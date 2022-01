VisorTech Funk-Überwachungssystem DSC-800.app mit HDD-Rekorder & 4 IP-Kameras, 2K+ und App

5-Megapixel-Auflösung: 2560 x 1920 Pixel (2,5K+) bei 25 Bildern/Sek.

Bewegungs-Erkennung mit zuschaltbarer Personen-Erkennung

IP-Kameras aus Metall mit IR-LEDs für 25 m Nachtsicht und 110° Bildwinkel

265-Video-Kompression: für hohe Aufnahme-Qualität

Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Live-Übertragung und mehr

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Bewegungs-Erkennung für automatischen Aufnahme-Start

Zuschaltbare Personen-Erkennung: für gezielte Überwachung

für gezielte Überwachung Fernzugriff über Internet: von Smartphone und Tablet-PC

Kostenlose App "ELESION" für Android und iOS: für Einstellungen und Live-Ansicht auf Smartphone und Tablet-PC

für Einstellungen und Live-Ansicht auf Smartphone und Tablet-PC Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden Überwachungs-Set DSC-800.app mit Festplattenrekorder, 4 Funk-Kameras, 5 Netzteilen, Netzwerkkabel, Maus, Montagematerial und deutscher Anleitung

Unterstützt bis zu 4 Kameras

Bildübertragung von HDD-Rekorder per HDMI oder VGA auf Monitor oder TV-Gerät

Intuitives Menü, per Maus bedienbar

Aufnahme auf SATA-Festplatte mit bis zu 6 TB (2,5"- oder 3,5"-Festplatte, bitte dazu bestellen)

Multiplex-Funktion: gleichzeitige Aufnahme von allen angeschlossenen Kameras

gleichzeitige Aufnahme von allen angeschlossenen Kameras 265-Video-Kompression: für hohe Aufnahme-Qualität bei geringem Speicherbedarf

Pentaplex-Funktion: unterstützt Aufnahme, Wiedergabe, Live-Ansicht, Backup und Netzwerk-Zugriff gleichzeitig

unterstützt Aufnahme, Wiedergabe, Live-Ansicht, Backup und Netzwerk-Zugriff gleichzeitig Unterstütze Protokolle: UPnP, SMTP, PPPoE, DHCP

Zwei Antennen für kabellose Kamera-Anbindung, frei ausrichtbar

Funk-Reichweite zwischen Rekorder und Kameras: bis zu 150 m (freies Feld)

bis zu 150 m (freies Feld) Anschlüsse: LAN (RJ45), VGA, HDMI, 2x USB (für Backup), Netzteil

Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil

Maße: ca. 255 x 44 x 258 mm, Gewicht: ca. 900 g (ohne Festplatte)

1/2,5"-Farb-Sensor

5-Megapixel-Auflösung: 2560 x 1920 Pixel (2,5K+) bei 25 Bildern/Sek.

bei 25 Bildern/Sek. Fix-Fokus-Objektiv mit Blende f/2,8, Brennweite: 3,6 mm, Bildwinkel: 110°

4 Hochleistungs-IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 25 Meter, schalten sich bei Dämmerung und Dunkelheit automatisch ein

schalten sich bei Dämmerung und Dunkelheit automatisch ein Wetterfestes Metallgehäuse: IP66

Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil

Maße: ca. 125 x 95 x 180 mm, Gewicht: 260 g

EAN: 4022107396691

Die 4 Kameras des Funk-Überwachungssystem DSC-800.app von VisorTech können dank 2,5-fach höherer Auflösung als Full-HD noch präziser erkennen, was sich vor ihrer Linse tut. Dank der App ELESION hat man auch weltweiten Zugriff auf das Geschehen!Die Security mit gleich vier extra-wachsamen Augen: Die Kameras des Systems lösen 2,5-fach höher auf als Full HD! So überwachen sie zuverlässig alles, was sich vor ihren Linsen tut, ohne das Details entgehen. Der Festplatten-Rekorder startet bei Bewegung automatisch die Aufnahme, auch von allen 4 Kameras gleichzeitig!Das Netzwerk-Überwachungssystem von VisorTech unterscheidet sogar zwischen Mensch und Tier sobald die Personen-Erkennung aktiviert ist. So nimmt der Rekorder nicht jedes Mal auf, wenn der Hund durchs Bild läuft, ein Auto vorbeifährt oder ein großer Ast die Kamera aktiviert!Großflächig Haus, Hof, Einfahrt und Hinter-Eingang überwachen: Die Kameras und den Rekorder koppelt man kabellos per Funk mit bis zu 150 Metern Reichweite auf freiem Feld! Dank wetterfestem Gehäuse sind die Kameras zudem ideal für den Einsatz im Freien geeignet.Mit Nachtsicht bis zu 25 Meter weit: Bei zunehmender Dunkelheit schalten sich automatisch die Infrarot-LEDs in den Kameras an und sorgen für bestmögliche Sicht.Über jedes Geschehen im Bilde sein: Schließt man den Fernseher oder separaten Überwachungs-Monitor per HDMI und VGA an, nimmt man bequem alle Einstellungen vor, schaut sich die Aufnahmen an und sieht, was vor den IP-Kameras passiert.Per App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle behalten: Auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts sieht man, was sich vor der Kamera-Linse tut. Durch die Bewegungs-Erkennung informiert die Kamera automatisch über jede Aktivität!Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-5151-625*Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL. GmbH / www.pearl.de Tuya Smart ist eine führende globale IoT-Entwicklungsplattform mit einem einzigartigen All-in-One-Angebot aus Cloud & Konnektivität & App, das es Marken, Einzelhändlern und OEMs einfach und erschwinglich macht, ihre Produkte intelligent zu machen. Auch die Smarthome-Lösungen der PEARL. GmbH greifen auf die Plattform zu. Weltweit sind mehr als 250.000 Produkt-Einheiten in Hunderten von Kategorien Smarthome-fähig gemacht worden und über 260.000 Entwickler greifen auf die TUYA-Lösungen zu. Tuya ist international tätig mit Hauptsitzen in den USA, Deutschland, Indien, Japan, Kolumbien und China.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Tuyas Website Twitter oder YouTube PEARL. GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de

finden Sie hier: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/