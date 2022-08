VisorTech 2in1-WLAN-Tür- & Fensteralarm XMD-104.app mit Sirene, App und Sprachsteuerung

Extralauter Alarm: Sirenen-Lautstärke einstellbar bis 110 dB

Bis zu 6 Monate Batterie-Laufzeit

Programmierbare Alarmzeiten zum Scharfschalten

Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant

Kostenlose App ELESION für weltweiten Alarm, Steuerung und mehr

Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

2-teiliger Alarmgeber für ein Fenster oder eine Tür

WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b (2,4 GHz)

für WLAN-Standards IEEE 802.11b (2,4 GHz) Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für weltweite Benachrichtigungen bei ungewolltem Öffnen von Tür oder Fenster sowie zum programmieren von Alarmzeiten zum Scharfschalten

für weltweite Benachrichtigungen bei ungewolltem Öffnen von Tür oder Fenster sowie zum programmieren von Alarmzeiten zum Scharfschalten Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Abfragen des Status "offen" oder "geschlossen"

Abfragen des Status "offen" oder "geschlossen" Automatische Funktionen programmierbar, B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung des Alarms u.v.m.

B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung des Alarms u.v.m. Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden

ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smart-Home-System kombiniert werden Extralauter Alarm: Sirenen-Lautstärke stufenlos einstellbar bis 110 dB

Sirenen-Lautstärke stufenlos einstellbar bis 110 dB Alarmdauer einstellbar: 0 bis 180 Sekunden

Zeitverzögerter Alarm einstellbar: 0 bis 120 Sekunden

Einfache Anbringung per Klebepads

Niedriger Stromverbrauch: bis zu 6 Monate Laufzeit

Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

Maße Sensor: 90 x 37 x 21 mm, Gegenstück: 57 x 17 x 17 mm, Gesamtgewicht: 43 g

WLAN-Tür- und Fensteralarm XMD-104.app inklusive Klebepads und deutscher Anleitung

EAN: 4022107403573

Dank dem 2in1-WLAN-Tür- & Fensteralarm XMD-104.app von VisorTech erfährt man immer, wenn Fenster oder Türen geöffnet werden. Die integrierte Sirene sorgt zudem dafür, dass Einbrecher mit dem bis zu 110 db lauten Alarm gleich in die Flucht geschlagen werden.Kinderleicht Türen oder Fenster sichern: Einfach den WLAN-Sensor von VisorTech anbringen und diesen mit dem WLAN-Netzwerk verbinden. Schon geht man mit einem guten Gefühl aus dem Haus. Die integrierte Sirene sorgt für einen bis zu 110 dB lauten Alarm, um Einbrecher direkt in die Flucht zu schlagen.Per App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle behalten: Versucht jemand, über Fenster oder Tür in das Zuhause einzudringen, erhält man sofort eine Benachrichtigung auf dem Smartphone oder Tablet-PC. Hat man mehrere Sensoren installiert, sieht man, welcher Sensor ausgelöst wurde. So kann man schnell Bekannte, Nachbarn oder die Polizei informieren.Status-Abfrage auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für Ihren Alarm ein. Schon fragt man den Status "offen" oder "geschlossen" mit einer einfachen Anweisung ab.Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Hat man beispielsweise eine kompatible Lampe oder Sirene von ELESION gekoppelt, lässt diese bei Alarm durch den Sensor automatisch einschalten. So schreckt man Hausierer und potenzielle Einbrecher zusätzlich ab.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Lange Laufzeit mit Leerlauf-Schutz: Zwei volle Batterien sichern bis zu 6 Monate lang ab. Neigt sich die Leistung der Batterien dem Ende zu, wird man per App informiert.Bestell-Nr. ZX-7211-625Auch als Sets erhältlich:Bestell-Nr. ZX-7230-625Bestell-Nr. ZX-7231-625

