VisorTech Elektronischer Tür-Schließzylinder TSZ-500, Code, 2 Schlüssel, Bluetooth, IP44

Bis zu 10 Zahlencodes einstellbar

Bluetooth-Verbindung mit Smartphone & Co.

Kostenlose App für Android und iOS für Einstellungen & zum Öffnen

2 Schlüssel für Aufschließen auch ohne App und Zahlencode

Spritzwassergeschütztes Tastenfeld: IP44

Mit Display zur Eingabekontrolle

Tür-Schließzylinder für Tür mit Einsteckschloss im geschützten Außenbereich

Für bequemes Öffnen der Tür per Zahlencode, App oder Schlüssel

Tastenfeld mit 12 Tasten für Zahlencode-Eingabe und Programmierung

Sichere Zahlencode-Länge: 6 - 10 Ziffern

Bis zu 10 Zahlencodes: 1 Administrator-Code und bis zu 9 Benutzer-Codes individuell einstellbar

1 Administrator-Code und bis zu 9 Benutzer-Codes individuell einstellbar Display zur Eingabekontrolle

Bluetooth für Verbindung mit Mobilgeräten

für Verbindung mit Mobilgeräten Kostenlose App für Android und iOS: für Einstellungen, Vergabe von Zugangsberechtigungen, Versenden von Zahlencodes, Einsehen des Öffnungs-Protokolls und zum Öffnen

für Einstellungen, Vergabe von Zugangsberechtigungen, Versenden von Zahlencodes, Einsehen des Öffnungs-Protokolls und zum Öffnen Sicherheit im Notfall: kann von innen immer geöffnet werden

kann von innen immer geöffnet werden 2 zusätzliche mechanische Schlüssel: zum Öffnen ohne Code oder App

zum Öffnen ohne Code oder App Per optionalem WLAN-Gateway Steuerung von weltweit und per Sprachbefehl möglich

Elektrostatischer Schutz bis 30.000 Volt

Langlebig: bis zu 10 Millionen Schließ-Vorgänge

Warnung bei niedrigem Batteriestand

Für Türen mit 30 - 60 mm Dicke

Spritzwassergeschütztes Tastenfeld: IP44

Material: Zinklegierung und Kunststoff

Stromversorgung: 4 Batterien Typ AAA / Micro für bis zu 1 Jahr Laufzeit bei 10 Öffnungen pro Tag (bitte dazu bestellen)

Zylinder-Maße: Ø 17 mm, Höhe: 33 mm, Breite: 10 mm

Gesamtlänge mit Knäufen variabel: 16 - 19 cm

Gewicht: 800 g

Tür-Schließzylinder TSZ-500 inklusive 2 Schlüsseln, Montagematerial und deutscher Anleitung

Mit dem elektronischen Tür-Schließzylinder TSZ-500 von VisorTech lassen sich Türen bequem per Zahlencode oder App aufschließen - praktisch für Haushaltshelfer sowie Ferienwohnungen und AirBnB!Haus-, Wohnungs- und Büro-Tür lassen sich bequem ohne Schlüssel aufschließen: einfach per Zahlencode oder Smartphone-App! Und für alle, die sich nicht vom gewohnten Schließen per Schlüssel verabschieden wollen, liegen 2 Schlüssel bei.Bis zu 10 Zahlencodes für jeden Anlass: Mit dem Master-Zahlencode schließen alle berechtigten Personen auf. Zusätzlich erstellt man bis zu 9 individuelle Benutzer-Codes.Per App die volle Kontrolle behalten: Möchte man einzelnen Personen nur kurzzeitig Zugang gewähren, legt man in der App einfach die gewünschte Zutritts-Dauer fest. Berechtigungen kann man so auch schnell wieder entziehen. Dank Schließ-Protokoll weiß man, wann und mit welchem Zahlencode die Tür geöffnet wurde.So kommt man immer rein: Zahlencode vergessen und kein Schlüssel dabei? Kein Problem, denn das Smartphone hat man immer in der Tasche. Ein Tippen in der App genügt, um das Schloss zu öffnen. Dank Bluetooth-Verbindung ist das sicher. Denn das Schloss lässt sich nur öffnen, wenn man in der Nähe ist!Robust und langlebig: Der hochwertige elektronische Schließzylinder von VisorTech macht nahezu alles mit. Die Metall-Knäufe sehen nicht nur schick aus, sondern sind auch besonders robust. Und die Elektronik schließt bis zu 10 Millionen Mal auf! Dank spritzwassergeschütztem Tastenfeld lässt sich der Tür-Schließzylinder auch bedenkenlos im geschützten Außenbereich installieren.Optionales WLAN-Gateway für weltweite Steuerung: Ist der Schließzylinder per Gateway mit einem WLAN-Netz verbunden (Bundle s.u.), nimmt man alle Einstellungen auch vor, wenn man nicht vor Ort ist. So kann man beispielsweise Zahlencodes an überraschende Besucher versenden, damit diese nicht vor der Tür warten müssen. Ideal auch für Ferienwohnungen und Airbnb! Zudem lässt sich der Schließzylinder über das Gateway per Sprachbefehl steuern.Preis: 86,99 EURBestell-Nr. ZX-5259-625Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5259-3112.shtml Mit WLAN-GatewayPreis: 112,99 EURBestell-Nr. ZX-5305-625Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5305-3112.shtml *Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de