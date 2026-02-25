VR-Radio Unterbau-Küchenradio DOR-130, DAB+/UKW, RDS, Wecker, Timer, LCD-Display, AUX

- Je 20 Sender-Speicher für DAB+ und UKW: Lieblingssender auf Knopfdruck hören
- Weckfunktion mit 2 Alarm-Zeiten, Küchentimer mit 2 Zeiten
- Befestigung an Hängeschränken oder zum bequemen Aufstellen per Standfuß
- RDS zeigt Informationen zu Interpret, Titel u.v.m.
- Dimmbares LCD-Display mit Nachtmodus
- AUX-Eingang für Anschluss externer Soundquellen
Dank RDS-Funktion erscheinen Informationen wie Titel, Interpret oder Genre direkt auf dem Display. Auch aktuelle Nachrichten sind auf einen Blick erkennbar. Über den Klinke-Eingang lassen sich MP3-Player und andere Geräte anschließen, um persönliche Musiksammlungen abzuspielen.
Die integrierte Dual-Timer-Funktion macht das Radio zum praktischen Küchenhelfer. Pizza, Aufläufe und andere Gerichte werden pünktlich fertig, ohne dass zusätzliche Timer Platz in der Küche beanspruchen. Im Standby-Modus zeigt das Display Uhrzeit und Datum an.
Die LED-Leuchte auf der Unterseite des Geräts beleuchtet die Arbeitsfläche. Die Helligkeit lässt sich nach Bedarf einstellen.
- Platzsparendes Küchenradio DOR-130 mit großer Sendervielfalt
- Einfache Sendersuche: manuell oder per Auto-Scan
- Frequenzbereiche UKW: 87,5 - 108 MHz, DAB+: 174 - 240 MHz
- 40 Senderspeicher: jeweils 20 für DAB+ und UKW
- Beleuchtetes LCD-Display: 320 x 240 Pixel, auf Wunsch mit automatischer Dimmung nachts
- RDS (Radio Data System): zeigt Interpret, Titel, Nachrichten u.v.m.
- Ausgangsleistung (RMS): 2x 2 Watt, Musik-Spitzenleistung: 8 Watt
- Digital-Uhr mit automatischer Zeiteinstellung
- Dual-Küchentimer: 2 Countdown-Timer gleichzeitig einstellen (Timer 1: in 1-Min.-Schritten bis 3 Std. 59 Min., Timer 2: in 5-Min.-Schritten bis 3 Std. 55 Min.)
- Dual-Alarm: 2 Weckzeiten einstellen, mit Schlummer-Funktion (Snooze)
- Wechsel zwischen UKW (FM), DAB+ und AUX-Eingang auf Tastendruck
- Anschluss für externe Soundquellen: AUX-Eingang (3,5 mm Klinke)
- Zuschaltbares LED-Licht an der Unterseite: 2 Helligkeits-Stufen wählbar, schaltet sich nach 2 Std. automatisch aus
- Zur Montage an Hängeschränken oder zum Aufstellen per Standfuß
- Wurf-Antenne mit 130 cm Länge
- Stromversorgung: 100 - 240 Volt (Netzteil)
- Stromausfall-Sicherung über 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen): speichert die Uhrzeit bei Stromausfall
- Maße Radio: 25,8 x 14,5 x 4,8 cm, Gewicht: 742 g
- Unterbau-Küchenradio inklusive Netzteil, Montageplatte (vormontiert), Montagematerial und deutscher Anleitung
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-9973_01_Unterbau-Kuechenradio_DOR-130.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-9973_02_Unterbau-Kuechenradio_DOR-130.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-9973_03_Unterbau-Kuechenradio_DOR-130.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-9973_04_Unterbau-Kuechenradio_DOR-130.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-9973_05_Unterbau-Kuechenradio_DOR-130.jpg
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und https://www.emall.com