuverlässig vor Gefahren. Die integrierte 10-Jahres-Batterie macht lästige und aufwändige Batteriewechsel überflüssig und garantiert langanhaltenden Schutz ohne Wartungsaufwand. Dank seines schicken und kompakten Designs mit nur 5,2 cm Durchmesser passt er in jeden Raum, ohne störend zu wirken.Dieser Mini-Rauchwarnmelder von VisorTech warnt 10 Jahre lang zuverlässig, wenn der fotoelektrische Sensor Rauchentwicklung entdeckt. Im Notfall ertönt ein gut hörbarer 85-dB-Alarm, damit man frühzeitig reagieren kann. Denn im Brandfall kommt es auf jede Sekunde an!Kompaktes Design passt in jeden Raum: Mit nur 5,2 cm Durchmesser fällt der Rauchwarnmelder auch in kleinen Räumen nicht auf und stört so nicht die Innendekoration. Am besten stattet man gleich Schlaf-, Wohn- und Kinderzimmer mit Rauchwarnmeldern aus, denn kaum eine andere Maßnahme trägt so viel zur Sicherheit im Alltag bei!