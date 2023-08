VisorTech 2K-Akku-Überwachungskamera IPC-400.led, LED-Licht 600 lm, Alarm, WLAN, App, IP65

Integrierter Akku für bis zu 180 Tage Kamerabetrieb

Hochauflösende Überwachung in 2K

LED-Flutlicht mit bis zu 600 Lumen Helligkeit

Nachtsicht in Farbe oder Schwarz-Weiß

Kostenlose App "ELESION" für Alarm-Benachrichtigung und Zugriff weltweit

Integrierte Alarm-Sirene mit 100 dB

Aufnahme in 2K-Video-Auflösung : 2304 x 1296 Pixel

Horizontaler Bildwinkel: 100° (Weitwinkel)

Lichtstarke Optik mit Blende f/2,0, Brennweite: 2,8 mm

Licht-Helligkeit: bis 600 Lumen (schalt- und dimmbar per App, auch per Zeitsteuerung)

PIR-Bewegungssensor mit 120°-Erfassung: aktiviert Flutlicht und startet Aufnahme

aktiviert Flutlicht und startet Aufnahme Nachtsicht per LED-Flutlicht in Farbe oder per Infrarot-LEDs in Schwarz-Weiß: bis zu 10 m Reichweite

WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Einstellungen, Lichtsteuerung, Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera, Live-Bild und Gegensprech-Funktion

Lautsprecher und Mikrofon in Kamera integriert: für 2-Wege-Kommunikation

für 2-Wege-Kommunikation Alarmton-Wiedergabe zuschaltbar: max. 100 dB

max. 100 dB Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten weiterer Leuchten bei Aktivierung der Überwachungskamera u.v.m.

Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

Bis zu 180 Tage Akku-Laufzeit bei 10 Aktivierungen pro Tag

Wetterfestes Gehäuse: IP65

IP65 Stromversorgung: integrierter Akku mit 14.400 mAh, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße: 72 x 123 x 72 mm, Gewicht: 400 g

2in1-Überwachungskamera IPC-400.led inklusive USB-Ladekabel, Wandhalterung, Montagematerial und deutscher Anleitung

EAN: 4022107410595

Mit der 2K-Akku-Überwachungskamera IPC-400.led von VisorTech überwacht man Haus und Hof dank Flutlicht auch bei Nacht in Farbe. Per kostenloser App „ELESION" sogar von überall weltweit!Licht, wachsames Auge oder beides gleichzeitig - sogar mit Alarm: Im kompakten Gehäuse der Akku-IP-Überwachungskamera von VisorTech steckt ein Bewegungssensor für automatische Aufnahmen in hochauflösendem 2K mit 3 Megapixel. Ein helles LED-Flutlicht leuchtet zusätzlich die Szene aus, für beste Sicht bei Nacht auch in Farbe. Auf Wunsch lässt man sogar einen Alarmton aus dem Kamera-Lautsprecher ertönen. Und dank WLAN-Anbindung hat man weltweit Zugriff auf die Kamera!Das LED-Flutlicht lässt sich unabhängig von der Bewegungserkennung als Wandlampe nutzen. So leuchtet man sich und seinen Gästen im Dunkeln ganz einfach den Weg hell aus - für sicheren Schritt und Tritt.Per App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle behalten und auf dem Smartphone oder Tablet-PC die Einstellungen vornehmen. Durch die Bewegungserkennung lässt man sich automatisch über jede Aktivität informieren! Und auf dem Display des Mobilgeräts sieht man live, was sich vor der Kamera-Linse tut!Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Auf Wunsch lassen sich die Geräte sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet dann das Wohnzimmerlicht ein, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert.Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!Bestell-Nr. ZX-5363-625Auch als 2er-Set erhältlichBestell-Nr. ZX-5364-625Mit Solarpanel:Bestell-Nr. ZX-5365-625