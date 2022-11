VR-Radio WLAN-HiFi-Receiver IRS-715, Internetradio, DAB+ & UKW, CD, Bluetooth, USB, 60 Watt

Für Musik per Radio, CD, USB und Bluetooth

Je 40 Sender-Speicherplätze für UKW und DAB+

Musik-Wiedergabe von USB-Stick bis 128 GB

Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung

Kostenlose App für Musik-Streaming und zum Erstellen von Wiedergabelisten

Übersichtliches TFT-Farbdisplay mit 2,8" Diagonale

Audio-Receiver zum Anschluss an eine HiFi- oder Stereo-Anlage

Radio-Empfang per Internet, DAB+ und UKW

Je 40 Speicherplätze für Internetradio-, DAB- und UKW-Sender

Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis zu 10 m Reichweite

von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis zu 10 m Reichweite Integrierter CD-Player: unterstützt CD-ROM, CR-R und CR-RW

Musik-Wiedergabe von USB-Stick bis 128 GB (bitte dazu bestellen), unterstützte Formate: MP3, WMA, AAC, FLAC

(bitte dazu bestellen), unterstützte Formate: MP3, WMA, AAC, FLAC Übersichtliches TFT-Farb-Display mit 7,1 cm / 2,8" Diagonale

WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Class-D-Verstärker: Digitalverstärker für beste Sound-Ausgabe

Digitalverstärker für beste Sound-Ausgabe Kostenlose App für iOS und Android: für Musik-Streaming, zum Erstellen von Favoriten und mehr

360° ausrichtbare WLAN-Antenne

Ausziehbare und um 360° ausrichtbare DAB/FM-Antenne

8 Equalizer Voreinstellungen: Flach, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassik, Pop, Nachrichten, Mein EQ

Flach, Jazz, Rock, Soundtrack, Klassik, Pop, Nachrichten, Mein EQ Wecker mit 2 Weckzeiten und Schlummer-Funktion

Schlaf-Timer: schaltet Radio automatisch aus

Einfache Bedienung direkt am Gerät und per Fernbedienung

Ausgangsleistung (RMS): 2x 30 Watt, Musik-Spitzenleistung: 120 Watt

Anschlüsse: 2 (Paar) Lautsprecher, AUX-Eingang (Cinch), optischer Eingang, Koaxial (digitaler Eingang), Line-Out (Cinch), LAN port 10/100

Leistungsaufnahme: 60 Watt

Stromversorgung Anlage: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

Maße: 43 x 28 x 7 cm, Gewicht: 3,2 kg

WLAN-HiFi-Receiver IRS-715 inklusive Fernbedienung, ausziehbarer DAB/FM-Antenne mit Kabel, WLAN-Antenne, Audio-Kabel RCA (Cinch) auf 3,5mm Klinke und deutscher Anleitung

Grenzenloses Musikvergnügen: Mit dem WLAN-HiFi-Receiver IRS-715 von VR-Radio hört man Musik von praktisch jeder Audioquelle, auch von alten CDsGrenzenloses Musikvergnügen erleben: ob per Digital- oder Internetradio, Streaming per Bluetooth, von CD, USB-Stick oder MP3-Player. Mit dem WLAN-HiFi-Receiver von VR-Radio ergänzt man seine HiFi-Anlage und hört zu Hause seine Lieblingsmusik von praktisch jeder Audioquelle!Internetradio für Sender weltweit mit über 30.000 Stationen und Podcasts. Für eine schnelle Übersicht sortiert man die Sender nach Sprache, Genre, Land, Aktualität oder Beliebtheit. So findet man rasch seine Lieblingssender.Erstklassiger Digitalradio-Empfang per DAB+: Die Lieblings-Radiosender genießt man in bester Qualität - ganz ohne Rauschen! Gibt es den lokalen Lieblingssender nicht digital? Dann wechselt man einfach auf den klassischen UKW-Empfang. Hier stehen jeweils 40 Speicherplätze zur Verfügung.Streaming-Funktion und MP3-Player integriert: Vom Smartphone überträgt man seine Lieblingsmusik kabellos per Bluetooth. Und von Netzwerk-fähigen Audiogeräten empfängt der HiFi-Tuner sie einfach per WLAN. Oder man gibt seine Musik direkt vom USB-Stick wieder.Auch die Lieblings-CDs abspielen: Dank integriertem CD-Player ist der Unterhalter ein echtes Multitalent. Und so genießt man endlich wieder den Sound von früher.Zahlreiche Anschluss-Möglichkeiten: Beispielsweise lässt sich die HiFi-Anlage und der Audio-Verstärker in bester digitaler Qualität per optischem und koaxialem Audio-Anschluss verbinden. Oder analog per Cinch. Und möchte man seine Musik in Ruhe genießen, schließt man einfach den Kopfhörer an.Bestell-Nr. ZX-3157-625Im Bundle mit Lautsprechern:Bestell-Nr. ZX-3352-625