VR-Radio Unterbau-Küchenradio DOR-130, DAB+/UKW, RDS, Wecker, Timer, LCD-Display, AUX

Radio-Entertainment für die Küche

Mit Musik gehen die Arbeiten in der Küche gleich viel leichter von der Hand! Das Unterbau-Küchenradio DOR-130 von VR-Radio empfängt DAB+ und UKW und verfügt über jeweils 20 Speicherplätze für Sender. So können die Lieblingsprogramme schnell abgerufen werden. Über den AUX-Eingang können zudem externe Soundquellen wie MP3-Player angeschlossen werden. Die integrierte Dual-Timer-Funktion unterstützt mit zwei Countdown-Timern beim Kochen und Backen. Das DOR-130 Küchenradio kann wahlweise an Hängeschränken befestigt oder mithilfe des Standfußes aufgestellt werden. Die RDS-Funktion zeigt Informationen zu Interpreten und Titel an. Das dimmbare LCD-Display mit Nachtmodus bleibt auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen gut ablesbar.
  • Je 20 Sender-Speicher für DAB+ und UKW: Lieblingssender auf Knopfdruck hören
  • Weckfunktion mit 2 Alarm-Zeiten, Küchentimer mit 2 Zeiten
  • Befestigung an Hängeschränken oder zum bequemen Aufstellen per Standfuß
  • RDS zeigt Informationen zu Interpret, Titel u.v.m.
  • Dimmbares LCD-Display mit Nachtmodus
  • AUX-Eingang für Anschluss externer Soundquellen
Musik in der Küche sorgt für gute Laune am Morgen und erleichtert die Arbeit. Das Unterbau-Küchenradio von VR-Radio bietet störungsfreien Empfang über DAB+ und UKW-Radio. Per Knopfdruck lässt sich zwischen den beiden Empfangsarten wechseln. Die externe Antenne garantiert klaren Empfang. Lieblingssender können als Favoriten gespeichert werden.

Dank RDS-Funktion erscheinen Informationen wie Titel, Interpret oder Genre direkt auf dem Display. Auch aktuelle Nachrichten sind auf einen Blick erkennbar. Über den Klinke-Eingang lassen sich MP3-Player und andere Geräte anschließen, um persönliche Musiksammlungen abzuspielen.

Die integrierte Dual-Timer-Funktion macht das Radio zum praktischen Küchenhelfer. Pizza, Aufläufe und andere Gerichte werden pünktlich fertig, ohne dass zusätzliche Timer Platz in der Küche beanspruchen. Im Standby-Modus zeigt das Display Uhrzeit und Datum an.

Die LED-Leuchte auf der Unterseite des Geräts beleuchtet die Arbeitsfläche. Die Helligkeit lässt sich nach Bedarf einstellen.
  • Platzsparendes Küchenradio DOR-130 mit großer Sendervielfalt
  • Einfache Sendersuche: manuell oder per Auto-Scan
  • Frequenzbereiche UKW: 87,5 - 108 MHz, DAB+: 174 - 240 MHz
  • 40 Senderspeicher: jeweils 20 für DAB+ und UKW
  • Beleuchtetes LCD-Display: 320 x 240 Pixel, auf Wunsch mit automatischer Dimmung nachts
  • RDS (Radio Data System): zeigt Interpret, Titel, Nachrichten u.v.m.
  • Ausgangsleistung (RMS): 2x 2 Watt, Musik-Spitzenleistung: 8 Watt
  • Digital-Uhr mit automatischer Zeiteinstellung
  • Dual-Küchentimer: 2 Countdown-Timer gleichzeitig einstellen (Timer 1: in 1-Min.-Schritten bis 3 Std. 59 Min., Timer 2: in 5-Min.-Schritten bis 3 Std. 55 Min.)
  • Dual-Alarm: 2 Weckzeiten einstellen, mit Schlummer-Funktion (Snooze)
  • Wechsel zwischen UKW (FM), DAB+ und AUX-Eingang auf Tastendruck
  • Anschluss für externe Soundquellen: AUX-Eingang (3,5 mm Klinke)
  • Zuschaltbares LED-Licht an der Unterseite: 2 Helligkeits-Stufen wählbar, schaltet sich nach 2 Std. automatisch aus
  • Zur Montage an Hängeschränken oder zum Aufstellen per Standfuß
  • Wurf-Antenne mit 130 cm Länge
  • Stromversorgung: 100 - 240 Volt (Netzteil)
  • Stromausfall-Sicherung über 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen): speichert die Uhrzeit bei Stromausfall
  • Maße Radio: 25,8 x 14,5 x 4,8 cm, Gewicht: 742 g
  • Unterbau-Küchenradio inklusive Netzteil, Montageplatte (vormontiert), Montagematerial und deutscher Anleitung
Das VR-Radio Unterbau-Küchenradio DOR-130DAB+/UKW, RDS, Wecker, Timer, LCD-Display, AUX ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-9973-625 zum Preis von 43,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

