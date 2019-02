VisorTech Full-HD-Wildkamera WK-590, 3 Bewegungssensoren, Nachtsicht, Farbdisplay, IP66

21.02.19

Hochauflösende Aufnahmen bei Tag und Nacht

Nachtsicht mit bis zu 15 Meter Reichweite

Automatischer Aufnahmestart per Bewegungserkennung

Frei einstellbare Aufnahme-Zeitintervalle

Wetterfestes Gehäuse

Farbdisplay zum direkten Anschauen von Aufnahmen

Zur Wildbeobachtung bei Tag und Nacht

Ideal auch als Überwachungskamera B. für Garten und Terrasse

B. für Garten und Terrasse 3 PIR-Sensoren (2 seitlich, 1 frontal): für automatische Aufnahme per Bewegungserkennung, Erfassungswinkel gesamt: 120° bis zu 20 m Reichweite

für automatische Aufnahme per Bewegungserkennung, Erfassungswinkel gesamt: 120° bis zu 20 m Reichweite 3 Sensor-Empfindlichkeitsstufen: niedrig, mittel, hoch

Kamera-Auslösezeit bei erkannter Bewegung: 0,2 Sekunden

Nachtsicht dank 38 Infrarot-LEDs, bis zu 15 m Reichweite

bis zu 15 m Reichweite No-Glow-Technologie: Lichtwellen mit 940 nm auch für Tiere mit Nachtsicht-Fähigkeit unsichtbar

Lichtwellen mit 940 nm auch für Tiere mit Nachtsicht-Fähigkeit unsichtbar Dämmerungssensor: schaltet automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus um

CMOS-Bildsensor mit 8 Megapixeln

Objektiv-Bildwinkel: 80°, Brennweite: 2 mm, Blende: f/2,0

Video-Auflösung in Pixel: bis 1920 x 1080 (Full HD 1080p) bei 25 Bildern/Sek.

bei 25 Bildern/Sek. Einstellbare Aufnahme-Dauer: 3 bis 30 Sekunden wählbar

Foto-Auflösung: 16, 12 (jeweils interpoliert) sowie 8, 5 oder 3 MP

Aufnahmeformat Videos: AVI, Bilder: JPEG

3 Modi: nur Foto, nur Video, Foto und Video

nur Foto, nur Video, Foto und Video Serienbild-Funktion (Multi-Shot): bis zu 3 Fotos nacheinander aufnehmen

bis zu 3 Fotos nacheinander aufnehmen Aktivierungs-Timer: Kamera reagiert nur im eingestellten Zeitraum

Kamera reagiert nur im eingestellten Zeitraum Einstellbarer Aufnahme-Intervall: 5 - 60 Sekunden (5-Sekunden-Schritte) und 1 bis 60 Minuten (1-Minuten-Schritte) Pause zwischen bewegungsaktivierten Aufnahmen

Zeitraffer-Funktion (Time Lapse) für Aufnahmen unabhängig von Bewegungserkennung in bestimmten Zeitintervallen: 1 Minute - 24 Stunden

für Aufnahmen unabhängig von Bewegungserkennung in bestimmten Zeitintervallen: 1 Minute - 24 Stunden Loop-Aufnahme wählbar: neue Aufnahmen überschreiben alte Fotos und Videos, wenn die Speicherkarte voll ist

neue Aufnahmen überschreiben alte Fotos und Videos, wenn die Speicherkarte voll ist Integriertes 6-cm-TFT-Farbdisplay (2,4"): für Einstellungen und Aufnahmen-Kontrolle

für Einstellungen und Aufnahmen-Kontrolle Sicher dank frei wählbarem Passwort: schützt vor unbefugtem Zugriff

Wetterfest: IP66

2 Status-LEDs für Anzeige von PIR-Modus und Foto-/Video-Aufnahme

Befestigungs-Öse für Vorhängeschloss

Stativgewinde (Ø 4 mm) und 2 Gurthalterungen

Verbindung mit Computer per USB: zum Übertragen von Aufnahmen

Steckplatz für SD(HC)-Speicherkarte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

Stromversorgung: 4 oder 8 Batterien Typ AA / Mignon für bis zu 6 Monate Stand-by (bei 8 Batterien) oder per 6-Volt-Netzteil (bitte dazu bestellen)

Maße: 111 x 155 x 77 mm, Gewicht: 585 g (mit Batterien)

Wildkamera WK-590 inklusive Haltegurt, USB-Kabel und deutscher Anleitung

Scheue und nachtaktive Tiere filmen, ohne sie zu verschrecken: Die Outdoor-Kamera von VisorTech nimmt per Bewegungserkennung selbstständig auf. Dank unsichtbarem Infrarot-Licht sogar im Dunkeln!Jetzt entgeht einem nichts mehr: Denn die beiden seitlichen Bewegungssensoren starten die Aufnahme schon bevor sich ein Tier im Bildwinkel des Objektivs befindet! So nimmt die Kamera besonders zuverlässig alles auf.Fotos und Videos mit vielen Details: Der aufmerksame Beobachter hält das Geschehen vor der Linse in Full-HD-Qualität fest. Auf Wunsch auch in bis zu 3 aufeinanderfolgenden Fotos als kurzes "Daumenkino". De Aufnahmen lassen sich direkt auf dem integrierten Display ansehen oder man kopiert sie auf den PC und teilt sie mit Freunden und Familie.Einfache Einrichtung: Batterien einlegen und die Kamera per Gurt z.B. an einem Baum befestigen oder mit einem Stativ aufstellen. Dann nimmt man noch im übersichtlichen Menü die Wunsch-Einstellungen vor - fertig!